Carlos Tejedor concretó en los últimos días dos avances vinculados con el acceso a la vivienda y la infraestructura educativa. Por un lado, se completó la adjudicación de las diez casas correspondientes al programa de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires; por otro, se realizó la apertura de sobres de la licitación destinada a construir la Escuela de Educación Especial N.º 502 de Tres Algarrobos.

Ambas instancias marcan nuevos pasos en proyectos que apuntan a dar respuesta a necesidades concretas de familias y comunidades educativas del distrito.

Se completó la adjudicación de las diez viviendas

Durante la jornada se realizó el sorteo de las últimas tres viviendas correspondientes al programa de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías bonaerenses. Siete unidades ya habían sido preadjudicadas previamente, por lo que con esta nueva instancia se completó el total de diez casas previstas.

Posteriormente también se llevó adelante el sorteo de las ubicaciones de cada una de las viviendas, definiendo así la distribución final entre las familias alcanzadas por el programa.

Un nuevo paso en el acceso a la vivienda

La adjudicación completa el proceso iniciado con las siete unidades ya preasignadas y permite avanzar hacia la etapa siguiente para las diez familias beneficiarias.

La iniciativa busca generar soluciones habitacionales a través de un esquema específico destinado a integrantes del sistema policial provincial, consolidando una nueva instancia dentro de las políticas de acceso a la vivienda en el distrito.

Avanza la nueva Escuela Especial de Tres Algarrobos

En otro frente, en la sala de reuniones de la Municipalidad se realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 8, denominada “Construcción en sistema Steel Frame de la Escuela de Educación Especial N.º 502 de Tres Algarrobos, Carlos Tejedor”.

El procedimiento contó con la presentación de un único oferente y representa un paso administrativo necesario para continuar con el proceso de evaluación y avanzar hacia la ejecución del proyecto.

Una obra esperada para la comunidad educativa

La construcción de la nueva Escuela de Educación Especial N.º 502 apunta a mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas y brindar una infraestructura adecuada a estudiantes, docentes y familias de Tres Algarrobos.

El proyecto prevé utilizar el sistema Steel Frame, una modalidad constructiva que será aplicada para levantar el nuevo establecimiento.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar avanzando con las distintas etapas administrativas para poder concretar la obra.