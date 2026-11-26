El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reclamó la aprobación de una ley para prevenir la ludopatía y proteger a niñas, niños y adolescentes de la publicidad y las plataformas de apuestas online. El pedido acompañó su participación en la movilización de jubilados en Plaza Congreso.

Gray

“Cada miércoles acompañamos a las jubiladas y los jubilados de todo el país que se movilizan en Plaza Congreso para defender sus derechos”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

En esa misma publicación, Gray incorporó el reclamo por una regulación de las apuestas digitales y dirigió su mensaje al Senado. Su planteo puso el foco en la protección de las infancias y adolescencias, tanto frente a las plataformas como a los mensajes publicitarios que promueven el juego.

“Hoy también reclamamos la aprobación de una ley que prevenga la ludopatía y proteja a niñas, niños y adolescentes de la publicidad y las plataformas de apuestas online”, sostuvo.

El intendente vinculó esa demanda con las medidas que impulsa su administración. Según afirmó, Esteban Echeverría trabaja desde hace tiempo en la prevención de esta problemática y mantiene una política que no permite la instalación de casinos, bingos ni salas de juego.

“Seguimos impulsando políticas de prevención y cuidado para proteger a nuestra comunidad”, señaló Gray, antes de cerrar con una referencia a la Cámara alta: “Esperamos que el Senado tome el mismo camino”.

El pronunciamiento se produjo en la previa del tratamiento legislativo de la iniciativa. Como se informó en Grupo La Provincia, el oficialismo y la oposición acordaron avanzar en el Senado con el proyecto de prevención de la ludopatía aprobado por Diputados en 2024, con debate previsto para este jueves 26 de noviembre. Las modificaciones promovidas por La Libertad Avanza se negociarían mediante una iniciativa complementaria.

Así, Gray sumó a su acompañamiento a los reclamos de los adultos mayores una demanda de intervención legislativa frente a las apuestas online, con la prevención y el cuidado de niños y adolescentes como prioridades.