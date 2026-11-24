Fondos municipales en su nivel más bajo desde 2020: qué se negocia para el Presupuesto 2027.

Los municipios de la provincia de Buenos Aires llegan a la discusión del Presupuesto 2027 con el menor nivel real de transferencias provinciales desde 2020. Entre enero y septiembre de este año, los recursos distribuidos por la administración de Axel Kicillof registraron una caída interanual del 1,55%, mientras que la pérdida acumulada desde 2022 alcanzó el 10,7%.

Según un informe de PPA Consultora, elaborado sobre datos del Ministerio de Economía bonaerense y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 106 de los 135 municipios recibieron menos recursos en términos reales que durante el mismo período de 2025. Solo 29 consiguieron incrementar el poder adquisitivo de los fondos transferidos.

Los resultados se conocieron en medio de las negociaciones por el paquete económico provincial, que incluye una nueva herramienta de asistencia municipal vinculada al endeudamiento. Su instrumentación ya genera cuestionamientos entre intendentes y legisladores opositores, que reclaman mayores recursos y previsibilidad financiera.

Cuatro años consecutivos de caída de las transferencias municipales

Durante los primeros nueve meses de 2026, la Provincia distribuyó $4.388.820 millones entre los gobiernos locales. Una vez descontado el efecto de la inflación, la reducción interanual equivale a $74.988 millones a valores de septiembre.

La caída se moderó respecto del balance del primer semestre, cuando las transferencias municipales habían registrado su nivel real más bajo desde 2021, con una contracción del 2,48%. Sin embargo, el resultado acumulado hasta septiembre extendió una tendencia negativa que comenzó en 2023.

Después de crecer un 7,43% en 2022, los recursos disminuyeron un 3,64% en 2023, un 5,37% en 2024 y un 0,49% en 2025, siempre en la comparación de los primeros nueve meses de cada año.

Informe de la consultora PPA.

La coparticipación de impuestos representó el 76,3% de los recursos distribuidos durante 2026, seguida por el Fondo Educativo, con el 10,3%; la descentralización tributaria, con el 2%; y el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), con el 1,1%. Otros conceptos explicaron el 10,4% restante.

El FEFIM aportó $46.335 millones hasta septiembre y permitió amortiguar parcialmente la caída general.

Informe de la consultora PPA.

Los municipios bonaerenses que más recursos perdieron

El deterioro alcanzó a distritos del conurbano, localidades turísticas y municipios del interior productivo. En total, 30 comunas registraron pérdidas superiores al 3% respecto de los primeros nueve meses del año pasado.

Los diez municipios con las mayores caídas fueron:

San Isidro: −6,88%.

Pinamar: −6,61%.

Florentino Ameghino: −5,60%.

Vicente López: −5,52%.

Maipú: −5,38%.

Tordillo: −5,31%.

General Madariaga: −5,31%.

Leandro N. Alem: −5,15%.

General San Martín: −5,10%.

Ezeiza: −4,95%.

Informe de la consultora PPA.

Otro dato del relevamiento es que los catorce municipios que concentran los mayores montos de transferencias provinciales registraron variaciones negativas.

Además de General San Martín, ese grupo incluye a Malvinas Argentinas (−3,82%), La Matanza (−2,94%), General Pueyrredón (−2,70%), Merlo (−2,14%), Tigre (−1,73%) y José C. Paz (−1,68%).

También perdieron recursos Almirante Brown (−1,62%), Florencio Varela (−1,45%), Quilmes (−1,24%), Pilar (−1,10%), La Plata (−0,27%), Moreno (−0,21%) y Lomas de Zamora (−0,08%).

En el extremo opuesto, Chacabuco encabezó el ranking de incrementos reales con una suba del 12,14%, seguido por Campana (7,95%), Exaltación de la Cruz (7,44%) y Capitán Sarmiento (7,14%).

Completaron los primeros diez lugares General Rodríguez (3,82%), Dolores (3,60%), Marcos Paz (3,41%), Adolfo Alsina (2,81%), Escobar (2,71%) y Laprida (2,42%).

Del FEFIM al nuevo fondo de seguridad municipal

En los últimos años, la Provincia incorporó diferentes mecanismos extraordinarios de asistencia financiera surgidos de las negociaciones presupuestarias en la Legislatura.

En 2024 se implementó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), integrado por $116.000 millones de libre disponibilidad y distribuidos en cuatro cuotas. Actualizados a septiembre de 2026, esos recursos equivalen a $176.625 millones.

En 2025 no hubo una herramienta equivalente, mientras que este año comenzó a ejecutarse el FEFIM, constituido con un piso de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027.

Tras varios meses de reclamos municipales, la Legislatura aprobó la libre disponibilidad de los $50.000 millones correspondientes a la primera cuota del FEFIM. La modificación habilitó su utilización para salarios, aguinaldos, proveedores y servicios esenciales.

Senado bonaerense

Para el próximo ejercicio, Kicillof propone sumar el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que se financiaría con el 8% del nuevo endeudamiento provincial efectivamente obtenido.

Si el Ejecutivo consiguiera los USD 1.000 millones solicitados, la participación municipal equivaldría a USD 80 millones, unos $128.000 millones según el tipo de cambio utilizado por PPA en su informe.

Los recursos se repartirían mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y tendrían como destino específico la adquisición de equipamiento y el desarrollo de infraestructura de seguridad.

La consultora señaló que la utilización de fondos extraordinarios sujetos a negociaciones presupuestarias y al acceso al crédito reduce la previsibilidad de los ingresos municipales.

Los intendentes reclaman recursos garantizados y sin restricciones

El Foro de Intendentes Radicales acordó la semana pasada coordinar con los legisladores de la UCR una agenda de reclamos para trasladar al tratamiento del Presupuesto 2027.

Entre sus principales demandas figuran los fondos de libre disponibilidad, la regularización de las deudas de IOMA, la actualización de los aranceles hospitalarios y mayores recursos para afrontar gastos de seguridad.

Las dificultades también se reflejan en la planificación presupuestaria de cada distrito. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, explicó que su administración realiza controles financieros semanales para evitar situaciones deficitarias.

El jefe comunal señaló que las prioridades municipales pasan por sostener los servicios, la atención sanitaria y la asistencia social, mientras que la ejecución de obras queda condicionada a la disponibilidad de recursos adicionales.

Salomón sobre el Presupuesto 2027 de Saladillo.

Los cuestionamientos al nuevo fondo también llegaron desde la Coalición Cívica. El presidente de su bloque en Diputados, Andrés De Leo, advirtió sobre la incertidumbre que implica condicionar los desembolsos al endeudamiento.

El legislador planteó que las políticas de seguridad requieren recursos periódicos y que las diferentes necesidades de los municipios justifican evaluar alternativas al esquema propuesto. Su bancada todavía analiza los tres proyectos económicos antes de definir su posición.

La posición de la Provincia y la negociación legislativa

Durante la presentación del paquete económico, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, atribuyó las dificultades financieras provinciales a la caída de la recaudación y a las políticas del gobierno de Javier Milei.

El funcionario sostuvo que los recursos que la Nación adeuda a Buenos Aires alcanzaron los $20 billones hasta octubre y defendió la necesidad de contar con nuevas herramientas de financiamiento.

El proyecto de Presupuesto contempla gastos por $58,6 billones, mientras que la autorización de endeudamiento requiere una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada Cámara.

Con las transferencias municipales en retroceso y cuotas del FEFIM todavía pendientes, el volumen de los fondos, sus plazos de desembolso y la libertad de los intendentes para utilizarlos se perfilan como tres de los principales puntos de negociación del paquete económico para 2027.