El rechazo massista y las diferencias internas trasladan la negociación a extraordinarias.

Axel Kicillof enfrenta el cierre del período ordinario sin haber destrabado la reforma que permitiría competir en 2027 a los intendentes que ya cumplen su segundo mandato consecutivo bajo la ley vigente. El proyecto permanece detenido en el Senado y la posibilidad de discutirlo en sesiones extraordinarias abre otra instancia de negociación, todavía sin una mayoría asegurada.

La señal más reciente llegó del temario legislativo: la iniciativa de la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), no fue incluida entre los expedientes de la reunión de Legislación General. Por eso, el oficialismo buscará retomar la discusión durante el período extraordinario, ante la falta de acuerdos para avanzar esta semana.

El calendario agrega urgencia a una controversia que atraviesa al peronismo. Mientras los representantes municipales reclaman una definición sobre su continuidad, el Frente Renovador ratifica su oposición a eliminar los límites y La Cámpora mantiene el asunto dentro de una negociación política más amplia.

El primer obstáculo está dentro del oficialismo

El expediente de Durán propone modificar las restricciones a las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Su recorrido quedó detenido en la Comisión de Legislación General, presidida por el senador Germán Lago.

La demora tiene antecedentes que muestran que el desacuerdo excede una dificultad para organizar la sesión. En septiembre, la presidenta de Reforma Política y Régimen Electoral, la senadora massista Malena Galmarini, había reclamado que el texto fuera remitido a su comisión. El pedido, formulado el 29 de julio, no consiguió que el expediente completara ese paso.

La posición del Frente Renovador vuelve especialmente sensible ese recorrido. Alexis Guerrera, referente del espacio y vicepresidente de Diputados, planteó que el gobernador debe impulsar el tratamiento y reunir los respaldos necesarios. También aclaró que una eventual derrota del massismo en esa votación no implicaría una ruptura: “Massa no va a romper el espacio porque pierda esta pulseada”,

Alexis Guerrera , referente del Frente Renovador y vicepresidente de Diputados.

El cierre legislativo concentra otras necesidades del Ejecutivo: aprobar el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y una autorización de financiamiento por hasta el equivalente a USD 1.000 millones. Las conversaciones sobre recursos provinciales y municipales comparten calendario con el reclamo de los intendentes.

Sin embargo, el massismo ya marcó una separación entre ambas cuestiones. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al reconstruir la negociación por las cuentas públicas y los mandatos municipales, el diputado Rubén Eslaiman, presidente del Frente Renovador bonaerense, anticipó que acompañaría las herramientas financieras solicitadas por Kicillof, pero mantendría su negativa a habilitar nuevas continuidades. “Cuando llegue esa discusión en particular vamos a votar en contra de las re re re re”, expresó.

El partido formalizó ese criterio en un comunicado difundido a comienzos de noviembre. Allí reivindicó la ley sancionada en 2016 y sostuvo: “En el Frente Renovador no hay ambigüedad: NO a las reelecciones indefinidas”.

Los intendentes reclaman una definición para ordenar 2027

La incertidumbre afecta a alrededor de 80 intendentes. Para quienes están alcanzados por la restricción, el resultado determinará si pueden buscar otro mandato consecutivo o deben preparar una sucesión.

Uno de los planteos más explícitos fue el de Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, durante una actividad del MDF junto a Kicillof. “El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”, afirmó al reclamar que se elimine el impedimento para competir.

El argumento coincide con la defensa que sostiene el Ejecutivo. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la limitación como “definitivamente proscriptiva” y señaló al proyecto de Durán como el camino elegido por la administración provincial. Su interpretación es que la continuidad debe quedar sometida a la decisión de los votantes.

Esa postura alimentó los cruces con el Frente Renovador. El intendente de Ensenada, Mario Secco, cuestionó a Sergio Massa, le recordó el acompañamiento territorial durante la campaña presidencial de 2023 y calificó su posición como un “hermoso mamarracho”.

No puede ser que no superemos este debate! Ya está chicos, reinterpretaron la ley para volver a presentarse en el 2023, tuvieron 4 años para construir una sucesión. No será que los que se consideran DIOS son los que buscan modificar las leyes a su conveniencia una y otra vez? — Marina Salzmann (@marinadorotea) November 3, 2026

Qué establece la ley y por qué vuelve a discutirse

La Ley 14.836, sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, estableció que los intendentes pueden ser reelegidos por un período consecutivo. Una vez cumplida esa continuidad, deben dejar transcurrir un mandato antes de volver a ser elegidos para el mismo cargo.

La modificación aprobada a fines de 2021, mediante la Ley 15.315, cambió el cómputo de los períodos. El texto actualizado considera como primeros mandatos los iniciados a partir de las elecciones de 2017 y 2019. Para los intendentes alcanzados, esa regla permitió competir nuevamente en 2023, pero mantiene el límite para una candidatura consecutiva en 2027. Aquel cambio fue aprobado el 28 de diciembre de 2021, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La posibilidad de tratar la reforma en diciembre amplía el tiempo de negociación, pero conserva los obstáculos políticos. La Cámpora pretende discutir las reelecciones dentro de una agenda más amplia de acuerdos con el gobernador, mientras el massismo mantiene una negativa expresa.

Fuera del peronismo, las señales tampoco ofrecen un respaldo asegurado. El PRO reivindica la limitación aprobada durante la gestión de Vidal y La Libertad Avanza rechazó públicamente acompañar su eliminación. Esas posiciones obligan al oficialismo a demostrar qué apoyos puede construir para llevar el expediente hasta una votación favorable.

El final de las sesiones ordinarias no constituye una fecha límite para resolver las candidaturas de 2027. Sí deja a Kicillof frente a una demora que sus aliados territoriales necesitan despejar: cada mes sin definición prolonga la incertidumbre sobre quiénes encabezarán las listas municipales y quiénes deberán organizar un reemplazo.

El gobernador sostiene la reforma y los intendentes reclaman que avance. La negociación pendiente deberá resolver quiénes están dispuestos a votarla. El reloj corre hacia 2027 y la posibilidad de habilitar nuevas candidaturas sigue sin convertirse en una mayoría legislativa.