El economista Carlos Melconian cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus explicaciones sobre la caída de la actividad y atribuyó el escenario recesivo a las decisiones del Gobierno. El ex titular del Banco Nación también reclamó una mayor movilidad del tipo de cambio y advirtió que la falta de perspectivas para las empresas y las familias puede afectar las aspiraciones de reelección de Javier Milei.

“La recesión es incapacidad e impericia. Y también dogmatismo. Hay que volver a construir el progreso de los argentinos. Y es todos juntos”, escribió en su cuenta de X. Su planteo apuntó contra la orientación del programa económico, en momentos en que los indicadores disponibles anticipan una segunda contracción trimestral consecutiva, todavía pendiente de confirmación con la publicación del Producto Interno Bruto (PIB).

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Caputo cuestionó la definición de recesión técnica y ratificó el rumbo del programa económico. El ministro relativizó el alcance de los últimos registros de actividad y sostuvo su defensa de la estrategia oficial.

El cuestionamiento a las explicaciones de Caputo

Melconian puso en duda la claridad y la credibilidad del mensaje del titular del Palacio de Hacienda. “No entiende nada la gente de lo que acaba de decir el ministro. Y si me pongo a ver renglón por renglón lo que ha dicho, está todo ya al garete. No sirve más hacer esto. No sirve más”, afirmó.

El economista insistió en que las explicaciones oficiales ya no alcanzan para dar cuenta del desempeño de la economía. “No sé cuánto lo vieron, cuánto entendieron y cuánto le creyeron. No sirve más”, agregó, al cuestionar la respuesta de Caputo frente al deterioro de la actividad.

Los últimos datos muestran que el PIB retrocedió 0,6% entre abril y junio. Para el tercer trimestre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 2,5% en julio, seguida por aumentos de 0,4% en agosto y de 1,1% en septiembre. Esa recuperación mensual no alcanzó para que el promedio del período superara al del trimestre anterior.

La publicación del PIB, prevista para el 16 de diciembre, permitirá confirmar el resultado trimestral. Con la información disponible, los registros anticipan el escenario conocido como recesión técnica: dos contracciones trimestrales consecutivas en la serie corregida por estacionalidad.

El dólar y la advertencia sobre el atraso cambiario

Melconian también cuestionó la política cambiaria y sostuvo que el Gobierno debería permitir que el dólar se mueva mientras avanza con las reformas pendientes. “Al tipo de cambio hay que dejarlo correr. Hasta que vos termines una reforma, no podés atrasar el tipo de cambio, porque siempre al final viene el rebote”, señaló.

En su explicación, diferenció una modificación ordenada del precio del dólar de un ajuste producido bajo presión financiera. “Lo tenés que dejar correr al tipo de cambio en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, porque en tiempo de guerra es corrida y en tiempo de paz es política económica”, expresó.

Sus declaraciones coincidieron con una nueva suba del dólar mayorista, que el miércoles 25 de noviembre encadenó su séptima rueda de aumentos. La cotización cerró en $1.604, tras avanzar $11, un 0,7%, y alcanzar un máximo intradiario de $1.614.

Hasta esa jornada, el mayorista acumulaba en noviembre un incremento de $70, equivalente al 4,6%. Las operaciones en el mercado de contado sumaron USD 695,9 millones, mientras que el Banco Central no intervino por tercera rueda consecutiva. Las reservas brutas aumentaron USD 4 millones y finalizaron en USD 48.748 millones.

Las perspectivas de las pymes y el costo político para Milei

El análisis de Melconian también alcanzó la continuidad política del programa. Según su evaluación, Milei ingresó en una dinámica orientada a buscar la reelección y deberá definir cómo responder a una economía que no ofrece resultados concretos para parte de la población.

“Así como las pymes no ven horizonte, la gente tampoco ve horizonte”, sostuvo. Para el economista, esa falta de perspectivas condiciona las posibilidades electorales del oficialismo y obliga al Gobierno a decidir si introduce estímulos o mantiene su estrategia con los costos políticos que, a su juicio, puede implicar.

Melconian cuestionó además que las prioridades oficiales se concentren en el tipo de cambio, la deuda y el superávit fiscal, sin una respuesta suficiente sobre empleo, educación, salud y crecimiento. También objetó que quienes presentan las reformas no logren vincularlas con las necesidades cotidianas de la sociedad.

Desde su mirada, las disputas internas del oficialismo y de la oposición ocupan una discusión pública en la que sigue pendiente una respuesta para quienes rechazan tanto a las gestiones anteriores como al Gobierno actual. Su reclamo apuntó a que la conducción económica explique qué perspectivas ofrece el programa para las empresas y las familias.