Pergamino vivió un aniversario multitudinario

Pergamino celebró su 131° aniversario con una gran fiesta popular que reunió a alrededor de 10 mil personas en el Parque Belgrano, en una jornada atravesada por la música, el folklore, el baile y las propuestas gastronómicas.

El intendente Javier Martínez recorrió el predio y compartió el encuentro con vecinos, artistas y emprendedores, mientras el cierre estuvo a cargo de Lucio “Indio” Rojas.

Una multitud en Parque Belgrano

La celebración congregó a miles de personas en torno a una propuesta pensada para toda la familia.

Durante la jornada hubo música en vivo, baile y distintas alternativas gastronómicas, en un clima de festejo por un nuevo aniversario de la ciudad.

El Parque Belgrano volvió a funcionar como punto de encuentro para una actividad masiva.

El gran cierre con El Indio Rojas

El momento central llegó con la presentación de Lucio “Indio” Rojas.

El cantautor hizo cantar y bailar al público con un repertorio de chacareras, zambas y distintas expresiones del folklore argentino.

Su actuación puso el broche final a una jornada que buscó celebrar la identidad cultural de Pergamino.

Artistas locales y regionales

Antes del cierre, el escenario recibió a Bernabé Pirchi, Grupo Identidad, Ezequiel Amaya, el Ballet Municipal y Zoilo Bartolo.

Las presentaciones formaron parte de una programación que combinó artistas locales y regionales con una figura de alcance nacional.

La propuesta puso en valor la música popular y las tradiciones argentinas.

Martínez recorrió el predio

Durante el evento, Javier Martínez estuvo acompañado por la diputada provincial Paula Bustos, el concejal Ignacio Maiztegui y el senador provincial Juan Manuel Rico Zini.

El intendente recorrió el lugar, dialogó con vecinos y se acercó a los distintos puestos gastronómicos.

También conversó con emprendedores que ofrecieron propuestas dulces y saladas a lo largo de la jornada.

Reconocimiento al artista

En medio de su presentación, El Indio Rojas recibió obsequios del Municipio como recuerdo de su visita a Pergamino.

El artista agradeció a las autoridades por la realización del encuentro y destacó los espacios verdes de la ciudad.

También valoró la recuperación de predios y la creación de parques destinados al uso de la comunidad.

Una trayectoria marcada por el folklore

Lucio “Indio” Rojas es uno de los nombres reconocidos de la escena folklórica actual.

A lo largo de su carrera integró distintos proyectos musicales junto a su familia antes de consolidar su etapa solista.

Fue voz de Los Carabajal durante cinco años y posteriormente formó parte de Los Rojas durante una década.

Su propuesta combina danza, chacareras, zambas y una puesta escénica orientada a generar participación del público.

Un fin de semana con distintas actividades

Los festejos no se limitaron a la jornada central.

El viernes, el Centro Cultural Bellas Artes recibió “Vestidos con Historias”, un desfile con vestidos de novias y de quince años de distintas épocas del siglo XX.

El sábado, en el mismo espacio, se realizó una Peña Folklórica con la presentación de Rejunte Criollo.

Una actividad suspendida por el clima

La propuesta prevista para el lunes en Mariano Benítez debió suspenderse debido a las condiciones climáticas.

Pese a eso, la agenda permitió sostener varias actividades culturales durante el fin de semana.

El aniversario tuvo así distintos momentos de encuentro y participación comunitaria.