El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos sus cuatro cruces de cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Boca completó el cuadro al superar a Independiente Rivadavia y enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que River visitará a Instituto. Los otros dos partidos serán Vélez-Independiente y Rosario Central-Barracas Central.

La programación oficial establece que Vélez e Independiente abrirán la instancia el sábado a las 20, seguidos por Instituto y River a las 22. El domingo, Rosario Central recibirá a Barracas Central a las 17.30, mientras que Boca-Gimnasia figura para las 22.

Cuándo juega Boca y por qué podría cambiar el horario

El equipo de Rodolfo Arruabarrena será local frente a Gimnasia en un encuentro que completará el cuadro de semifinalistas. El Lobo llegó a esta instancia después de eliminar a Newell’s, mientras que el Xeneize obtuvo el último boleto disponible al imponerse ante el conjunto mendocino.

Aunque el horario publicado es el de las 22 del domingo, existe la posibilidad de que el encuentro se adelante a las 20.30 por el escaso margen de recuperación de Boca antes de la final de la Copa Argentina. Esa modificación todavía debe confirmarse, por lo que las 20.30 no deben tomarse como horario definitivo.

El descanso y la administración de las cargas forman parte de las preocupaciones del cuerpo técnico en este cierre de temporada. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Arruabarrena había advertido sobre el desgaste del plantel y los cuidados necesarios para afrontar las definiciones pendientes.

River viajará a Córdoba y Vélez abrirá la jornada

River enfrentará a Instituto el sábado 28, a las 22, en Córdoba, después de haber superado 3-1 a Lanús en los octavos de final. La Gloria, por su parte, consiguió la clasificación con una victoria por 2-1 ante Huracán y tendrá la localía en este nuevo cruce eliminatorio.

El ganador de esa llave se enfrentará en semifinales con el vencedor de Vélez-Independiente, que jugarán ese mismo sábado desde las 20. El Fortín avanzó después de eliminar a Belgrano por penales, mientras que el Rojo obtuvo su lugar entre los ocho mejores al vencer 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal.

Del otro lado del cuadro, Rosario Central recibirá a Barracas Central el domingo a las 17.30. El conjunto rosarino viene de derrotar 3-1 a Gimnasia de Mendoza y el Guapo llegó a cuartos tras superar 1-0 a Defensa y Justicia como visitante. Quien avance se medirá con el ganador de Boca-Gimnasia.

La agenda completa de los cuartos de final

Todos los horarios corresponden a la Argentina. Boca-Gimnasia mantiene las 22 como horario publicado, sujeto a una eventual modificación.

Día Hora Partido Árbitro VAR Sábado 28 de noviembre 20.00 Vélez – Independiente Facundo Tello Salomé Di Iorio Sábado 28 de noviembre 22.00 Instituto – River Nazareno Arasa Lucas Novelli Domingo 29 de noviembre 17.30 Rosario Central – Barracas Central Pablo Dóvalo Silvio Trucco Domingo 29 de noviembre 22.00 Boca – Gimnasia Darío Herrera Germán Delfino

Las designaciones se completan de la siguiente manera:

Vélez-Independiente: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los asistentes; Daniel E. Zamora, el cuarto árbitro; y Sebastián Habib, el AVAR.

Instituto-River: Facundo Rodríguez y Miguel Savorani serán los asistentes; Brian Ferreyra, el cuarto árbitro; y Laura Fortunato, el AVAR.

Rosario Central-Barracas Central: Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá serán los asistentes; Pablo Giménez, el cuarto árbitro; y Mariano Ascensi, el AVAR.

Boca-Gimnasia: Pablo González y Adrián Delbarba serán los asistentes; Maximiliano Macheroni, el cuarto árbitro; y Diego Verlota, el AVAR.

Cómo se definirán los partidos y las semifinales

Los cuartos de final se disputarán a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de zonas. Si hay empate al finalizar los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad continúa, el clasificado se resolverá por penales.

El cuadro establece dos caminos hacia la final: por un lado, los ganadores de Vélez-Independiente e Instituto-River; por el otro, los vencedores de Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia. De esta manera, Boca y River solo podrían enfrentarse en una eventual final.

Además del título, el campeón del Clausura obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura. Los cuatro encuentros del fin de semana definirán qué equipos siguen en carrera por esos objetivos.