Karina Milei junto a Pareja y Santilli.

La Libertad Avanza (LLA) prepara un congreso en la provincia de Buenos Aires para comenzar a definir los ejes de su campaña electoral de 2027. El encuentro, previsto para la primera quincena de diciembre, tendrá como principales protagonistas al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en medio de las diferencias que atraviesan al oficialismo nacional por las candidaturas, la conducción partidaria y las negociaciones con otras fuerzas políticas.

El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, está a cargo de la organización de una jornada que buscará reunir alrededor de 2.000 dirigentes y militantes. La fecha dependerá de la agenda presidencial, mientras que La Plata figura entre las posibles sedes. La alternativa de Mar del Plata perdió fuerza ante una eventual visita de Milei a la ciudad durante enero.

La convocatoria contempla comisiones de trabajo sobre salud, educación y justicia, áreas sobre las que los libertarios comenzarán a elaborar propuestas para disputar la Gobernación. Santilli tendrá un papel central y el Presidente estará a cargo del discurso de cierre.

Sin embargo, el oficialismo todavía enfrenta diferencias sobre la conformación de las listas y la distribución de candidaturas municipales, además de negociaciones pendientes con el PRO.

Pareja y Las Fuerzas del Cielo: la disputa por el armado bonaerense

El congreso se desarrollará en medio de las tensiones entre la estructura territorial que responde a Karina Milei y los dirigentes vinculados con el asesor presidencial Santiago Caputo, nucleados en Las Fuerzas del Cielo.

La Libertad Avanza prepara su campaña bonaerense entre internas y disputas por las candidaturas.

Entre los representantes de esta última corriente se espera la participación del vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, y del exsecretario de Culto, Nahuel Sotelo.

El reciente intercambio de responsabilidades entre Romo y Juan Osaba, quien pasó a presidir el bloque libertario en Diputados, permitió alcanzar un entendimiento legislativo entre ambos sectores, aunque las diferencias políticas persisten.

Durante la última semana, referentes digitales cercanos a Caputo cuestionaron al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, por la falta de tratamiento del proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Los cruces se extendieron durante el fin de semana a raíz de una fotografía de Menem con Loay Alshareef, un dirigente saudí que promueve el diálogo interreligioso. El episodio derivó también en un intercambio público entre Caputo y la diputada nacional Sabrina Ajmechet.

El cruce entre Ajmechet y Las Fuerzas del Cielo tras la foto de Menem con un dirigente saudí en X.

Por detrás de esas controversias existe una discusión sobre los métodos de construcción política. Mientras el karinismo controla la estructura partidaria bonaerense y prioriza la organización territorial, Las Fuerzas del Cielo reivindican su militancia digital y cuestionan algunas de las prácticas políticas de la conducción provincial.

La distribución de lugares en las boletas ya había provocado enfrentamientos durante el cierre de listas de 2025, cuando los dirigentes vinculados con Caputo tuvieron una participación limitada en las nóminas bonaerenses.

Santilli, el punto de coincidencia entre Karina Milei y Patricia Bullrich

La eventual candidatura de Diego Santilli a gobernador constituye uno de los puntos de entendimiento entre sectores enfrentados dentro del oficialismo.

Pese a sus diferencias con la secretaria general de la Presidencia, la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, no proyecta actualmente impulsar un candidato propio para disputar la Gobernación bonaerense.

Las diferencias, en cambio, se trasladan al plano municipal. En La Plata, Bullrich promueve al concejal y director del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, mientras que en Tres de Febrero busca instalar a Daniela Reich, acompañada por su esposo, el intendente en uso de licencia Diego Valenzuela.

El acuerdo alrededor de Santilli tampoco resuelve la discusión nacional. Bullrich mantiene diferencias con la Casa Rosada respecto de la emergencia en discapacidad y de distintos aspectos de la reforma electoral.

La continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es otro de los puntos de controversia. La senadora defiende la posibilidad de mantener ese mecanismo, que permitiría una competencia interna dentro del oficialismo.

A su vez, el jefe de Gabinete busca incorporar al congreso de diciembre a dirigentes del PRO bonaerense, mientras continúan las conversaciones con el sector encabezado por Cristian Ritondo para conformar una alianza electoral.

Diego Santilli y Cristian Ritondo.

La eventual participación de esos referentes constituiría una señal de acercamiento, aunque todavía quedan pendientes las definiciones sobre las postulaciones municipales y los lugares que ocuparía cada fuerza.

La juventud libertaria también busca lugares en las listas

La construcción electoral incorpora otra disputa por la representación de los dirigentes jóvenes. La estructura juvenil vinculada con Karina Milei, encabezada por Sharif Menem, cuenta con una mesa de conducción integrada por Rocío Gómez, Iñaki Gutiérrez y Franco Namor.

El sector desarrolló encuentros partidarios en distintas provincias y comenzó a instalar referentes con proyección electoral en territorio bonaerense. Uno de los principales actos se realizó el 10 de octubre en Morón.

Entre los nombres que comenzaron a circular figura Tomás Del Valle, presidente del Concejo Deliberante de Coronel Dorrego y aspirante a la intendencia. En Tigre, el sector de Pareja también proyecta a Ludmila Fortini, quien participó como presentadora del encuentro de Morón.

El armado se extiende al ámbito universitario mediante dirigentes como Ignacio Arias y Felipe Argibay, referentes de AULAS y Universitarios por la Libertad, respectivamente.

Por su parte, Sotelo mantiene una estructura con presencia en diferentes secciones electorales y referentes en Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Plata y Junín.

La convivencia entre ambas corrientes tiene algunos antecedentes de entendimiento. En Bahía Blanca, el concejal Felipe Ferrández mantiene vínculos tanto con Pareja como con los principales dirigentes de Las Fuerzas del Cielo.

En Quilmes, las diferencias con la concejala Estefanía Albasetti derivaron en una intervención de la coordinación partidaria local y en nuevas conversaciones entre Pareja y Sotelo, quien aspira a competir por la intendencia.

Sotelo junto a Javier y Karina Milei.

Cargos públicos, rupturas municipales y negociaciones pendientes

La preparación del congreso también encuentra a la conducción libertaria con conflictos territoriales que exceden la distribución de candidaturas.

Las diferencias entre Pareja y los sectores vinculados con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem alcanzaron las designaciones en delegaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde distintos funcionarios también desempeñan responsabilidades partidarias.

En Bahía Blanca, por ejemplo, el reemplazo de Ingrid Czerniecki por Tomás Peyrano, dirigente del PRO cercano a Ritondo, generó diferencias entre sectores del oficialismo local.

En Tigre, la posible postulación de Daniel Scioli a la intendencia introdujo otra controversia entre dirigentes vinculados con los Menem y referentes territoriales cercanos a Pareja.

A estas disputas se suman las rupturas de bloques libertarios en Tigre y San Andrés de Giles, además de cuestionamientos a decisiones del Gobierno nacional formulados por representantes municipales del propio oficialismo.

En Coronel Rosales, el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Gómez, manifestó su desacuerdo con las consecuencias locales de la reorganización de la obra social de las Fuerzas Armadas.

Estos episodios se produjeron pese a los esfuerzos de Pareja por coordinar una estrategia provincial común, entre ellos la reunión de más de 400 concejales libertarios realizada en Avellaneda durante octubre.

Con la organización del congreso de diciembre en marcha, La Libertad Avanza comenzará a delinear sus propuestas electorales mientras mantiene abiertas tres discusiones centrales para 2027: la distribución de las candidaturas, los acuerdos con otras fuerzas políticas y el control de su estructura territorial bonaerense.