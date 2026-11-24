El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció su incorporación a la Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y vinculó esa responsabilidad con el fortalecimiento de la participación partidaria. Además, llamó al peronismo bonaerense a organizarse y sostener un “escudo social” junto a la conducción de Axel Kicillof.

En una publicación en X, el jefe comunal expresó su compromiso con la nueva función. “Asumí el compromiso de integrar la Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, una designación que reafirma la vocación de fortalecer la democracia interna y la participación dentro del movimiento”, sostuvo.

Como se informó en Grupo La Provincia, el PJ bonaerense definió la integración de sus organismos partidarios y ratificó a Leonardo Nardini al frente de la Junta Electoral, de la que también forma parte Watson. Las designaciones se formalizaron durante el Congreso realizado el sábado 21 de noviembre en La Plata. grupolaprovincia.com

El mensaje del intendente también incluyó un cuestionamiento al rumbo nacional. Watson afirmó que las políticas del Gobierno afectan el bolsillo y el empleo de las familias trabajadoras, y planteó que ese escenario exige una respuesta del peronismo provincial.

“En tiempos donde las políticas nacionales golpean el bolsillo y el empleo de las familias trabajadoras, el peronismo bonaerense tiene la tarea central de organizarse, debatir y sostener un escudo social junto a la conducción de Kicillof”, manifestó.

Así, el jefe comunal presentó su incorporación al organismo partidario junto con una convocatoria al debate y la organización. El fortalecimiento de la democracia interna y el acompañamiento a las familias trabajadoras fueron los ejes de su pronunciamiento, en el que también expresó su respaldo a la conducción de Kicillof.