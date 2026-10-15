Minería y energía: la Provincia busca potenciar a las pymes entre reclamos empresarios y debates legislativos.

El gobierno de Axel Kicillof busca ampliar la participación de las pymes bonaerenses en las cadenas de valor de la minería, el petróleo, el gas y la electricidad, en un escenario atravesado por dificultades industriales y reclamos por las políticas económicas nacionales. El gobernador reunió este miércoles 14 de octubre a representantes empresariales y anunció una nueva ronda de negocios para vincular proveedores locales con grandes compañías del sector.

La iniciativa apunta a que las inversiones energéticas y mineras generen más oportunidades para fabricantes de equipos, insumos y servicios radicados en Buenos Aires. La estrategia provincial combina asistencia técnica, financiamiento y acuerdos comerciales, mientras las cámaras advierten que el crecimiento de los grandes proyectos todavía no se traduce en suficientes contratos para sus empresas.

El encuentro se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación, con representantes de ADIMRA, GAPP, CAPMIN y CAPIPE, entre otras entidades. Participaron los ministros Augusto Costa y Gabriel Katopodis, junto con funcionarios de las áreas provinciales de Industria, Minería y Energía.

Las herramientas de Kicillof para ampliar la participación bonaerense

La principal medida anunciada fue la segunda Ronda de Negocios de Energía y Minería, programada para el 1 de diciembre en el Teatro Argentino de La Plata. El encuentro reunirá a proveedores pyme con empresas compradoras de petróleo, gas, electricidad y minería mediante entrevistas comerciales organizadas según las necesidades de abastecimiento de cada compañía.

Ya confirmaron su participación más de 30 compradoras, entre ellas Pan American Energy, Pampa Energía, YPF Luz, Loma Negra y Cementos Avellaneda. También habrá representantes de empresas de Angola, Chile y Perú. La participación será gratuita, aunque las reuniones dependerán de que las compradoras seleccionen a las pymes inscriptas.

La primera edición, realizada en noviembre de 2025, reunió a 204 pymes de 42 municipios y 45 compañías compradoras, con 1.010 reuniones comerciales. La Provincia busca ampliar esos vínculos mediante los clústeres de proveedores de Berazategui y Morón, la Mesa de Proveedores Mineros de San Martín y programas de asistencia técnica junto al Consejo Federal de Inversiones.

Minería y energía: la Provincia busca potenciar a las pymes entre reclamos empresarios y debates legislativos.

La estrategia incluye financiamiento del Banco Provincia y el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), que establece incentivos tributarios y exige a las empresas beneficiarias un programa de desarrollo de proveedores con un mínimo de 50% de pymes bonaerenses.

Esa herramienta marca una diferencia con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional. Mientras el Gobierno de Javier Milei prioriza los incentivos para atraer grandes proyectos, la administración bonaerense busca asegurar una mayor participación de las empresas radicadas en su territorio.

Kicillof defendió la necesidad de aprovechar los recursos naturales para desarrollar cadenas productivas y cuestionó la apertura de importaciones. “Es mentira que tengamos que elegir entre ser un país industrial o primarizado”, sostuvo, al plantear que las inversiones deben traducirse también en producción nacional y empleo.

Los reclamos empresarios y la situación de la industria

Las cámaras empresariales expusieron un panorama desigual, con oportunidades de crecimiento, pero también con caída de pedidos, dificultades financieras y problemas para sostener puestos de trabajo.

Leonardo Brkusic, director ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), advirtió que las inversiones no llegan de manera suficiente a las empresas nacionales. Según las cifras que presentó, el 44% de las firmas relevadas desistió de contratar trabajadores, el 38% produce por debajo del 75% de su capacidad y el 16% está reduciendo personal.

Desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Diego Cons describió tres situaciones: aproximadamente un tercio de las empresas mantiene un desempeño relativamente favorable, otro grupo factura entre 20% y 25% menos de lo previsto y un tercer segmento enfrenta dificultades mayores. También manifestó expectativas de crecimiento para la minería durante los próximos años.

