La Municipalidad de Castelli y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires continúan consolidando una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer la gestión pública, ampliar las oportunidades de formación y generar nuevas herramientas para el desarrollo local. La articulación ya se traduce en iniciativas concretas vinculadas con transparencia, capacitación de agentes municipales y formación destinada a emprendedores, comercios y pequeñas y medianas empresas.

La jornada de presentación incluyó una conferencia de prensa y encuentros con organizaciones de la ciudad, con la participación del intendente Francisco Echarren; el secretario de Gobierno, Hernán Carullo; y, en representación de la Facultad de Ciencias Económicas, el subsecretario de Diplomaturas y Capacitación, Hernán Piotti López. El objetivo fue mostrar los avances alcanzados y profundizar una relación institucional que busca acercar recursos académicos y técnicos de la Universidad al territorio.

Castelli Abierto y una nueva etapa en transparencia

Uno de los ejes centrales de la agenda es el proyecto Gestión Transparente Municipal, mediante el cual la FCE-UBA brinda asistencia técnica al Municipio para ordenar, sistematizar y publicar información pública. Como primer resultado ya se encuentra en funcionamiento el portal Castelli Abierto, una plataforma que concentra información vinculada con las obligaciones previstas por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, normativa a la que el Municipio adhirió.

Desde ese espacio, los vecinos pueden consultar una guía con 78 servicios y trámites municipales, el Presupuesto 2026 y su ejecución, el Boletín Oficial, un visor de obras públicas y el canal destinado a realizar pedidos de información. La intención es facilitar el acceso a datos de gestión que antes podían encontrarse dispersos y reunirlos dentro de una misma herramienta digital.

La planificación contempla además nuevas etapas, con la incorporación de información sobre subsidios y convenios, informes del Tribunal de Cuentas, compras y contrataciones y la estructura organizativa del Municipio. A esto se suma un esquema de monitoreo trimestral por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, que revisará que los contenidos publicados estén completos, actualizados y debidamente respaldados.

Capacitación para fortalecer la gestión municipal

Otro de los frentes de trabajo está puesto en la formación de agentes y funcionarios municipales, que participan de la Diplomatura en Calidad y Mejora Continua en Gobiernos Locales: Estándares Internacionales y Buenas Prácticas, dictada por la FCE-UBA.

La capacitación busca incorporar herramientas aplicables a la gestión cotidiana, con el objetivo de revisar procesos internos, mejorar la organización de las distintas áreas y optimizar los servicios que se brindan a la comunidad. La propuesta apunta a que la formación no quede limitada a contenidos teóricos, sino que pueda traducirse en mejoras concretas en el funcionamiento del Estado local.

Esta línea de trabajo forma parte de una estrategia más amplia orientada a profesionalizar la gestión y fortalecer las capacidades municipales a partir del intercambio con la Universidad.

Herramientas para emprendedores, comercios y pymes

La articulación entre Castelli y la UBA también alcanza al sector productivo local, a través de capacitaciones destinadas a vecinos, emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas. Entre las propuestas se encuentran instancias de formación en marketing digital, pensadas para mejorar la presencia de los proyectos locales en distintos canales y ampliar sus herramientas de promoción y comercialización.

El objetivo es que los participantes puedan incorporar conocimientos útiles para fortalecer sus actividades, mejorar la comunicación de sus productos y servicios y aprovechar de mejor manera las posibilidades que ofrecen los entornos digitales.

De esta forma, la cooperación institucional no se concentra únicamente en el funcionamiento del Municipio, sino que también busca generar oportunidades para distintos actores de la economía local.