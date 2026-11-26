La Municipalidad de Balcarce continúa avanzando con obras de infraestructura vial y, al mismo tiempo, prepara una agenda especial para diciembre con una nueva edición de la Feria Navideña en Plaza Libertad.

Por un lado, siguen los trabajos de ensanche sobre avenida Centenario, entre las calles 55 y 63, con el objetivo de ampliar la capacidad de circulación. Por otro, del 5 al 8 de diciembre se desarrollará una propuesta cultural, recreativa y comercial pensada para toda la familia.

Avanza el ensanche de avenida Centenario

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos mantiene en marcha los trabajos sobre avenida Centenario, aprovechando las condiciones climáticas favorables para continuar con las tareas previstas.

La intervención se concentra en el tramo comprendido entre las calles 55 y 63 y contempla el ensanche de la calzada.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y aumentar la capacidad de uno de los corredores de conexión de la ciudad.

Una obra pensada para acompañar el crecimiento

Desde el Municipio señalaron que la ampliación de la avenida forma parte de una planificación destinada a acompañar el crecimiento de distintos sectores de Balcarce.

La mejora permitirá ordenar mejor el tránsito y generar condiciones más adecuadas para una arteria que cumple un rol importante dentro de la conectividad urbana.

Los trabajos se irán desarrollando de acuerdo con las condiciones climáticas y el cronograma previsto por el área.

Cuatro días de Feria Navideña

En paralelo, la Dirección de Juventud confirmó una nueva edición de la Feria Navideña, que se realizará del 5 al 8 de diciembre en Plaza Libertad.

La propuesta reunirá actividades recreativas, culturales y comerciales y estará abierta a toda la comunidad.

Durante las cuatro jornadas habrá presencia de artesanos, emprendedores y distintas propuestas pensadas para vecinos y visitantes.

Emprendedores, gastronomía y espectáculos

La programación incluirá food trucks, plaza de juegos, grupos coreográficos, agrupaciones folklóricas y espacios de karaoke.

La intención es generar un punto de encuentro donde puedan convivir distintas expresiones culturales y recreativas, al tiempo que se acompaña el trabajo de emprendedores locales.

La feria también busca ofrecer una alternativa para disfrutar en familia durante los días previos a las fiestas.

El encendido del Árbol Navideño

Uno de los momentos centrales de la programación tendrá lugar el martes 8 de diciembre, a las 20.

Ese día se realizará el tradicional encendido del Árbol Navideño, una actividad que marcará el inicio de las celebraciones alusivas a fin de año.

El evento será uno de los puntos destacados de una agenda que se extenderá durante cuatro jornadas en Plaza Libertad.

Una propuesta para fortalecer el encuentro

Desde el Municipio remarcaron que la Feria Navideña busca promover el trabajo de artesanos y emprendedores y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro para la comunidad.

La combinación de actividades culturales, gastronomía, recreación y comercio apunta a darle mayor movimiento al centro de la ciudad durante esos días.

La invitación está abierta tanto a vecinos como a quienes visiten Balcarce.