Otros representantes cuestionaron la competencia de productos importados y la falta de una estrategia que garantice mayor participación nacional en las grandes inversiones. David Granovsky, presidente de Inquinat, señaló que muchas empresas vinculadas con la minería no obtuvieron beneficios del RIGI y, por el contrario, perdieron participación en el mercado.

Minería y energía: la Provincia busca potenciar a las pymes entre reclamos empresarios y debates legislativos.

Los indicadores industriales reflejan parte de esas dificultades. Según ADIMRA, la producción metalúrgica cayó 6,1% interanual en agosto, mientras que en Buenos Aires el retroceso alcanzó el 7,3%. La utilización de la capacidad instalada del sector se ubicó en apenas 39,6% a nivel nacional y el empleo disminuyó 2,5%.

CAME también registró una contracción acumulada del 8,5% en la producción industrial pyme durante los primeros ocho meses de 2026, en un escenario de demanda debilitada y dificultades para financiar la actividad.

La minería extractiva bonaerense presenta, además, problemas propios. En Azul y Olavarría, donde las canteras abastecen principalmente a la construcción, empresarios advirtieron por la reducción de la demanda vinculada con la paralización de la obra pública. En algunos establecimientos, la producción llegó a ubicarse alrededor del 20% de la capacidad instalada.

La minería y la energía también entran en la agenda legislativa

Los reclamos productivos comenzaron a ocupar espacio en ambas cámaras bonaerenses. La Comisión de Industria y Minería del Senado, presidida por Sergio Vargas, realizó en agosto una recorrida por la cantera Cerro Redondo de Azul y mantuvo encuentros con representantes empresariales de la región.

El 1 de septiembre, el cuerpo aprobó cuatro proyectos de declaración vinculados con exposiciones industriales y retomó las demandas recogidas durante esa visita. La actividad territorial continuó el 1 de octubre en Bahía Blanca y Coronel Rosales, con reuniones junto a intendentes, cámaras industriales y autoridades portuarias.

En paralelo, el Senado mantiene en estudio el expediente E-374/26-27, presentado por Vargas, que propone establecer un Régimen Unificado de Procedimiento, Control y Sustentabilidad Minera. El proyecto ingresó a la Comisión de Industria y Minería el 18 de septiembre y todavía no cuenta con dictamen.

En Diputados hubo avances concretos durante la reunión del 17 de septiembre. La Comisión de Industria y Minería, encabezada por Martín Endere (PRO), emitió dictamen favorable al proyecto que crea el Consejo Consultivo Industrial, Minero y de la Producción, impulsado por Vargas y previamente aprobado por el Senado. La iniciativa continúa ahora en Legislación General y tiene pendiente Asuntos Constitucionales y Justicia.

Reunión de la Comisión de Industria y Minería, encabezada por el diputado Martín Endere.

Ese mismo día obtuvo dictamen con modificaciones el proyecto de Endere para crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI), destinado a agilizar procedimientos administrativos de parques industriales. La propuesta sigue su recorrido por Legislación General y Presupuesto e Impuestos.

La Comisión de Energía y Combustibles de Diputados también mantiene iniciativas en tratamiento. Su reunión de asesores del 14 de octubre incluyó proyectos sobre movilidad sustentable, biocombustibles y la declaración del sudoeste bonaerense como región estratégica para las energías renovables y la transición energética. Este último expediente todavía no registra dictamen.

La Provincia dispone, además, del programa Minería 2.0, lanzado en diciembre de 2025 para modernizar registros, procedimientos de fiscalización y gestión de la actividad extractiva.

Con la nueva ronda de negocios prevista para diciembre, el Ejecutivo bonaerense buscará ampliar los vínculos comerciales entre pymes y grandes compañías. En la Legislatura, mientras tanto, continúan en discusión los instrumentos regulatorios y de promoción industrial que podrían acompañar el desarrollo del sector.