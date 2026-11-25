El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó el rumbo económico nacional y advirtió que los municipios no pueden compensar por sí solos sus efectos sobre la producción y el empleo. A través de sus redes sociales, reclamó respuestas para trabajadores y comerciantes y planteó la necesidad de recuperar el crecimiento.

Fernando Gray.

“La economía real necesita respuestas”, expresó el jefe comunal al presentar su diagnóstico. Gray sostuvo que el contacto cotidiano con los distintos sectores del distrito permite advertir las dificultades que atraviesan.

“Quienes estamos día a día junto a trabajadoras, trabajadores y comerciantes sabemos que la recesión golpea hace tiempo a la economía real”, afirmó.

El intendente destacó que su gestión impulsa la actividad y el empleo local mediante iniciativas como “Invertí en Esteban Echeverría”. Sin embargo, señaló que esas herramientas municipales resultan insuficientes frente al escenario nacional que describió.

“Ningún municipio puede contrarrestar por sí solo un modelo nacional que destruye la producción y el trabajo”, sostuvo. Su cuestionamiento puso el foco en los límites de la intervención local para responder a las dificultades económicas.

Gray cerró su mensaje con un reclamo orientado a la recuperación de la actividad: “Argentina necesita recuperar el crecimiento con inversión y consumo”.