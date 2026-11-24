El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, destacó la responsabilidad del Municipio de acompañar a las familias y responder a sus necesidades más urgentes.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió la actividad y remarcó la importancia de sostener la asistencia en un escenario que describió como complejo. “En este contexto tan complejo, seguimos sosteniendo con compromiso la responsabilidad de acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Gray señaló que el contacto con las familias y la escucha de sus requerimientos forman parte del trabajo municipal. Según planteó, ese acompañamiento busca traducirse en respuestas concretas ante las dificultades que atraviesan los vecinos.

La entrega estuvo destinada a facilitar la movilidad de las personas que recibieron las sillas de ruedas. En su mensaje, el intendente vinculó esta acción con una definición sobre el papel del Estado en la atención de las necesidades de la comunidad.

“Creemos en un Estado que cuida, contiene y acompaña, y que no desprotege a nadie”, afirmó.