Kicillof y autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense.

La controversia por el formulario FUTURO que implementará el gobierno de Axel Kicillof incorporó un nuevo frente político. El presidente del bloque de senadores del PRO bonaerense, Pablo Petrecca, reclamó este miércoles que la Provincia suspenda la obligatoriedad de la declaración jurada mensual que deberán presentar los empleadores a partir del período enero de 2027.

El rechazo del PRO también se formalizó en la Cámara de Diputados bonaerense, donde el presidente de la bancada, Alejandro Rabinovich, presentó un proyecto de declaración para solicitar al Ejecutivo provincial que deje sin efecto la resolución o, en su defecto, suspenda la obligatoriedad del formulario.

El planteo del exintendente de Junín se conoce después de los cuestionamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de los reclamos formulados por siete organizaciones empresariales y agropecuarias.

Las críticas coinciden en la presunta duplicación de obligaciones administrativas y el impacto sobre los costos de las pequeñas y medianas empresas. Desde el Gobierno bonaerense, en cambio, sostienen que la herramienta permitirá fortalecer los controles laborales frente a las modificaciones introducidas por la reforma nacional.

Petrecca pide suspender el formulario y coordinar con ARCA

El senador cuestionó a través de sus redes sociales que la administración provincial avance con nuevas exigencias documentales cuando parte de la información solicitada ya se encuentra en poder de organismos nacionales.

“La ironía es enorme: Kicillof le pone FUTURO a un formulario que obliga a las pymes bonaerenses a presentar más información, sumar trámites y dedicar más tiempo a la burocracia”, expresó.

Petrecca sostuvo que la administración bonaerense debería acompañar los procesos de digitalización y simplificación administrativa mediante la eliminación de procedimientos innecesarios, en lugar de incorporar nuevas obligaciones para los empleadores.

El legislador también reclamó reducir las tasas y los impuestos que considera distorsivos y generar condiciones que favorezcan la inversión, la producción y la creación de puestos de trabajo.

Su propuesta consiste en suspender la obligatoriedad del formulario y establecer mecanismos de cooperación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para acceder a los datos disponibles en los registros nacionales.

“Si la información ya está disponible en los organismos nacionales, la solución es compartirla y coordinar entre los distintos niveles del Estado, no trasladarles nuevas obligaciones a quienes producen”, planteó.

El senador reivindicó las políticas implementadas durante su gestión municipal en Junín, donde destacó la digitalización de trámites, la eliminación de tasas y la reducción de procedimientos administrativos.

También diferenció las atribuciones provinciales para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales de las exigencias documentales que considera redundantes.

“No estamos en contra de los controles, estamos en contra de la burocracia innecesaria”, sostuvo Petrecca, quien solicitó evaluar el impacto de la medida sobre el entramado productivo bonaerense.

Rabinovich formalizó el rechazo del PRO en Diputados

El cuestionamiento del PRO también adquirió carácter parlamentario con el proyecto de declaración presentado el 24 de noviembre por Rabinovich en la Cámara de Diputados bonaerense.

La iniciativa expresa su rechazo a la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo provincial por considerar que impone una carga administrativa redundante, contraria al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y perjudicial para el empleo formal.

El legislador solicitó dejar sin efecto la resolución o, alternativamente, suspender la obligatoriedad de la presentación prevista a partir del período enero de 2027.

Entre sus argumentos, Rabinovich advirtió que las nuevas exigencias tendrán especial incidencia sobre las pymes, los comerciantes y los productores que carecen de estructuras administrativas propias, debido a los eventuales costos contables y de certificación digital, además del riesgo de sanciones por incumplimientos formales.

El proyecto de Rabinovich.

“Cada traba que le agregás al que cumple empuja hacia la informalidad”, sostuvo el diputado.

De esta manera, los presidentes de los bloques del PRO en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense coincidieron en reclamar la suspensión de las nuevas obligaciones administrativas, aunque Rabinovich también planteó la posibilidad de derogar la resolución.

Sturzenegger cuestionó la medida por su alcance legal

El ministro del gobierno de Javier Milei también intervino en la controversia mediante una publicación en X, en la que cuestionó la compatibilidad del formulario con la legislación laboral nacional.

“La Ley de Modernización les prohíbe pedir esto. Pero he aquí la Provincia de Buenos Aires, una vez más, defendiendo algún kiosko de la casta”, escribió Sturzenegger.

