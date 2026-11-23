El PJ bonaerense completó la renovación de sus autoridades partidarias con Máximo Kirchner al frente del Congreso, en una jornada que reunió a 722 congresales acreditados y transcurrió sin cruces públicos entre sus principales sectores. El encuentro se realizó el sábado 21 de noviembre en La Plata, con participación presencial y virtual, y formalizó el reparto de responsabilidades acordado con Axel Kicillof, quien mantiene la presidencia del Consejo Provincial.

El entendimiento permitió ordenar la estructura institucional y reunir a dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y la Liga de Intendentes Peronistas. Sin embargo, las definiciones sobre candidaturas, mecanismos de votación y estrategia electoral quedaron fuera de ese acuerdo y continuarán formando parte de las conversaciones hacia 2027.

Máximo Kirchner preside el Congreso y Kicillof conserva el Consejo

La designación de Kirchner como presidente del Congreso confirmó una de las decisiones centrales del acuerdo entre los principales sectores del partido. El diputado nacional conserva así una posición relevante dentro de la organización, mientras el gobernador continúa al frente del Consejo Provincial.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la convocatoria buscaba formalizar ese entendimiento y completar los organismos partidarios, después de las negociaciones entre los espacios internos. El Congreso concretó ese paso, aunque las diferencias sobre la construcción electoral siguen abiertas.

Kicillof no participó del encuentro. Su sector estuvo representado por la vicegobernadora Verónica Magario, también vicepresidenta del partido, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entre otros dirigentes. La articulación entre Magario, Federico Otermín, Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares fue parte del trabajo que permitió alcanzar los consensos para las designaciones.

La actividad formal comenzó a las 12, después del segundo llamado. Aunque la modalidad híbrida había generado cuestionamientos antes de la convocatoria, la reunión se desarrolló con un clima distendido y presencia de representantes de las distintas corrientes.

Cómo se distribuyeron las autoridades del Congreso

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, asumió como vicepresidente primero del Congreso partidario. Bianco quedó en la vicepresidencia segunda, mientras que la tercera fue para Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Ejecutivo provincial.

La Secretaría General quedó a cargo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, acompañado por el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, como prosecretario general. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, ocupará la Secretaría Administrativa, con Carlos Balor, intendente de Berazategui, en la prosecretaría.

Por su parte, Lucía Portos encabezará la Secretaría de Actas, con Lauro Grande como prosecretario. Julio Pereyra asumió la Secretaría de Acción Legislativa, acompañado por Edgardo Depetri.

La representación de los distintos sectores también se reflejó en la nómina de congresales nacionales. Ese cuerpo estará integrado por Axel Kicillof, Teresa García, Máximo Kirchner, Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares.

Nardini continúa en la Junta Electoral

Otro de los organismos definidos fue la Junta Electoral, que seguirá presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien participó de manera remota. Su continuidad ratifica una responsabilidad relevante para los próximos procesos internos del partido.

Lo acompañarán Andrés Watson, Juan Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Jorge Carpineti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Ayelén Borda, María Paz Bertero, Juan Pablo García y Malena Arce Armendáriz.

La Comisión de Poderes quedó conformada por Gervasio Bozzano, Ana Luz Balor, Facundo Ballesteros, Ana Peirano, Tomás Ballestrini y Juan Pablo López Baggio. En tanto, el Tribunal de Cuentas estará integrado por Alejandro Castellanos, Carina Pinto y Facundo Lococco.

Bianco destacó la participación y ubicó las candidaturas en 2027

Al finalizar el Congreso, Bianco valoró la convocatoria y estimó que la participación representó alrededor del 80% de los congresales. “Me parece que eso demuestra el interés que tienen los compañeros y las compañeras de, en este momento tan particular, participar”, expresó.

El ministro también celebró su designación como vicepresidente segundo y felicitó a las demás autoridades. Describió el trámite como “muy tranquilo, muy rápido, muy expeditivo”, aunque diferenció la organización institucional del trabajo político que todavía debe desarrollar el peronismo.

“Esta es una instancia burocrática, pero que también demuestra el interés de todos los congresales, de todos los compañeros y compañeras de partido, de trabajar para construir una alternativa el año próximo”, sostuvo.

Sobre los próximos pasos, planteó que los sectores deben continuar sumando a esa construcción y dejó las definiciones electorales para 2027. Según explicó, en el MDF seguirán la orientación del gobernador de discutir las representaciones y las candidaturas durante el año electoral.

Una convocatoria híbrida con presencia de intendentes

En la sede de La Plata estuvieron el intendente local, Julio Alak; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez; y el intendente de Pilar, Federico Achával. También participaron Ferraresi, Granados y Fabián Cagliardi, intendente de Berisso.

Entre los asistentes se encontraron además el diputado provincial Mariano Cascallares, el legislador Facundo Tignanelli, Bianco, Álvarez Rodríguez, Pereyra, Grande, Adrián Grana y Guillermo Nano Cara.

Para quienes intervinieron a distancia, el partido dispuso una aplicación de votación con validación de identidad mediante datos biométricos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El mecanismo permitió combinar la presencia en la sede con la participación de congresales desde sus distritos.

Las discusiones que el reparto de cargos no resolvió

Las conversaciones políticas también tuvieron una instancia previa dentro del espacio del gobernador. Desde su entorno señalaron que el viernes se reunió la mesa chica del MDF en el despacho de Kicillof, donde se intercambiaron evaluaciones sobre la situación política y económica y algunas ideas para los próximos meses. Aclararon, sin embargo, que todavía no existen definiciones cerradas.

El Congreso dejó resuelta la distribución de responsabilidades partidarias, pero continúan pendientes cuestiones que involucran al MDF, La Cámpora, el Frente Renovador y los intendentes que buscan mayor participación en las decisiones.

Entre esos asuntos aparecen el futuro de las PASO, el sistema de votación, la eventual implementación de la Boleta Única de Papel y la discusión sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes. También siguen abiertas las conversaciones sobre el liderazgo nacional del peronismo y el lugar de Cristina Fernández de Kirchner.

Con las autoridades designadas, el PJ bonaerense completó una etapa de su organización. La construcción de una alternativa compartida para 2027 y la definición de sus candidaturas requerirán nuevos acuerdos entre los sectores que participaron del Congreso.