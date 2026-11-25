El senador radical Maximiliano Abad rechazó el homenaje a Mario Roberto Santucho previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En una publicación difundida el 23 de noviembre, cuestionó tanto el reconocimiento al conductor del ERP como la fecha elegida para realizarlo.

Abad

“El 10 de diciembre es de la democracia”, afirmó Abad. El legislador vinculó su rechazo con la recuperación institucional de 1983 y sostuvo que esa conmemoración debe expresar una condena a la violencia política.

“En 1983 elegimos dejar atrás la violencia y volver a las instituciones”, expresó. A continuación, calificó de “inaceptable” que ese día se intente homenajear a Santucho, a quien señaló como el dirigente que “condujo el ERP y eligió las armas contra gobiernos constitucionales”.

Como se informó en Grupo La Provincia, el homenaje abrió una controversia entre dirigentes bonaerenses: referentes libertarios, radicales y de la Coalición Cívica expresaron su rechazo, mientras representantes de la izquierda y de Unión por la Patria defendieron la actividad.

En su pronunciamiento, Abad también reivindicó las políticas de memoria, verdad y justicia. El senador sostuvo que esos principios son “innegociables” y fundamentó en ellos su oposición al reconocimiento.