Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Qatar del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, en el Circuito Internacional de Lusail, por la anteúltima fecha de la temporada de Fórmula 1. Después de finalizar sexto en Las Vegas y sumar ocho puntos, el argentino afrontará un nuevo fin de semana de competencia, con la carrera prevista para el domingo a las 13, en horario de Argentina.

La actividad comenzará el viernes con dos entrenamientos libres y continuará el sábado con una tercera práctica y la clasificación. El cronograma permitirá seguir las distintas sesiones entre la mañana y la tarde argentina, antes de la prueba principal del domingo.

Colapinto en Qatar: el cronograma completo en horario argentino

El fin de semana tendrá tres sesiones de prácticas de una hora cada una. La clasificación se disputará el sábado desde las 15 y definirá el orden de largada para la carrera del domingo.

Día Actividad Horario de Argentina Viernes 27 de noviembre Práctica libre 1 10.30 a 11.30 Viernes 27 de noviembre Práctica libre 2 14.00 a 15.00 Sábado 28 de noviembre Práctica libre 3 11.30 a 12.30 Sábado 28 de noviembre Clasificación 15.00 a 16.00 Domingo 29 de noviembre Carrera 13.00

Los horarios corresponden a la programación del Gran Premio de Qatar, convertida al huso horario argentino.

Cómo es Lusail, el circuito donde correrá Colapinto

El Circuito Internacional de Lusail está ubicado en las afueras de Doha, la capital de Qatar. Fue construido inicialmente para recibir al MotoGP, que comenzó a competir allí en 2004, mientras que la Fórmula 1 tuvo su primera carrera en ese trazado en 2021.

La pista tiene 5,419 kilómetros de longitud y la carrera está prevista a 57 vueltas, con una distancia total de 308,611 kilómetros. El récord de vuelta es de 1:22.384, establecido por Lando Norris en 2024.

Dónde ver el GP de Qatar por televisión y online

El fin de semana de Fórmula 1 se podrá seguir en vivo en Argentina a través de Fox Sports, con las prácticas libres, la clasificación y la carrera. La señal está disponible en las siguientes ubicaciones de las grillas informadas:

Operador Canales Cablevisión Digital, HD y Flow 25 (SD) y 106 (HD) DirecTV 105 (SD) y 1605 (HD) Telecentro 101 (SD) y 1013 (HD)

La alternativa para seguir la competencia por internet será Disney+ Premium, mediante una suscripción al servicio.

A qué hora comienza la carrera en otros países

La largada del domingo 29 de noviembre está programada para las 13 de Argentina. Estos son los horarios de referencia para seguir la competencia desde otros países de la región:

País o zona de referencia Hora de largada Argentina, Uruguay y Paraguay 13.00 Brasil — Brasilia 13.00 Chile — Santiago 13.00 Bolivia y Venezuela 12.00 Perú, Ecuador continental y Colombia 11.00 México — Ciudad de México 10.00

Con el sexto puesto de Las Vegas como antecedente inmediato, Colapinto llegará a Lusail para disputar la penúltima carrera del campeonato. La clasificación del sábado será la instancia que definirá desde qué posición afrontará las 57 vueltas del domingo.