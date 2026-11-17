Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde buscará sumar puntos para Alpine después de finalizar 13° en Brasil. La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y tendrá un dato central para quienes sigan la carrera desde la Argentina: la largada será el domingo 22 a la 1 de la madrugada, durante la noche que une el sábado con el domingo.

El piloto argentino llegará después de una carrera en Interlagos en la que debió recuperarse de una largada que lo relegó hasta el puesto 18. Aunque terminó fuera de la zona de puntos, logró cerrar la competencia por delante de su compañero, Pierre Gasly, tras superarlo en pista.

Durante la prueba brasileña, Colapinto sostuvo disputas con Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. En el tramo final, con la aparición de la lluvia, adelantó a Gasly en la curva 12 antes de ingresar a boxes para colocar neumáticos intermedios, una maniobra que le permitió llegar primero a la detención y completar la carrera por delante del francés.

GP de Las Vegas: todos los horarios de Argentina

El cronograma comenzará el jueves por la noche, con la primera práctica libre, y continuará durante la madrugada del viernes con el segundo entrenamiento. La tercera sesión será el viernes por la noche, mientras que la clasificación se disputará en la madrugada del sábado.

La carrera se correrá el sábado por la noche en Las Vegas, cuando en la Argentina ya sea domingo. Estos son los horarios de cada sesión, expresados en hora argentina:

Actividad Día Hora Práctica libre 1 Jueves 19 de noviembre 21:30 Práctica libre 2 Viernes 20 de noviembre 01:00 Práctica libre 3 Viernes 20 de noviembre 21:30 Clasificación Sábado 21 de noviembre 01:00 Carrera Domingo 22 de noviembre 01:00

La competencia tendrá 50 vueltas, con una distancia total de 309,958 kilómetros, sobre un circuito callejero de 6,201 kilómetros.

Dónde ver a Colapinto y qué buscará Alpine

La transmisión podrá seguirse a través de Fox Sports en la Argentina, Disney+ en Sudamérica y F1 TV. Para el público de España, la opción indicada es DAZN.

Después de quedar fuera de los puestos que entregan puntos en Interlagos, Colapinto y Gasly tendrán una nueva oportunidad para aportar unidades a Alpine en el Campeonato de Constructores. Los tres entrenamientos precederán a una clasificación que definirá la posición de partida para la carrera nocturna.