Massa estira la definición y su tropa acelera: el armado bonaerense detrás del operativo 2027

Sergio Massa, líder del Frente Renovador.

El Frente Renovador aceleró durante los últimos meses su despliegue en la provincia de Buenos Aires con una estrategia que combina reuniones seccionales, organización distrital, formación de dirigentes y preparación de nombres propios para 2027.

El movimiento sumó este fin de semana una nueva escala en Carmen de Patagones, donde referentes de la Sexta Sección volvieron a poner sobre la mesa dos objetivos que recorren el armado massista: fortalecer la estructura territorial y preservar la unidad del peronismo.

Sergio Massa todavía no confirmó si volverá a competir por la Presidencia. Mientras administra esa definición, dirigentes de su espacio comenzaron a promover públicamente su nombre y el Frente Renovador profundiza un trabajo que ya pasó por distintas regiones bonaerenses. Quinta, Sexta, Séptima, Cuarta, Segunda y Tercera Sección fueron escenario de plenarios, encuentros regionales, campañas de afiliación y reuniones destinadas a ordenar el mapa municipal.

La construcción tiene una dimensión electoral concreta. El espacio busca llegar a la discusión de 2027 con dirigentes posicionados en los distritos, mayor presencia territorial y capacidad para participar en la definición de las candidaturas del peronismo, ya sea mediante un acuerdo o a través de internas.

Patagones y una nueva señal desde la Sexta

La reunión del sábado 26 de septiembre en Carmen de Patagones reunió al intendente anfitrión, Ricardo Marino, con dirigentes nacionales, provinciales y municipales del Frente Renovador. Participaron las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López; la diputada bonaerense Sofía Vanelli; el senador provincial Marcos Pisano; la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; y el jefe comunal de Saavedra, Matías Nebot, entre otros referentes.

La agenda incluyó la situación de los municipios y el impacto de las decisiones del Gobierno nacional, con especial atención a los cambios en el Régimen de Zona Fría. Pero la discusión política hacia 2027 atravesó buena parte del encuentro.

Marino fue uno de los dirigentes que volvió a impulsar públicamente a Massa. “Este gran hombre, este gran patriota, tiene que tener una segunda oportunidad”, afirmó el intendente, que también llamó a construir consensos entre las distintas expresiones del peronismo.

El mensaje se suma a otras manifestaciones surgidas desde el propio Frente Renovador. Pisano ya había resaltado la preparación de Massa para la próxima etapa política y, en la Cuarta Sección, dirigentes reunidos en Junín lo señalaron como una referencia para 2027. El presidente partidario, Diego Giuliano, hizo lo propio durante el encuentro regional realizado en el Nordeste. Massa, sin embargo, continúa sin oficializar una postulación.

El armado baja a los municipios

La apuesta territorial aparece con particular claridad en la Quinta Sección. En Maipú, representantes de los 27 municipios fijaron como objetivo preparar alternativas para disputar 14 intendencias. Actualmente, el Frente Renovador gobierna Chascomús, General Alvarado y Las Flores en esa región.

Ese trabajo tuvo continuidad con una reunión de Massa con el diputado provincial Germán Di Cesare, el concejal de Balcarce y director de FOGABA Andrés Lombardini y el concejal tandilense Marcelo Valle. Allí volvieron a analizar la situación de los distritos y la construcción política local.

El espacio también empieza a mostrar nombres. Jimena López aparece entre las figuras que buscan posicionarse en Necochea; Juan Manuel Cheppi trabaja sobre Mar del Plata; Guillermo Favale es una referencia en el Partido de La Costa; y el diputado nacional Ramiro Gutiérrez aparece entre las alternativas que el massismo contempla para Dolores.

En la Cuarta, el plenario de Junín convocó a dirigentes de 16 de los 19 municipios de la sección. Participaron, entre otros, Alexis Guerrera, la senadora provincial Valeria Arata y los intendentes Darío Golía, Juan Alberto Martínez y Fernando Rodríguez. Arata, que ya disputó la intendencia de Junín en 2023, volvió a quedar entre los nombres del espacio para la pelea municipal.

Guerrera en X tras el encuentro del massismo en la Cuarta.

La Segunda tuvo su propio capítulo en Pergamino. Allí se reunieron el diputado provincial Carlos Puglelli; los intendentes Luis Mariano Martín, de Exaltación de la Cruz, y Miguel Gesualdi, de San Andrés de Giles; Marita Conti y Jorge Solmi, junto con concejales y dirigentes de distintos distritos. La agenda incluyó afiliaciones, organización local, formación de cuadros y preparación de postulantes.

La metodología se repite con matices: ordenar la estructura existente, identificar distritos donde el Frente Renovador puede crecer y preparar referencias propias antes de que se abra formalmente la negociación electoral. También hubo actividades en la Séptima y la Tercera, mientras la Primera ya había realizado su encuentro en San Martín.

Unidad, competencia y una agenda que sale de la Provincia

El crecimiento territorial está ligado a otra discusión: las reglas con las que el peronismo definirá sus candidatos. El Frente Renovador viene defendiendo las PASO como mecanismo para resolver diferencias si no existe previamente un acuerdo entre las distintas corrientes.

Guerrera planteó en Junín que las primarias pueden funcionar como un “gran ordenador” entre el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Mónica Litza, otra referente del espacio, sostuvo una posición similar: PASO o un acuerdo político amplio antes de que avance el calendario electoral.

Massa llevó esa fórmula a la reunión que mantuvo el 8 de septiembre en San Fernando con la Liga de Intendentes Peronistas. Allí habló de “unidad y competencia” tanto para la discusión presidencial como para la sucesión bonaerense, mientras mantuvo sin definición su propio lugar en las listas.

El movimiento tampoco termina en Buenos Aires. En agosto, dirigentes renovadores de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja participaron de un encuentro regional en la capital riojana.

El Frente Renovador realizó un Encuentro Regional en Resistencia.

El sábado pasado hubo otra escala en Resistencia, con referentes de Chaco, Corrientes y Misiones y comisiones dedicadas a infraestructura, energía, ciencia y tecnología, empleo joven, vivienda, salud, educación y economías regionales.

Las dos construcciones quedaron conectadas durante el mismo fin de semana: mientras la estructura bonaerense se reunía en Patagones, el Frente Renovador desarrollaba su encuentro en el NEA. Massa cerró las actividades con una consigna que busca articular ambos planos: “Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”.

Luego volvió sobre el eje que viene colocando por encima de las candidaturas: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.