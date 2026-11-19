Boca Juniors afronta los últimos ajustes para la final de la Copa Sudamericana, con Lautaro Blanco y Milton Delgado nuevamente a disposición y una disputa abierta en el ataque. A dos días del partido ante Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena tiene encaminada la formación, aunque todavía debe elegir al acompañante de Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La definición se jugará el sábado 21, desde las 19:30 de la Argentina, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Las novedades físicas surgieron en el entrenamiento del miércoles en Ezeiza, cuando Blanco y Delgado pudieron trabajar junto al grupo. La preparación prevista para este jueves y el viernes en Colombia permitirá seguir su evolución y terminar de resolver el equipo que buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Blanco se encamina a volver y Delgado sigue bajo seguimiento

Lautaro Blanco completó el miércoles su segunda práctica consecutiva con sus compañeros después de comenzar la semana con tareas diferenciadas. La sobrecarga que lo dejó afuera de la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, en la que fue reemplazado por Malcom Braida, quedó atrás y el lateral se perfila para recuperar la titularidad.

Milton Delgado también volvió a entrenarse con normalidad después de la preocupación que generó su salida de la práctica del martes. Los estudios posteriores a una mala pisada determinaron un esguince de grado uno en la rodilla derecha. Sus posibilidades de jugar desde el inicio son altas, aunque el cuerpo técnico continuará siguiendo su respuesta física antes de confirmar su presencia.

El volante se consolidó junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en una función que combina recuperación y llegada. Su continuidad reciente refleja ese lugar dentro del equipo: completó los 90 minutos en cada uno de los últimos seis partidos.

Arruabarrena también recuperó a Rodrigo Battaglia, quien volvió a trabajar con normalidad desde el martes tras una molestia en el sóleo derecho. El exjugador de Atlético Mineiro estará entre las alternativas del banco y representa una opción para administrar los minutos de Paredes.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la condición física del mediocampo y las variantes ofensivas concentraban la atención de Boca desde el inicio de la semana. La recuperación de futbolistas le permite al entrenador llegar al tramo final de la preparación con más opciones disponibles.

Aranda, Velasco y Flores disputan el último lugar

Con Villa y Merentiel como referencias aseguradas en el ataque, la principal decisión pendiente pasa por Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores. Los tres ofrecen características diferentes para completar la formación ante el equipo que dirige Eduardo Domínguez.

Aranda aparece bien considerado por su capacidad técnica y la posibilidad de asociarse con Paredes. Sin embargo, la falta de continuidad después de su lesión en el peroné sigue siendo un factor a evaluar: desde su regreso pudo sumar minutos en apenas dos encuentros.

Velasco ofrece recursos para desenvolverse en espacios reducidos, una cualidad que mostró en sus últimas presentaciones. Flores, por su parte, conserva como atributos la velocidad y la capacidad para atacar por ambos costados, aunque perdió protagonismo después de un comienzo prometedor.

El probable equipo de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cómo será la preparación en Barranquilla

El calor y la humedad forman parte de la planificación para las últimas prácticas. Con una máxima estimada en 32 grados para el día de la final, el cuerpo técnico programó los entrenamientos del jueves y el viernes en horario nocturno para favorecer la adaptación del plantel a las condiciones ambientales.

Boca utilizará el Estadio Romelio Martínez, ya que el predio de la Federación Colombiana de Fútbol estará ocupado por Atlético Mineiro. Para el viernes también está previsto el reconocimiento del campo de juego del Metropolitano Roberto Meléndez, antes de la conferencia de prensa previa al encuentro.

Arruabarrena incluyó a los 33 integrantes del plantel profesional en la delegación para Colombia, que se alojará en el Hotel Estelar Alto Prado. Entre ellos están futbolistas con menor participación reciente, como Milton Giménez, y juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacigalupe.

Agustín Marchesín también integra la convocatoria, aunque no podrá disputar la final por la lesión de rodilla que arrastra desde abril. La nómina para el partido tendrá 23 futbolistas, por lo que diez de los integrantes de la delegación quedarán fuera de la planilla. Esa definición se comunicará en la charla técnica previa al encuentro.