Apuestas online: Diputados bonaerenses negocia la ley tras el reclamo de la Iglesia.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires afrontará este miércoles, desde las 15, la última sesión ordinaria prevista del año, atravesada por el reclamo de la Iglesia católica para endurecer la regulación de las apuestas online. El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, recibió el martes a legisladores bonaerenses y les pidió avanzar con una respuesta frente al crecimiento de la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

El encuentro abrió una nueva instancia de diálogo político a pocas horas de la sesión, pero no logró despejar las diferencias que mantienen demorado el proyecto. Los sectores que impulsan la iniciativa buscarán reunir los consensos necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas, mientras continúan las negociaciones dentro del oficialismo y con la oposición.

La regulación de las apuestas online no integra el orden del día oficial publicado por la Cámara para este miércoles 25 de noviembre. Su incorporación dependerá de los acuerdos que alcancen los bloques durante la reunión de Labor Parlamentaria y del respaldo que consiga posteriormente en el recinto.

El reclamo de Carrara y las ausencias de la oposición

La convocatoria de la Iglesia a todos los bloques legislativos tuvo como objetivo conocer el estado de los proyectos, las herramientas propuestas para restringir el juego digital y las posibilidades de sancionar una legislación que fortalezca la prevención.

Durante la reunión, Carrara transmitió la experiencia de las comunidades diocesanas que acompañan a familias afectadas por las adicciones, el endeudamiento y las consecuencias económicas y sociales de las apuestas.

“¿Cuánto vamos a esperar? Son vidas que quedan hipotecadas y es muy preocupante”, expresó posteriormente el arzobispo en declaraciones radiales. También remarcó que la problemática excede las diferencias partidarias y afecta a adolescentes de distintos sectores sociales.

Participaron autoridades legislativas y representantes del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica, Nuevos Aires y Unión y Libertad. Las principales ausencias fueron las de La Libertad Avanza, el PRO y la izquierda, cuyos representantes no concurrieron al Arzobispado.

Junto a legisladores de casi todos los bloques políticos de @HCDiputadosBA y @Senado_BA, mantuvimos un encuentro de trabajo en la sede del Arzobispado de La Plata con autoridades de la Iglesia para dialogar sobre el avance de la Ludopatía y las apuestas online en la Provincia. https://t.co/TCPDAtgXti — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) November 24, 2026

El titular del bloque oficialista en Diputados, Facundo Tignanelli, sostuvo que el encuentro permitió compartir la necesidad de establecer restricciones más severas. El legislador consideró que una eventual prohibición del juego online debería instrumentarse mediante una ley nacional, mientras que la Provincia necesita fortalecer su regulación.

La interna peronista también llegó al Arzobispado

Las diferencias entre La Cámpora, el kicillofismo y los sectores vinculados a los intendentes volvieron a manifestarse durante la reunión con Carrara.

Tignanelli defendió el proyecto que elaboró junto a la diputada Micaela Olivetto y reclamó avanzar con su tratamiento. Su intervención provocó un cruce con el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, quien cuestionó la discusión sobre los tiempos parlamentarios con una ironía: “¿Qué querés, Facundo? ¿Que al arzobispo lo invitemos a la reunión de labor de mañana?”.

Por su parte, el diputado Mariano Cascallares, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), planteó la necesidad de ordenar el debate y alcanzar una legislación que permita abordar integralmente la problemática.

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, también participó del encuentro y respaldó la necesidad de endurecer las restricciones, aunque fue más allá al plantear directamente la eliminación de las apuestas online en territorio provincial.

Desde el radicalismo, Diego Garciarena destacó la importancia de impedir el acceso de menores, establecer sanciones y limitar la publicidad. Su correligionaria Alejandra Lordén remarcó la necesidad de abordar la ludopatía tanto desde la legislación bonaerense como desde el Congreso nacional.

El diputado Andrés de Leo, de la Coalición Cívica, reconoció que todavía existen diferencias entre las propuestas, mientras que Fabián Luayza, de Nuevos Aires, reclamó convertir la prevención de la ludopatía en una política de Estado.

Luayza en X.

Los fondos que mantienen dividido al oficialismo

La disputa por el financiamiento de las políticas contra la ludopatía constituye el principal obstáculo para unificar las posiciones legislativas.

El pasado 17 de noviembre, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Olivetto, aprobó en general la iniciativa, pero la discusión derivó en tres dictámenes con diferentes respaldos políticos.

Uno fue acompañado por Olivetto y el massista Roberto Vázquez; otro incorporó modificaciones de Garciarena, mientras que el tercero reunió a los peronistas Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez, junto con Fernando Rovello, del PRO, y Luayza. El libertario Francisco Adorni se abstuvo.

La propuesta original establece un aporte mensual de las empresas equivalente al 3% de los premios pagados, con una distribución del 85% para entidades de bien público y deportivas y del 15% para becas destinadas a deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

También contempla recursos para fortalecer la atención de la salud mental, financiar acciones preventivas y asistir a instituciones comunitarias como clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de día y centros de jubilados.

El despacho alternativo incorpora a los municipios y organismos provinciales en el esquema de distribución, aunque deja pendientes definiciones sobre la conformación del fondo y los montos que deberán aportar las plataformas.

Otro punto de discusión es el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), impulsado por el gobierno de Axel Kicillof e incorporado al proyecto de Tignanelli y Olivetto.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había planteado la necesidad de discutir los instrumentos económicos de la regulación junto con el paquete presupuestario. Los autores del proyecto, en cambio, buscan separar ambas discusiones para evitar que se demoren las medidas de prevención.

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Qué puede pasar en la sesión de Diputados

El proyecto todavía debe atravesar las comisiones de Legislación General, presidida por Rubén Eslaiman, y de Presupuesto e Impuestos, encabezada por De Jesús.

Para avanzar este miércoles sin completar ese recorrido, sus impulsores deberán conseguir los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Si no reúnen ese respaldo, Tignanelli adelantó que buscarán convocar a un plenario de comisiones para intentar llevar la iniciativa al recinto antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período ordinario.

El temario oficial de hoy incluye, entre otras propuestas, la creación de la figura de cuidado permanente para menores sin cuidados parentales, la regulación de la comunicación de precios de los combustibles y la exigencia de una mayoría legislativa especial para reducir la participación estatal en empresas bonaerenses.

La discusión por las apuestas online anticipa, además, la negociación del Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el endeudamiento provincial, que concentrarán la actividad parlamentaria de diciembre.

La Iglesia también reclama una definición en el Senado nacional

La intervención de Carrara coincide con el pedido de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a los senadores nacionales para evitar que pierda estado parlamentario el proyecto contra la ludopatía que recibió media sanción de Diputados el 27 de noviembre de 2024.

Los obispos reclamaron que no vuelva a postergarse una legislación destinada a proteger a los jóvenes, limitar la publicidad y prevenir las adicciones vinculadas al juego digital.

En territorio bonaerense, el Senado tiene previsto sesionar este jueves. Si Diputados consigue aprobar la iniciativa durante la jornada de hoy, sus impulsores buscarán acelerar también su tratamiento en la Cámara alta provincial.