El intendente de Pilar, Federico Achával, volvió a poner el foco en el acompañamiento a las familias y en la importancia de sostener espacios comunitarios que generen oportunidades en los distintos barrios del distrito. En ese marco, participó de un encuentro con vecinos de varias localidades en la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial y, en otra actividad, recorrió el Club Presidente Derqui, donde acompañó una jornada de capacitación en primeros auxilios.

Las dos iniciativas estuvieron atravesadas por una misma mirada sobre la presencia del Municipio en la comunidad, tanto a través de políticas sociales como mediante el respaldo a instituciones deportivas que funcionan como espacios de formación, encuentro y contención.

“El Estado debe acompañar”

Durante la actividad realizada en la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial, Achával estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta, y dialogó con familias de distintas localidades del distrito sobre sus experiencias y necesidades.

“Creemos que el Estado debe abrazar, acompañar y estar cerca de quienes más lo necesitan. Trabajamos para eso todos los días”, sostuvo el intendente, al remarcar la importancia de mantener una presencia activa frente a las dificultades que atraviesan muchos hogares.

Según señaló, estos encuentros permiten conocer de manera más directa las historias de los vecinos y sostener iniciativas que ayuden a ampliar oportunidades y acompañar proyectos personales y familiares.

Más oportunidades para desarrollar proyectos de vida

Achával destacó que el vínculo con las familias también permite identificar necesidades y pensar herramientas que tengan impacto en la vida cotidiana.

“Nos encontramos con vecinos que, a través de sus historias de vida, nos recuerdan lo importante que es que desde el Municipio sigamos generando iniciativas que les brinden más oportunidades y los ayuden a desarrollar sus proyectos de vida”, expresó.

El jefe comunal insistió en que la presencia estatal adquiere especial relevancia en momentos de mayor dificultad y señaló que el objetivo es sostener políticas de cuidado y contención en los distintos puntos del distrito.

“En Pilar sabemos que, cuando las cosas se ponen difíciles, debemos estar presentes para cuidar y contener a cada familia”, remarcó.

Una agenda con mirada territorial

Soledad Peralta también destacó la importancia del contacto directo con los vecinos y sostuvo que la gestión busca mantener una mirada cercana sobre las necesidades de cada comunidad.

“Cerca de los vecinos y vecinas, con una mirada humana y con mucho compromiso seguimos transformando Pilar y trabajando para mejorar la vida de los pilarenses”, expresó.

Del encuentro también participó la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, en el marco de una agenda orientada al acompañamiento de las familias.

Achával recorrió el Club Presidente Derqui

En otro orden, el intendente visitó el Club Presidente Derqui, una institución con fuerte presencia en la localidad y con una trayectoria vinculada a la formación deportiva de distintas generaciones.

Durante la recorrida, Achával estuvo acompañado por el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales, y conoció los trabajos que se realizan en las instalaciones de la entidad.

“Estuvimos en el Club Presidente Derqui, una institución que es un emblema de la localidad, en donde se formaron y se siguen formando muchísimas generaciones”, sostuvo.

Capacitación en RCP para profesores y deportistas

La actividad incluyó además una capacitación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios destinada a profesores y deportistas de diferentes disciplinas.

Achával valoró la formación como una herramienta que permite incorporar conocimientos importantes para actuar ante situaciones de emergencia dentro de los espacios deportivos.

“Recorrimos las instalaciones del club, que se están transformando, y compartimos una capacitación en primeros auxilios para profesores y deportistas de todas las disciplinas”, explicó.

La propuesta buscó complementar la actividad deportiva con herramientas de prevención y cuidado para quienes forman parte de la vida cotidiana de la institución.

“El deporte transmite valores fundamentales”

El intendente también destacó el rol que tienen los clubes dentro de los barrios y su capacidad para generar vínculos, formación y sentido de pertenencia.

“Seguimos fomentando y acompañando el deporte porque transmite valores fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el respaldo a las instituciones deportivas aparece no solo ligado a la práctica física, sino también al acompañamiento de niños, jóvenes y familias en distintos momentos de su desarrollo.