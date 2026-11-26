El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió la empresa New Bag SRL, en Morón, junto al jefe comunal local, Lucas Ghi. Durante la visita, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las PyMEs bonaerenses y reclamó un shock salarial y condiciones que permitan recuperar la rentabilidad empresarial.

Espinoza

La recorrida contó con la participación de la secretaria de Producción, Débora Giorgi; el propietario de la fábrica, Roberto Sabolcki; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar.

Espinoza ubicó la actividad dentro de sus visitas a distintos municipios para conocer la situación del sector productivo. Cuestionó las políticas de Javier Milei, a las que calificó como un “industricidio”, y sostuvo que la Argentina registra “alrededor de 400 mil nuevos desocupados” durante la gestión nacional.

“No es fácil sostener una empresa en un período de la Argentina como el que estamos atravesando, donde las empresas están cada día peor y nuestros empresarios ya no saben qué hacer”, expresó.

El titular de la FAM puso el foco en el peso de los costos fijos y afirmó que esas obligaciones están llevando a empresas a la quiebra. También describió la preocupación de quienes dedicaron años a construir sus emprendimientos y hoy enfrentan dificultades para mantenerlos en funcionamiento.

Una empresa con más de 100 trabajadores

El diagnóstico tuvo su correlato en el testimonio de Sabolcki. El dueño de New Bag señaló que los costos continúan aumentando mientras cae la demanda y aseguró que las tarifas subieron un 1.000% en los últimos tres años.

“Cuando somos dueños de una PyME, somos dueños las 24 horas. Dejamos muchas horas acá, pero la mayor alegría es poder generar empleo”, manifestó. Según precisó, la empresa cuenta con más de 100 empleados de Morón, La Matanza y Moreno.

Ghi destacó el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas para sostener los puestos de trabajo y planteó que la producción debe ocupar un lugar central en la agenda nacional.

“La etapa que viene debe poner a la industria en el eje central del desarrollo de la Argentina, junto con empresas como New Bag, que producen, generan valor y empleo”, sostuvo el intendente de Morón.

Espinoza, por su parte, extendió sus cuestionamientos a la situación de los trabajadores, los profesionales y los jubilados. Afirmó que el rumbo económico profundiza las desigualdades y deteriora las condiciones de vida de la clase media.

Como cierre, reclamó una recuperación de los ingresos y de la actividad empresarial: “Vamos por una Argentina donde tengamos un shock salarial, donde nuestros empresarios tengan la rentabilidad que se merecen”.