Los empleados municipales de Rivadavia recibirán un aumento salarial del 10% con los haberes de diciembre, tras el acuerdo alcanzado en una nueva reunión de la Comisión de Políticas Salariales. El encuentro fue encabezado por el intendente Juanci Martínez.

La actualización se incorpora a los incrementos otorgados durante el año. Según los datos difundidos por el gobierno local, con este nuevo tramo la recomposición salarial acumulada llegará al 33,5% en 2026.

En el balance del acuerdo, el Municipio comparó ese porcentaje con una inflación del 26,3% acumulada en lo que va del año. Esa referencia corresponde al dato consignado en el comunicado y no al cierre inflacionario de 2026.

La publicación oficial también precisó que el incremento de diciembre se computará para el pago del aguinaldo, por lo que su aplicación tendrá incidencia en ambos conceptos.

A las actualizaciones salariales se suma el bono de $180.000 por el Día del Empleado Municipal, que fue abonado en octubre. Ese pago ya efectuado constituye un concepto adicional a los aumentos informados por la administración local.

De esta manera, el acuerdo fija una nueva mejora para los haberes de diciembre y completa el esquema de recomposición salarial anunciado por el Municipio para el cierre del año.