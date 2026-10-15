Interna del peronismo: Kicillof se muestra con Grabois, Máximo insiste con Cristina y Uñac se anota.

La recorrida que Axel Kicillof y Juan Grabois compartieron el miércoles 14 de octubre en La Cava, San Isidro, agregó una señal a la disputa que atraviesa al peronismo por su conducción y la candidatura presidencial de 2027. Mientras el gobernador busca ampliar su armado, Máximo Kirchner y Sergio Berni ratificaron su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y el sanjuanino Sergio Uñac volvió a instalar su propia postulación.

La secuencia desemboca en un 17 de octubre sin convocatoria unificada. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) preparó un acto en La Matanza, La Cámpora convocó frente al domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria y otros espacios definirán sus actividades por separado. La conmemoración del Día de la Lealtad encontrará al justicialismo discutiendo no solo nombres, sino también quién conduce y cómo se resolverá la sucesión.

La foto con Grabois y el armado de Kicillof

Kicillof viajó a San Isidro para inaugurar una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y al intendente del PRO Ramón Lanús. Pero antes incorporó una recorrida por La Cava con Grabois, la diputada nacional Fernanda Miño, el ministro Andrés Larroque y otros integrantes del gabinete provincial. Esa visita no figuraba en la agenda oficial.

El barrio La Cava de San Isidro no escapa a la realidad que se está viviendo en toda la provincia por la crisis social y económica y la paralización de la obra pública nacional. https://t.co/wb1Hahxc8n — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 14, 2026

En el barrio, los dirigentes conversaron con vecinos sobre obras de integración sociourbana paralizadas y políticas habitacionales afectadas por los recortes nacionales. También visitaron la parroquia Nuestra Señora de La Cava y se reunieron con el sacerdote Lucas Schcolnik. La gestión territorial les permitió exhibir coincidencias sobre vivienda, infraestructura y el papel del Estado frente al gobierno de Javier Milei.

La imagen adquirió otro peso por las declaraciones recientes de Grabois. Días atrás, el diputado de Patria Grande sostuvo que, si Cristina no puede ser candidata, “es obvio que el candidato es Axel”, a quien considera capaz de enfrentar electoralmente a Milei. Aunque Grabois no integra el MDF ni se anunció un acuerdo electoral, su presencia abrió otra puerta para la construcción nacional del gobernador.

El acercamiento tiene antecedentes. En septiembre, Grabois compartió en La Plata una actividad sobre salud con Nicolás Kreplak, ministro bonaerense, quien llamó a construir una alternativa política amplia contra La Libertad Avanza. Esos contactos se producen mientras Kicillof busca proyectar el MDF fuera de Buenos Aires y su entorno sostiene que todavía no es momento de formalizar candidaturas.

El ministro bonaerense Nicolás Kreplak encabezó un encuentro con trabajadores de la salud junto al diputado nacional Juan Grabois.

Cristina, Máximo y una conducción en disputa

Del otro lado, Máximo Kirchner volvió a colocar a su madre en el centro de la discusión presidencial. “Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina”, afirmó el diputado nacional, que reivindicó el debate interno pero cuestionó las operaciones entre sectores del PJ. Su declaración ratificó la posición de La Cámpora ante el avance de otros dirigentes que aspiran a encabezar la oferta opositora.

Esa apuesta convive con un impedimento judicial concreto: la expresidenta tiene una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Su defensa mantiene planteos ante organismos internacionales, mientras sus seguidores reclaman su libertad. Así, la consigna de una candidatura también funciona como una reafirmación de liderazgo político en un escenario donde hoy no puede competir electoralmente.

Sergio Berni sumó presión desde el Senado bonaerense. Defendió la conducción de Cristina, cuestionó la estrategia de Kicillof y afirmó que no se puede conducir “desde la victimización”. El exministro de Seguridad también volvió a objetar el desdoblamiento electoral provincial, una decisión que ya había abierto diferencias entre el gobernador y el kirchnerismo.

Las tensiones se reactivaron por declaraciones de Carlos Bianco, funcionario cercano a Kicillof, sobre el carácter no vinculante que tendría para la Justicia argentina un eventual pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto de la situación de Cristina. Dirigentes del cristinismo interpretaron sus palabras como una distancia frente a la estrategia judicial y política de la expresidenta.

En el kicillofismo, en cambio, buscan separar las posiciones de las conducciones de los respaldos electorales. Alonso aseguró en septiembre que “la base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente” y defendió las primarias como mecanismo de legitimación de candidaturas. La diferencia de enfoques deja abierta una discusión que atraviesa tanto la organización partidaria como el armado nacional.

Uñac abre otra competencia y Massa conserva espacio

La disputa no se agota en Kicillof y el kirchnerismo. El senador Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, difundió un video para ratificar que quiere competir por la Presidencia en 2027. Propone una construcción federal, reclama internas abiertas en el justicialismo y plantea que la definición incluya un programa de gobierno, además de los nombres que integren la fórmula.

El sanjuanino ya busca interlocutores en territorio bonaerense. Mantuvo encuentros con Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, y cuenta con Ramón Prades García como referente de su armado en La Plata. Nardini, además, expresó sus propias aspiraciones a la gobernación. Son movimientos que incorporan a Buenos Aires a una disputa nacional que Uñac intenta presentar desde las provincias.

Grabois fue crítico con esa alternativa y descartó que Uñac pudiera convertirse en el candidato de consenso. El contraste expone dos métodos posibles para ordenar al PJ: la construcción de una síntesis alrededor de una figura con proyección o una competencia interna que mida apoyos antes de las generales. La discusión sobre las PASO agrega incertidumbre a esa definición.

Sergio Massa también mantiene su estructura territorial mediante el Frente Renovador, con reuniones de intendentes y dirigentes de distintas secciones electorales, mientras reclama unidad. Desde el sindicalismo, Pablo Moyano cuestionó que la disputa permanezca atrapada entre Massa, Kicillof, Cristina y Máximo, y pidió una conducción capaz de ofrecer una respuesta común al Gobierno nacional.

Un 17 de octubre con escenarios separados

El sábado 17, Kicillof encabezará el encuentro del MDF en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, con intendentes, organizaciones sociales y sectores sindicales. La convocatoria servirá para mostrar la capacidad de movilización del gobernador y el peso de una estructura que ya busca interlocutores fuera de la provincia.

El kirchnerismo se concentrará frente al departamento de Cristina en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, con la consigna de reclamar su libertad y sostener su centralidad política. Máximo Kirchner, sin embargo, tiene previsto viajar a Chaco para compartir actividades con Jorge Capitanich; Grabois tampoco prevé incorporarse a los actos en competencia.

La fecha no resolverá las candidaturas, pero mostrará cuánto poder territorial y militante puede reunir cada sector. Kicillof necesita ampliar su espacio sin romper con el electorado kirchnerista; La Cámpora procura preservar el liderazgo de Cristina; Uñac exige reglas para competir y Massa sostiene su propia capacidad de negociación. La incógnita para 2027 sigue siendo cómo convertir esas construcciones en una oferta electoral compartida.