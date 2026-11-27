El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la apertura del III Congreso de Salud de Lanús (COSAL) en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal. Durante la jornada, reconoció a los integrantes del Sistema de Emergencias Local que participaron de la respuesta a la explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada.

El congreso se desarrolla bajo el lema “Sostener lo construido para seguir transformando la salud en cada barrio” y está dirigido a trabajadores y trabajadoras del ámbito municipal y de los hospitales del distrito. Sus ejes incluyen la gestión en situaciones de crisis y la sostenibilidad de los servicios sanitarios.

En su intervención, Álvarez vinculó la respuesta ante el siniestro con la ampliación de los recursos destinados a emergencias. “Cuando llegamos al Municipio había solo cuatro ambulancias y hoy contamos con 21 móviles de atención de emergencias sanitarias”, afirmó.

Según explicó, esa disponibilidad permitió contar con una unidad descentralizada en la Unidad Sanitaria Máspero, ubicada a dos cuadras del lugar de la explosión, para brindar atención inmediata.

“Estamos orgullosos no solamente de ese traslado veloz, sino también del modo en que pusimos como prioridad desde el primer día a la salud en nuestro distrito”, sostuvo el jefe comunal.

Los debates sobre el sistema público de salud

La primera jornada incluyó cuatro mesas de intercambio. Los temas abarcaron la relación entre salud y derechos humanos, la construcción de ciudadanía y el abordaje de la Ley de Salud Mental desde una perspectiva de derechos.

También se discutieron la sostenibilidad de las políticas sanitarias, el fortalecimiento del sistema público y los resultados de la implementación de programas para urgencias tiempo dependientes.

La secretaria de Salud, Cecilia Ciochi, participó de la apertura junto a otros funcionarios y funcionarias del área.

Para este viernes 27 de noviembre está prevista la segunda jornada del COSAL, con mesas dedicadas a la digitalización de la atención y los desafíos para preservar el vínculo en la organización del cuidado.

El programa también contempla el abordaje de las enfermedades zoonóticas desde una perspectiva territorial y la gestión de recursos para sostener el sistema de salud en contextos críticos.