El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reclamó al Gobierno nacional inversiones en infraestructura y mantenimiento de rutas. A través de sus redes sociales, sostuvo que el Municipio continúa destinando recursos propios a esas tareas y advirtió que ese esfuerzo no puede sostenerse en las condiciones actuales.

Susbielles

El jefe comunal también cuestionó el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. “El Gobierno nacional no invierte en obra pública, no mantiene las rutas y desvía fondos que ya recaudó del impuesto a los combustibles para esos fines”, afirmó.

Su planteo vinculó la falta de inversión que atribuye a Nación con las erogaciones que, según explicó, debe afrontar la administración local. Susbielles señaló que el Municipio mantiene su reclamo por las obras que necesita Bahía Blanca mientras sostiene trabajos con financiamiento propio.

“Desde el Municipio seguimos sosteniendo el mantenimiento con recursos propios y reclamando las obras que Bahía Blanca necesita. Esta situación no es sostenible”, expresó.

El intendente puso el foco en el impacto sobre la comunidad y responsabilizó al Gobierno nacional por las consecuencias de las decisiones que cuestionó. “La falta de inversión y el desvío de fondos tienen consecuencias y las pagan los bahienses”, concluyó.