Federico Sturzenegger.

La discusión se concentra en el artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que sustituyó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y modificó el régimen de registración de los trabajadores.

La normativa nacional dispone que la inscripción ante ARCA resulta suficiente a todos los efectos y establece que ninguna otra autoridad puede exigir requisitos adicionales de registración.

El Decreto 407/2026, publicado en mayo, reglamentó esa modificación y estableció que la obligación registral se cumple mediante las altas y bajas de los trabajadores en los sistemas habilitados por el organismo nacional. También eliminó la exigencia de llevar libros laborales en formato físico o digital.

Mientras Sturzenegger considera que las nuevas obligaciones bonaerenses contradicen esas disposiciones, la Provincia fundamenta su implementación en las competencias que conserva para fiscalizar las condiciones de trabajo.

Los planteos políticos coinciden con los reclamos empresariales

Los planteos de Rabinovich, Petrecca y Sturzenegger coinciden con los cuestionamientos formulados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que el viernes pasado cuestionaron la Resolución 260/2026.

La CAC solicitó suspender su obligatoriedad y advirtió sobre el aumento de los costos operativos y la exposición de los empleadores a nuevas sanciones. La organización agropecuaria, por su parte, reclamó revisar la disposición para evitar mayores cargas administrativas.

A esas presentaciones se agregó una carta conjunta de ADIBA, CARBAP, CEPBA, FEBA y UIPBA, entidades que representan a distintos sectores industriales, comerciales y rurales bonaerenses.

Las cinco organizaciones solicitaron abrir una instancia de diálogo con el Ministerio de Trabajo y propusieron conectar los sistemas informáticos de los organismos estatales. Entre sus argumentos señalaron que parte de los datos exigidos ya se presenta mediante el Libro de Sueldos Digital de ARCA y el formulario 931 de la seguridad social.

Correa defiende los controles y Kicillof cuestiona la política laboral de Milei

Al anunciar la implementación del sistema el 16 de noviembre, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentó la iniciativa como una respuesta directa a la reforma laboral nacional.

“No vamos a permitir que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a Buenos Aires”, afirmó.

El funcionario fundamentó la medida en la Constitución provincial y en la Ley 10.149, que reconoce a la autoridad laboral bonaerense facultades para inspeccionar establecimientos y solicitar documentación.

Según la cartera, la información permitirá detectar pagos salariales incompletos o fuera de término, incumplimientos de los descansos obligatorios y subdeclaraciones salariales, además de mejorar la planificación de las inspecciones.

La discusión también coincide con una nueva iniciativa provincial en materia laboral. Este martes, Kicillof presentó el Servicio Bonaerense de Empleo, una plataforma gratuita para conectar a trabajadores con empresas y emprendimientos, facilitar la capacitación y acercar herramientas de financiamiento.

Kicillof reunió a intendentes con el empleo como bandera y Milei como blanco.

Durante el acto, realizado junto a Correa y más de veinte intendentes, el gobernador responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del mercado laboral y ratificó su intención de proteger la producción y el empleo bonaerense.

Cuándo comenzará a exigirse el formulario FUTURO

La Resolución 260/2026, firmada el 4 de noviembre y publicada dos días después en el Boletín Oficial, creó el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos.

La medida alcanza a los empleadores con domicilio legal o fiscal, establecimientos o trabajadores en territorio bonaerense, independientemente del tamaño de la empresa.

La declaración jurada mensual deberá contener información salarial, modalidades de control horario, recibos de haberes, comprobantes bancarios y, cuando corresponda, acuerdos sobre horas extraordinarias, bancos de horas y descansos compensatorios.

Los empleadores deberán completar y firmar digitalmente la presentación mediante el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB). El trámite será gratuito, aunque las demoras, la falta de presentación o la falsedad de los datos podrán derivar en sanciones.

En paralelo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires acordó conformar una mesa de trabajo con funcionarios de la cartera laboral para resolver las dificultades operativas planteadas por sus matriculados.

Entre las principales inquietudes figuran el uso de la firma digital, las características de los archivos PDF y los mecanismos de acreditación bancaria y control de jornada.

Pese a los cuestionamientos empresariales y políticos, el cronograma continúa vigente: la presentación será voluntaria para el período diciembre de 2026 y obligatoria desde enero de 2027. El primer vencimiento obligatorio tendrá lugar en febrero del próximo año.