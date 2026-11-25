Después de casi dos años de demora, el Senado de la Nación debatirá este jueves 26 de noviembre el proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y la oposición para avanzar con el texto que cuenta con media sanción de Diputados.

La decisión se tomó durante el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, donde el oficialismo buscaba introducir modificaciones a la iniciativa original. Ante la resistencia del peronismo, la bancada libertaria aceptó avanzar con el proyecto de 2024 y negociar los cambios mediante una legislación complementaria.

El acuerdo se produjo a pocos días del vencimiento del estado parlamentario de la iniciativa y luego de sucesivos reclamos de representantes de la Iglesia católica y otros sectores religiosos para establecer mecanismos de protección frente a las apuestas digitales.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, las diferencias sobre las restricciones publicitarias y los patrocinios deportivos condicionaban las negociaciones entre los bloques del Senado.

Ley de Ludopatía: el acuerdo entre Bullrich y Mayans

El jefe del interbloque Popular, José Mayans, ratificó durante la reunión de comisiones que el peronismo respaldará el proyecto aprobado por la Cámara baja sin modificaciones.

La propuesta opositora consiste en garantizar primero la sanción de la ley y, posteriormente, facilitar el tratamiento de una iniciativa adicional que contemple los cambios impulsados por La Libertad Avanza.

La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, aceptó esa alternativa y buscará reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate del proyecto complementario sobre tablas.

Entre las modificaciones planteadas por la senadora figura la posibilidad de que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) pueda disponer el bloqueo administrativo de sitios de apuestas denunciados, con un plazo de 24 horas.

Bullrich también manifestó diferencias con el artículo 17 de la iniciativa original, que establece restricciones para la participación de personas vinculadas con empresas de apuestas en las comisiones directivas de entidades deportivas.

La Iglesia reclamó una definición antes de que venza el proyecto

La discusión legislativa estuvo precedida por una nueva intervención de la Conferencia Episcopal Argentina, que solicitó a los senadores avanzar con la aprobación de la normativa.

Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de San Isidro, expuso ante los legisladores y advirtió sobre la necesidad de evitar nuevas postergaciones. “No dejen morir este proyecto de ley”, expresó durante su intervención.

Los representantes de la Iglesia también entregaron una carta en la que señalaron las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que generan las apuestas problemáticas, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

Qué establece el proyecto para regular las apuestas online

La iniciativa aprobada por Diputados en noviembre de 2024 contiene 54 artículos y alcanza tanto a los operadores habilitados como a las plataformas clandestinas.

Entre sus disposiciones centrales contempla la prohibición del acceso de menores de 18 años a las apuestas digitales y establece restricciones sobre diferentes mecanismos de promoción comercial.

El texto incluye la prohibición de los patrocinios de casas de apuestas a equipos y deportistas, los bonos de bienvenida, las campañas publicitarias con influencers y la utilización de marcas del sector en los nombres comerciales de estadios.

También prevé actividades educativas orientadas a informar sobre los riesgos asociados al juego problemático.

La sesión de este jueves será determinante para el futuro de la iniciativa. Si el Senado ratifica el texto aprobado por Diputados, la ley quedará sancionada sin necesidad de regresar a la Cámara baja. Las modificaciones impulsadas por el oficialismo, en cambio, deberán completar un trámite legislativo independiente.