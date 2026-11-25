El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, anunció una inversión de más de $75 millones para refaccionar la Escuela Primaria N.º 5 de Fortín Olavarría. El jefe comunal informó que se firmó el acta que permitirá dar inicio a los trabajos, en un acuerdo conjunto con la Provincia.

“Firmamos el Acta que permitirá el inicio de los trabajos en la Escuela Primaria N.º 5 de Fortín Olavarría, en un acuerdo conjunto con la Provincia”, expresó Martínez.

Según explicó, las intervenciones permitirán una mejora integral del edificio escolar. El intendente vinculó la iniciativa con el fortalecimiento de la educación pública y destacó la articulación con el gobierno provincial para avanzar con las refacciones.

González Moreno celebró sus 123 años

En otra actividad del distrito, Martínez acompañó a la delegada municipal, Stella Kress, durante la celebración del 123.º aniversario de González Moreno. La jornada reunió a familiares y vecinos en propuestas dedicadas a la historia local, el reconocimiento a integrantes de la comunidad y el encuentro recreativo.

Durante la mañana se descubrió una réplica del escudo de la localidad, realizada por las alumnas del Taller de Mosaiquismo que tiene a su cargo la profesora Adriana Laporta.

También se llevó adelante la imposición de nombres a distintas calles, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 4910/2026. Las denominaciones rindieron homenaje a los Héroes de Malvinas, al Papa Francisco y a los vecinos Milo Lapuyade y Nelso Capponi.

La conmemoración incluyó la inauguración de un monumento en el cementerio local. La iniciativa fue impulsada por Bomberos Voluntarios para reconocer y preservar la memoria de quienes formaron parte de la institución.

Por la tarde, las actividades continuaron frente a la Plaza Manuel Belgrano, con una bicicleteada para niños y adultos, una feria de emprendedores, música y juegos.