El gobernador Axel Kicillof encabezó el miércoles 25 de noviembre la entrega de 120 viviendas en Tres Arroyos, acompañado por el intendente Pablo Garate y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. El proyecto demandó $13.428 millones e incluyó infraestructura de servicios y mejoras viales.

Tras la actividad, Garate destacó en sus redes sociales lo que representa la entrega para las familias adjudicatarias. “No es solo una vivienda: es dejar de alquilar, es tener un lugar propio, es el hogar. Es el comienzo de un proyecto de vida”, expresó en X.

Durante el acto, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de 16.000 casas en territorio bonaerense y sostuvo que su gestión lleva entregadas 26.000 viviendas, pese a las dificultades financieras.

La agenda también incluyó la entrega de 108 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de ocho escuelas. Garate vinculó esa iniciativa con la posibilidad de ampliar las oportunidades educativas: señaló que los equipos permiten estudiar, hacer tareas e investigar. “Porque el talento está en todos lados; las oportunidades, no siempre”, sostuvo.

Otro de los momentos de la jornada fue la inauguración del SUM de la Comunidad del barrio Santa Teresita, con la participación del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El espacio demandó $483 millones y beneficiará a 1.200 vecinos con actividades culturales, deportivas y sociales.

El intendente definió al nuevo establecimiento como “un espacio para que el barrio se encuentre” y reunió las tres iniciativas en una misma expresión: “Un techo, una herramienta, un lugar de encuentro”.

La visita incluyó, además, una recorrida por la sucursal remodelada del Banco Provincia, un acuerdo de leasing para incorporar maquinaria y vehículos municipales, y la renovación del convenio de microcréditos para emprendimientos locales.