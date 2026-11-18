Lionel Scaloni cerró el año de la Selección argentina con una valoración positiva del equipo y un mensaje para los futbolistas que empiezan a ganar protagonismo: el crecimiento individual debe estar al servicio del conjunto. Después del triunfo por 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el entrenador elogió a Nico Paz, destacó la consolidación de Julián Álvarez y pidió evitar las exigencias prematuras sobre Franco Mastantuono.

En la conferencia posterior al último amistoso de 2026, el DT puso el funcionamiento colectivo por delante de la diferencia en el marcador. “Más allá de haber ganado o no, la sensación es que la Selección ha intentado tener una identidad, una manera de jugar y eso es lo que más nos llena de orgullo”, sostuvo.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el encuentro en Córdoba representaba una nueva oportunidad para evaluar variantes e integrar a los jóvenes después de la derrota ante Uruguay. La goleada dejó actuaciones destacadas, aunque Scaloni insistió en acompañar ese proceso sin apresurar conclusiones.

Los elogios a Nico Paz y el mensaje que alcanza a los nuevos jugadores

Nico Paz fue uno de los principales protagonistas del partido con dos goles, y su actuación recibió un reconocimiento particular del entrenador. Scaloni destacó tanto su capacidad para jugar como su disposición para disputar la pelota y asumir responsabilidades durante los dos encuentros de la fecha FIFA.

“Es un jugador que todavía puede dar más y hoy ha hecho un partido muy bueno”, afirmó. Luego agregó: “Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él, ha jugado estos dos partidos muy bien, se ha hecho cargo en muchas ocasiones”.

El reconocimiento estuvo acompañado por una definición sobre la manera de conducir su crecimiento. Para Scaloni, el talento de Paz debe integrarse al funcionamiento colectivo, sin cargarlo con la obligación de resolver cada encuentro por su cuenta.

“Primero está el equipo, si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo va a necesitar Nico, Franco y todos los jugadores que vengan”, explicó. El entrenador remarcó que los futbolistas comprenden esa idea y que sus intervenciones individuales deben ayudar al conjunto.

Julián Álvarez, una base consolidada, y el pedido de paciencia con Mastantuono

Julián Álvarez también convirtió un doblete, pero su situación dentro del plantel fue presentada por Scaloni desde otro lugar: el de un futbolista que ya forma parte de la estructura del seleccionado y tendrá continuidad en la próxima etapa.

“Juli forma parte de lo que es la base de la Selección. Es un jugador que ya está consolidado con nosotros y formará parte de lo que viene y se lo ve contento”, señaló. El DT vinculó ese bienestar con el rendimiento y destacó la manera en que el delantero atraviesa este momento.

Con Franco Mastantuono, en cambio, puso el acento en la necesidad de acompañar su desarrollo. Al repasar los goles de los jóvenes, pidió prudencia con las expectativas y rechazó las etiquetas que puedan agregar presión sobre el futbolista.

“Soy un convencido que a Franco hay que tranquilizarlo, ayudarlo y será un gran jugador como son los otros”, expresó. Su conclusión también buscó dimensionar el resultado: “Hicimos un buen partido, estamos contentos, pero no más que eso”.

La respuesta a las críticas y el cruce distendido con un periodista

La conferencia tuvo un momento de humor cuando le consultaron por los cuestionamientos de algunos medios. “La tenías pensada a la pregunta”, respondió Scaloni con una sonrisa, antes de explicar que no pretendía entrar en una discusión sobre las críticas.

“De los cuestionamientos no voy a hablar, porque es lícito. En eso no voy a entrar. Lo que tenemos claro es hacia donde ir y eso es lo más importante”, afirmó. Su respuesta volvió a centrarse en el rumbo del equipo y en el acompañamiento a los jugadores que se incorporan al proceso.

También fue consultado por las declaraciones de Unai Simón, quien había elogiado a Inglaterra en una comparación con Argentina. Scaloni aclaró que no había escuchado esas palabras y evitó plantear una polémica: “No creo que lo diga en el mal sentido para Argentina. Cree que Inglaterra es una gran selección, a la cual nosotros le ganamos, pero es su opinión y hay que respetarla”.

El balance del Mundial y el objetivo que se propone para 2027

Al evaluar el año, Scaloni consideró positivo el recorrido de Argentina, aun con la derrota en la final del Mundial. Destacó que el equipo compitió y llegó al encuentro decisivo, aunque reconoció que no tuvo la actuación que necesitaba en esa instancia.

Consultado por una imagen que resumiera su 2026, eligió las sensaciones posteriores a los partidos frente a Egipto e Inglaterra. Sobre este último, recordó que la emoción estuvo vinculada también con la clasificación a la final; del encuentro ante Egipto destacó lo vivido al terminar un partido que calificó como increíble.

Para 2027, su deseo pasa por mantener la competitividad y la identidad mientras se incorporan nuevos futbolistas. “El desafío es intentar seguir de la misma manera con chicos nuevos que serán parte del siguiente proceso”, aseguró. Aspira a sostener un equipo difícil de enfrentar, que obligue a sus rivales a pensar cómo defenderlo y cómo atacarlo.

La planificación, sin embargo, todavía presenta interrogantes. Según explicó, resta conocer si Argentina disputará amistosos en marzo o comenzará las Eliminatorias, además del formato que tendrá la competencia. También señaló que las dificultades para enfrentar a selecciones europeas reducen las alternativas disponibles.

“Está todo muy en el aire”, resumió el entrenador. Con el calendario pendiente de definiciones, el objetivo deportivo quedó establecido: sostener el nivel del seleccionado y darles lugar a los jóvenes sin trasladarles responsabilidades individuales por encima del equipo.