El Municipio de Ramallo dio un nuevo paso en la planificación de las 30 hectáreas incorporadas recientemente a su patrimonio, con el objetivo de generar suelo urbano para futuros lotes con servicios y proyectos habitacionales.

Autoridades locales mantuvieron una reunión de trabajo con técnicos de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para comenzar a definir el ordenamiento urbanístico del predio.

Comenzó el diseño de las nuevas tierras

Durante el encuentro se avanzó en el análisis de la subdivisión de las 30 hectáreas y en la elaboración de un Master Plan destinado a determinar cómo se desarrollará el sector.

La planificación se lleva adelante en el marco de la Ley Provincial de Hábitat N.º 14.449 y apunta a establecer criterios para ordenar los futuros usos de las tierras.

El objetivo es evitar un crecimiento improvisado y contar con una planificación integral que contemple las necesidades habitacionales y urbanísticas del distrito.

Un nuevo paso después de incorporar las 30 hectáreas

El trabajo técnico comenzó luego de que el Municipio incorporara estas tierras a su patrimonio.

La operación permitió ampliar el Banco Municipal de Tierras y generar una nueva reserva de suelo que podrá ser destinada a políticas vinculadas con el acceso a la vivienda.

Ahora, la etapa de planificación permitirá establecer de qué manera podrán utilizarse esas hectáreas y qué infraestructura será necesaria para su desarrollo.

Lotes con servicios y futuros proyectos habitacionales

Uno de los principales objetivos es que parte del predio permita generar lotes con servicios para familias de Ramallo.

La disponibilidad de suelo municipal también abre la posibilidad de desarrollar futuros programas habitacionales y otras iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la tierra.

La intención es avanzar de manera progresiva, primero con el ordenamiento del sector y posteriormente con las obras necesarias para habilitar nuevas oportunidades de radicación.

Fortalecer el Banco Municipal de Tierras

La incorporación del predio representa una herramienta estratégica para ampliar la capacidad del Municipio de intervenir en materia habitacional.

Contar con tierras propias permite planificar proyectos a mediano y largo plazo y disponer de suelo para responder a la demanda de familias que buscan acceder a un lote.

El fortalecimiento del Banco Municipal de Tierras aparece así como uno de los puntos centrales dentro de la política de desarrollo urbano.

Trabajo conjunto con la Provincia

Desde el Municipio destacaron la articulación con la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Hábitat.

El acompañamiento técnico permitirá avanzar en aspectos relacionados con la subdivisión, el ordenamiento territorial y la planificación de las futuras intervenciones.

La intención es que el crecimiento del sector se realice con criterios urbanísticos definidos y con una mirada integral sobre las necesidades de infraestructura y servicios.

Una planificación para ordenar el crecimiento

El Master Plan permitirá establecer una hoja de ruta para el desarrollo de las 30 hectáreas.

A partir de ese documento se podrán definir espacios, usos y etapas de intervención, además de proyectar la infraestructura necesaria para acompañar la futura urbanización.

De esta manera, la incorporación de tierras comienza a traducirse en una planificación concreta orientada a generar nuevas oportunidades para las familias del distrito.

Autoridades municipales y provinciales

De la reunión participaron la intendenta interina Marcela Isarra; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Leandro Torri; y la directora de Catastro Municipal, Carla Jara.

También estuvieron presentes la arquitecta Silvana Santinón y el geógrafo Pablo González, en representación de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

El trabajo continuará con nuevas instancias técnicas destinadas a avanzar en el desarrollo del predio.

Más herramientas para acceder a la tierra

Con la incorporación de las 30 hectáreas y el comienzo de su planificación urbanística, Ramallo avanza hacia una nueva etapa de su política habitacional.

La propuesta apunta a combinar disponibilidad de suelo, planificación urbana y futura provisión de servicios para ampliar las posibilidades de acceso a la tierra.