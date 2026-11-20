Reunión de la Comisión de Industria y Minería, encabezada por el diputado Martín Endere.

La crisis industrial irrumpió este viernes 20 de noviembre en la Cámara de Diputados bonaerense: se discutió la conveniencia de celebrar la actividad automotriz cuando caen la producción y el empleo. El contrapunto, ocurrido en la Comisión de Industria y Minería, dejó planteada una pregunta más amplia sobre las prioridades de la Legislatura frente al deterioro del entramado productivo.

La polémica comenzó durante el tratamiento de un proyecto de la diputada del PRO Natalia Blanco para instituir la Semana Provincial de la Industria Automotriz en Zárate. El legislador de Nuevos Aires Fabián Luayza se abstuvo de acompañarlo y resumió su posición con una frase: “No se pueden seguir festejando cumpleaños, cuando hay un velorio industrial”.

También se abstuvieron los diputados de Fuerza Patria Soledad Alonso, Leonardo Moreno y Ariel Archanco. El intercambio coincidió con la presentación de otra iniciativa del presidente de la comisión, Martín Endere, para crear un Consejo Provincial para la Reconversión Minera. Ambas iniciativas muestran prioridades diferentes frente a las dificultades productivas.

Un reconocimiento automotriz en medio de los cierres

El expediente D-2971/26-27, impulsado por Blanco, propone realizar cada año en Zárate una semana de actividades vinculadas con la industria automotriz. El temario oficial de la comisión incluyó esa propuesta y otras cinco iniciativas de carácter conmemorativo o declarativo. Según lo informado tras la reunión, los proyectos recibieron despacho favorable.

La iniciativa no se limita, sin embargo, a una celebración simbólica. Su texto prevé exposiciones, foros, rondas de negocios, capacitación y vinculación tecnológica, con participación de terminales, autopartistas, universidades, sindicatos y gobiernos locales. Busca promover a Zárate como polo productivo y fortalecer contactos entre empresas.

Entre reconocimientos y fábricas en crisis: qué respuestas debate Diputados ante el retroceso industrial.

Luayza cuestionó la oportunidad de discutir esos reconocimientos mientras se reducen actividades y puestos laborales. Atribuyó el deterioro a la política económica del gobierno de Javier Milei y reclamó medidas de protección para la industria nacional. Su abstención, compartida por los tres legisladores de Fuerza Patria, expuso una diferencia sobre las respuestas que debería priorizar la comisión, más que un desacuerdo sobre la importancia histórica del sector automotor.

Blanco presentó además el expediente D-2972/26-27 para declarar a Zárate Capital Provincial de la Industria Automotriz. Ese proyecto ya obtuvo media sanción el 20 de octubre y pasó al Senado. Una propuesta avanzó en comisión; la otra ya fue votada por Diputados.

Los números que presionan sobre la agenda legislativa

La discusión se produjo con indicadores que muestran un retroceso de la actividad. La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que en octubre se produjeron 40.426 vehículos, un 14,4% menos que un año antes. Entre enero y octubre, las terminales fabricaron 360.444 unidades, con una caída acumulada del 15,5% respecto de 2025.

Las ventas mayoristas a concesionarios bajaron 12,2% interanual en octubre. Las exportaciones disminuyeron 6,2% frente al mismo mes de 2025, aunque en los diez primeros meses del año todavía mostraban una leve mejora acumulada.

El INDEC agregó otro indicador: en septiembre, la industria nacional utilizó el 60,1% de su capacidad instalada, mientras que el sector automotriz operó al 49,5% y la metalmecánica no automotriz, al 40,5%. Son estadísticas nacionales, pero especialmente relevantes para Buenos Aires por la concentración de terminales, autopartistas y proveedores.

La presión sobre el empleo también llegó a Diputados mediante iniciativas específicas. Soledad Alonso presentó el expediente D-1757/26-27 por el cierre de Cabot Argentina, en Campana, y Luayza impulsó el D-2844/26-27 tras el cierre de unidades de la textil Will Der, en Las Flores y General Pacheco. Esos proyectos expresan preocupación institucional, aunque no establecen por sí mismos herramientas de asistencia económica o preservación de puestos.

Zárate, entre una gran inversión y la crisis cotidiana

El debate contrasta con una novedad de inversión. El jueves, directivos de Toyota presentaron al gobernador Axel Kicillof un proyecto de 1.300 millones de dólares para construir una nueva planta en Zárate, con horizonte de funcionamiento en 2030. El mandatario destacó la necesidad de articular la inversión con proveedores locales y capacidades productivas bonaerenses.

Autoridades de Toyota presentaron a Axel Kicillof un proyecto de USD 1.300 millones para Zárate.

El anuncio muestra oportunidades de crecimiento de largo plazo, pero convive con dificultades inmediatas en otros establecimientos. En Mar del Plata, La Campagnola confirmó el cierre de su planta de conservas de pescado y abrió negociaciones sobre el futuro de más de 70 trabajadores. En Tornquist y Campana, los conflictos de Papelera del Sur y Bunge mantienen bajo discusión la continuidad de la producción.

El Ministerio de Trabajo provincial, conducido por Walter Correa, intervino en estos últimos casos mediante conciliaciones obligatorias y actuaciones administrativas. Las conciliaciones no garantizan la reapertura de las plantas. Desde la gestión bonaerense responsabilizan a la apertura importadora y a la política económica nacional por parte del deterioro fabril; las empresas, según cada caso, también invocan problemas de costos, abastecimiento o mercado.

La reconversión minera y las herramientas que faltan

En paralelo, Endere anunció un proyecto para crear un Consejo Provincial para la Reconversión Minera, destinado a planificar alternativas para las localidades que dependen de la extracción de minerales. La propuesta contempla identificar regiones vulnerables, diseñar un plan de reconversión y promover actividades como turismo, agroindustria, energía y tecnología, además de reutilizar instalaciones existentes.

A diferencia de las medidas urgentes que reclaman los trabajadores de fábricas paralizadas, este esquema apunta a anticipar crisis de largo plazo, por agotamiento de recursos o cierre de explotaciones. También se relaciona con la agenda de distritos como Olavarría y Azul, donde las canteras y los proveedores de materiales enfrentan el impacto de una menor demanda ligada a la construcción.

La iniciativa se suma a otros proyectos que todavía tramitan en la Legislatura. Endere impulsa el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales, orientado a agilizar gestiones para parques industriales. Además, existe una propuesta para constituir un Consejo Consultivo Industrial, Minero y de la Producción, que ya recibió aprobación del Senado. Resta definir cómo se articularía el nuevo consejo con esas iniciativas.

El cruce del viernes dejó así una discusión sin saldar. Reconocer polos industriales, facilitar contactos comerciales, planificar reconversiones y defender puestos de trabajo son objetivos diferentes, que requieren herramientas y tiempos distintos. Para la Legislatura bonaerense, el desafío será traducir esa agenda en medidas capaces de acompañar a las pymes y a los trabajadores, mientras la crisis productiva exige respuestas inmediatas y las inversiones futuras todavía deben concretarse.