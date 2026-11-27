La Municipalidad del Partido de La Costa puso en funcionamiento MarIA, un nuevo sistema de atención al vecino que permite realizar consultas, gestionar turnos médicos, efectuar reclamos y acceder a distintos trámites municipales directamente desde WhatsApp.

La herramienta combina inteligencia artificial con un equipo de operadores municipales y busca simplificar las gestiones cotidianas, reducir tiempos de espera y evitar traslados innecesarios a dependencias públicas. El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, mientras que la atención personalizada funciona diariamente entre las 8 y las 20.

Un nuevo canal para comunicarse con el Municipio

La iniciativa fue impulsada por el intendente Juan de Jesús con el objetivo de fortalecer el vínculo cotidiano entre el Estado municipal y la comunidad, incorporando una vía de comunicación más directa y accesible.

Para utilizar el servicio, se debe agendar el número 2246 500090 y enviar un mensaje por WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni registrarse en nuevas plataformas.

Desde allí, pueden acceder a diferentes opciones vinculadas con servicios, trámites y atención municipal.

Turnos médicos, reclamos y trámites desde el celular

Entre las principales funciones de MarIA se encuentra la gestión de turnos médicos para los Centros de Atención Primaria de la Salud, además de la posibilidad de realizar reclamos y posteriormente consultar su estado.

El sistema también permite acceder a información general y turística, realizar trámites municipales y efectuar consultas sobre distintos servicios que presta la comuna.

En caso de ser necesario, los vecinos pueden solicitar la intervención de un operador para continuar la atención de manera personalizada.

Atención las 24 horas y operadores todos los días

Una de las principales características del nuevo sistema es su disponibilidad permanente.

La atención automatizada funciona durante las 24 horas de todos los días del año, mientras que el equipo municipal brinda respuestas personalizadas entre las 8 y las 20, incluso durante fines de semana y feriados.

La combinación de ambas modalidades busca ampliar los horarios de acceso y ofrecer alternativas según el tipo de consulta o necesidad.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión

MarIA fue desarrollada desde el área de Comunicación municipal en articulación con distintas dependencias de la gestión.

La plataforma forma parte de una política de modernización que busca simplificar procedimientos, mejorar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los servicios públicos mediante herramientas digitales.

La inteligencia artificial permite brindar respuestas inmediatas en consultas frecuentes y orientar a los vecinos hacia el área correspondiente, mientras que los operadores intervienen cuando la situación requiere una atención más específica.

Más información para mejorar los servicios

El sistema también permitirá centralizar consultas y reclamos que anteriormente podían ingresar por canales diferentes.

Esta concentración de información facilitará la identificación de las principales demandas y permitirá generar datos sobre los problemas y necesidades que plantean los vecinos.

Desde el Municipio consideran que esta información podrá utilizarse como insumo para mejorar la planificación y la prestación de los servicios.

Una plataforma que seguirá incorporando funciones

MarIA fue diseñada para sumar progresivamente nuevas prestaciones de las distintas áreas municipales.

La intención es ampliar con el tiempo la cantidad de trámites y servicios disponibles, convirtiendo al canal de WhatsApp en una puerta de acceso cada vez más completa a la gestión local.

De esta manera, el sistema no se plantea como una herramienta cerrada, sino como una plataforma en desarrollo que irá incorporando nuevas posibilidades de atención.

Tecnología para acercar el Estado

Con la puesta en funcionamiento de MarIA, La Costa busca avanzar hacia un modelo de atención que combine herramientas tecnológicas con presencia humana.

La iniciativa apunta a que los vecinos puedan resolver una mayor cantidad de gestiones desde el celular y contar con un canal disponible durante todo el día, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de recibir atención personalizada.