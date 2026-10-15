Entrevista GLP. Bevilacqua sobre la reforma sanitaria de Kicillof: “Van a agravar la situación de los municipios”

En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Villarino cuestionó la falta de garantías de financiamiento para las nuevas responsabilidades que se busca trasladar a las comunas y reclamó una instancia de diálogo antes de avanzar con la iniciativa.
Videos - Entrevistas15 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino (BA)

—Usted cuestionó el proyecto de reforma sanitaria que impulsa el gobierno de Axel Kicillof y advirtió que podría avanzar sobre las autonomías municipales. ¿Cuál es el mayor riesgo que observa en esta iniciativa?

Nosotros, más allá puntualmente del tema técnico de cada artículo, que hemos elevado a la senadora Malena Galmarini, con quien el fin de semana estuvimos reunidos por videoconferencia hablando de este tema que les preocupa a todos los intendentes, nos hemos anoticiado de esto el fin de semana, porque está presentado en el Senado de la provincia de Buenos Aires y el gobierno provincial tiene apuro en sancionarlo.

Ante esa situación, lo que detectamos principalmente es el avasallamiento y no respeto a las autonomías municipales. El tema tiene que ver con el principio de suficiencia económica, del que siempre hablamos al hablar de la autonomía: que aquellas responsabilidades que te delegan vengan acompañadas de recursos para hacer frente a ellas.

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En este proyecto eso es abstracto, es vago: no está determinado concretamente qué tipo de recursos, bajo qué modalidad te los van a transferir, cuánto te van a transferir, en qué momento te los van a transferir. No hay ninguna claridad al respecto.

Y después el de previsibilidad presupuestaria, que es un principio fundamental: si no están previstos en un presupuesto los recursos para hacer frente a las responsabilidades que nos quieren delegar, es imposible.

Sin recursos no hay posibilidad de que se hagan cargo los intendentes o las comunas. Es más, van a agravar la situación de los municipios que ya hoy la tienen complicada por muchas delegaciones que ha hecho el gobierno nacional o el gobierno provincial en otros aspectos.

Carlos Bevilacqua.
Carlos Bevilacqua.

Así que creemos que, cuando nosotros defendemos la autonomía, defendemos que los municipios tienen sus propias realidades, sus propios presupuestos, sus propias políticas sanitarias. Esto atenta contra eso porque, si vos leés el proyecto, de alguna manera dice que no te obliga, pero por otro lado te dice que, si no adherís a esa ley, vas a estar en el furgón de cola para recibir los recursos provinciales de salud. Entonces es como algo compulsivo.

Por eso yo en un artículo dije que me parece que ante todo tiene que haber diálogo de la provincia de Buenos Aires con los 135 intendentes, escucharlos, que son en definitiva los que van a cargar con la carga, y sobre eso ir modificando la norma y aggiornándola para que primero sea algo viable y no sea atentatoria contra los municipios.

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—¿Hubo alguna instancia de diálogo con los municipios antes de la presentación del proyecto o algún contacto posterior con el Ministerio de Salud a partir de su planteo público?

No, nosotros los intendentes, por lo menos el otro día, que éramos más de 15, ninguno había recibido ningún tipo de consulta ni había tenido conocimiento de que estaban avanzando en este proyecto de ley.

Entonces, mal puede salir una ley si vos no tenés diálogo o no les explicás y no los escuchás a los intendentes a quienes les querés trasladar una reforma tan importante como la del sistema integral de salud.

Hoy el sistema está quebrado prácticamente. A mi modo de ver, la responsabilidad primaria la tienen el Estado nacional y el Estado provincial. Los municipios colaboran en la medida que pueden con sus pequeños recursos.

Convengamos que el municipio lo único que puede crear son tasas, pero con una contraprestación. Vos creás una tasa para financiar una determinada prestación definida, pero nosotros no tenemos posibilidades como el Estado nacional y el provincial, que crean leyes para financiar sus arcas.

Entonces, hacer sancionar rápidamente esta norma, donde vos les trasladás un montón de obligaciones y responsabilidades, donde la normativa y la política las fija la Provincia, no te da posibilidades de absolutamente nada porque te determinan las normas. Si lo leés, te determinan todo: cómo debés hacer, cómo tenés que realizar las contrataciones, que no podés pagar más a un profesional que lo que paga otro distrito.

Te fija un montón de condiciones, pero no te fija los recursos o por lo menos no te garantiza claramente los recursos que te van a acompañar para hacerte cargo de esa responsabilidad.

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