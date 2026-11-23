La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Senado de la Nación que apruebe con urgencia el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. A través de una carta abierta, el Episcopado cuestionó la demora legislativa y pidió evitar que la iniciativa, aprobada por Diputados hace dos años, pierda estado parlamentario.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, expresaron los obispos. El documento puso el foco en la responsabilidad de los legisladores frente a una problemática que, según advirtieron, afecta a numerosas familias y compromete el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.

Un pedido urgente para evitar nuevas postergaciones

La carta, titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, fue difundida por la Comisión Ejecutiva de la CEA. En ella, las autoridades eclesiásticas señalaron la proximidad del vencimiento parlamentario como motivo para acelerar la aprobación de la iniciativa.

“Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado”, sostuvieron en el documento.

El planteo no se limitó a solicitar que el tema integre la agenda legislativa. La CEA pidió expresamente avanzar con su aprobación y cuestionó que una iniciativa de estas características continúe pendiente de resolución.

“Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, afirmaron.

La advertencia sobre las apuestas entre los jóvenes

El Episcopado sostuvo que las consecuencias de la expansión de las apuestas en línea exceden las pérdidas económicas. En su descripción, vinculó la problemática con el endeudamiento, las adicciones, el deterioro de las relaciones familiares y las dificultades para sostener proyectos personales.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”, señalaron los obispos. También advirtieron que, en las situaciones más dolorosas, pueden aparecer la desesperación y el riesgo de suicidio.

La carta ubicó la protección de las nuevas generaciones como una prioridad y reclamó una respuesta institucional frente a esos daños. Para sus firmantes, la demora legislativa compromete la responsabilidad de los representantes nacionales ante las familias afectadas.

Una interpelación directa a los senadores

Uno de los pasajes más enfáticos del documento acompañó el pedido de que la iniciativa no pierda vigencia: “Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

Con esa formulación, la Iglesia buscó remarcar las consecuencias que atribuye a la falta de una respuesta legislativa. Además, cuestionó que el proyecto pueda quedar sin tratamiento y sostuvo que la sociedad tiene derecho a conocer la posición de sus representantes frente a la ludopatía juvenil.

El reclamo se concentró en la Cámara alta, que debe resolver sobre la propuesta que ya recibió el respaldo de Diputados. La exigencia del Episcopado fue avanzar sin nuevas dilaciones y priorizar la protección de quienes se encuentran expuestos a los riesgos de las apuestas en línea.

Quiénes firmaron la carta del Episcopado

El documento lleva la firma del presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con las demás autoridades de la Comisión Ejecutiva. También lo suscribieron el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero, cardenal Ángel Rossi; el obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro.

En el cierre, los obispos retomaron palabras del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina: “Es un soplo la vida… pero perdura el bien”. La referencia acompañó una convocatoria a proteger la dignidad humana y priorizar el bienestar de las nuevas generaciones, con un pedido concreto al Senado: aprobar el proyecto antes de que pierda estado parlamentario.