Arluchi, fabricante de suelas para calzado, trasladará su actividad a Brasil y conservará apenas tres puestos comerciales en Argentina.

La fábrica de suelas Arluchi, instalada en el Parque Industrial de Chivilcoy, dejará de producir el 30 de noviembre y concentrará su actividad industrial en Brasil. La decisión llega después de una reducción sostenida del personal y de los pedidos: la empresa pasó de abastecer a 200 clientes a trabajar con apenas 15.

La firma, que opera bajo la marca IDS Suelas, mantendrá en Argentina una estructura dedicada a comercializar productos importados. Había llegado a emplear a unas 80 personas en 2023, mientras que el esquema anunciado conservaría solamente tres puestos comerciales.

El cierre se incorpora a un escenario de pérdida de empresas empleadoras y puestos registrados. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, el registro nacional de unidades productivas con trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo se redujo en 9.821 empleadores. Dentro de ese retroceso, la industria manufacturera perdió 1.841.

De 200 clientes a 15: cómo se achicó la fábrica

Arluchi comenzó a funcionar en Chivilcoy en 2011 y fabrica componentes para otras empresas del calzado. Por eso, la caída de la actividad de sus compradores también repercutió sobre sus propias líneas: la reducción de 200 a 15 clientes equivale al 92,5%, calculado sobre los valores aproximados difundidos por el sindicato.

El secretario general de UTICRA en Chivilcoy, Juan López, confirmó que se realizan gestiones entre la compañía, el gremio y el Ministerio de Trabajo para acordar las indemnizaciones. Según su estimación, cerca de 20 trabajadores perderían sus empleos en esta última etapa.

El deterioro había tenido un antecedente importante durante 2025, cuando se formalizaron 21 despidos entre octubre y noviembre, dentro de un recorte que el dirigente ubicó en aproximadamente el 40% del plantel. López también recordó que hubo una recuperación breve, impulsada por pedidos desde Brasil, pero que duró apenas uno o dos meses.

Arluchi comenzó a funcionar en Chivilcoy en 2011 y fabrica componentes para otras empresas del calzado.

Las cifras difundidas por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA muestran que el problema excede a una empresa. Desde fines de 2023, las entidades registraron más de 200 unidades productivas cerradas, equivalentes a una reducción del 28% de los establecimientos del sector.

En materia laboral, informaron una pérdida del 43% de los puestos formales. La fabricación también retrocedió: entre enero y agosto de 2026, la producción nacional de calzado cayó 24,8% interanual, de acuerdo con los datos sectoriales difundidos.

Para el cierre del año, las proyecciones empresarias anticipan 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados en 2025. Si esa estimación se confirma, serían 20 millones de pares menos, una contracción del 25%.

La situación de Arluchi muestra cómo ese deterioro se transmite hacia los proveedores. Cuando una fábrica de zapatos o zapatillas reduce su producción, disminuye también su demanda de suelas y otros componentes. En Chivilcoy, el sindicato atribuye parte de la pérdida de compradores al cierre de establecimientos que antes adquirían sus insumos.

Qué muestran las casi 10.000 empresas menos

El panorama nacional permite dimensionar esa contracción. Las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) contabilizaban 479.928 empleadores en unidades productivas con personal declarado en agosto de 2026. Ese universo comprende organizaciones de los sectores privado y público y se diferencia del correspondiente al empleo en casas particulares.

La comparación con diciembre de 2025, cuando eran 489.749, arroja una reducción neta del 2%. El indicador refleja la diferencia entre las unidades que se incorporan y las que dejan de figurar con trabajadores cubiertos; puede incluir empresas que continúan funcionando sin personal declarado en el mes observado.

El comercio perdió 4.156 empleadores, la industria manufacturera, 1.841, y transporte y almacenamiento, 1.663. Entre esas tres actividades reunieron 7.660 bajas netas, aproximadamente el 78% del retroceso total. En términos relativos, las disminuciones fueron del 2,9% en comercio, 3,9% en industria y 4,9% en transporte. Los datos muestran que el deterioro alcanza tanto a la fabricación como a la venta y circulación de bienes.

Según el procesamiento de CEPA sobre registros de la SRT, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se contabilizaron 32.429 empleadores menos y una disminución de 467.989 trabajadores cubiertos en unidades productivas. Dentro de ese relevamiento, Buenos Aires registró la mayor reducción absoluta, con 9.084 empleadores menos.

Morosidad y cadena de pagos: la presión sobre las pymes

Al retroceso productivo se suma la dificultad para financiar el funcionamiento cotidiano. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió en X que en septiembre la morosidad bancaria de las empresas acumuló 22 meses consecutivos de aumento y superó el 3,8% de las financiaciones, unos tres puntos porcentuales por encima de diciembre de 2024.

“El modelo económico está asfixiando a las empresas argentinas”, sostuvo. El funcionario vinculó el deterioro crediticio con las demoras para cobrar ventas y cumplir compromisos, una combinación que reduce el margen para sostener la producción.

Según los datos del Observatorio PyME que difundió, cerca de la mitad de las empresas encuestadas registró un alargamiento de los plazos de cobro a clientes y de pago a proveedores. Respecto de un año atrás, esos períodos se extendieron 10 y 6 días, respectivamente.

El relevamiento también señaló que el 15% de las pymes consultadas —aproximadamente una de cada siete— recibió una medida cautelar o de ejecución fiscal de ARCA durante el tercer trimestre de 2026. La mitad de esos casos respondió a atrasos en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias o aportes.

López relacionó esa presión con la pérdida de pequeños empleadores. Según las cifras que presentó, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se redujo en más de 29.700 la cantidad de empresas empleadoras de hasta 10 trabajadores, que concentraron alrededor del 92% de la disminución total.

“Esta creciente tensión financiera y de pagos se vuelve insostenible para muchas empresas”, afirmó el ministro. Su planteo incorpora otra dimensión al deterioro industrial: a la pérdida de pedidos se agregan mayores dificultades para cobrar, financiarse y afrontar las obligaciones del negocio.

Los otros casos que golpean al territorio bonaerense

El anuncio de Arluchi llega pocos días después de la confirmación del cierre de La Campagnola en Mar del Plata. Arcor comunicó el final de la producción de conservas de pescado y ofreció alternativas de traslado a otras fábricas o indemnizaciones para el personal.

La decisión alcanzó a más de 70 empleados. La compañía atribuyó la medida a dificultades de abastecimiento y a un “esquema productivo insostenible”, mientras avanzaba con la provisión de conservas elaboradas en el exterior.

El delegado Daniel Maggio resumió las dificultades que implica una reubicación lejos de la ciudad: “Nadie va a dejar su vida para irse”. El cierre afecta a esa operación marplatense, mientras la marca y otros establecimientos del grupo continúan activos.

Otro antecedente es el conflicto de Papelera del Sur, en Tornquist, con 160 puestos comprometidos. La conciliación obligatoria dictada el 12 de noviembre abrió una instancia de negociación, pero en los días posteriores la empresa mantuvo cerradas sus instalaciones y otorgó licencias con goce de sueldo.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, calificó el proceso como un “industricidio” y responsabilizó a las políticas nacionales. También señaló los límites de las herramientas provinciales para preservar el empleo sin una estrategia industrial de alcance nacional.

En Chivilcoy, la negociación se concentra ahora en las condiciones de salida de los trabajadores. La empresa conservará su presencia comercial, pero la fabricación que sostuvo durante 15 años en el distrito continuará en Brasil: vender sus productos en Argentina ya no implicará producirlos en territorio bonaerense.