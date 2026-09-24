Territorio, PASO y despliegue federal: cómo se prepara el Frente Renovador para 2027

Sergio Massa todavía no confirmó si volverá a competir por la Presidencia, pero dirigentes de su espacio ya lo mencionan como una alternativa nacional.

El Frente Renovador atraviesa el tramo final de 2026 con una agenda que se mueve en varios planos al mismo tiempo. En la provincia de Buenos Aires continúa la ronda de reuniones con intendentes, legisladores, concejales y referentes locales; en el plano nacional comenzaron a repetirse los encuentros regionales; y dentro del propio espacio aparecen cada vez más dirigentes que mencionan a Sergio Massa cuando se habla de la candidatura presidencial de 2027.

El exministro de Economía, sin embargo, todavía no hizo un lanzamiento. Durante el encuentro que reunió días atrás a más de mil jóvenes del Frente Renovador en la Facultad de Derecho de la UBA, afirmó que “no es hora de candidaturas” y, al mismo tiempo, sostuvo que “se viene una etapa de renovación en el peronismo”.

Esa definición convivió esta semana con una nueva expresión desde su propio espacio. Mónica Litza, referente renovadora y presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, calificó a Massa como un “candidato natural altamente calificado” para representar al peronismo, aunque condicionó cualquier definición a la preservación de la unidad.

“No cuenten con Massa para hacer nada que pueda poner en riesgo la unidad”, afirmó Litza. También planteó que antes de resolver nombres deberían acordarse las reglas: mencionó como alternativas las PASO o “un gran acuerdo político” hacia marzo del año próximo.

La Provincia, sección por sección

La actividad del Frente Renovador en territorio bonaerense empezó a intensificarse durante agosto y septiembre. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, el espacio ya realizó actividades en la Quinta, Sexta, Séptima, Cuarta, Segunda y Tercera Sección Electoral, con plenarios, encuentros regionales, reuniones con dirigentes y campañas de afiliación.

Uno de los primeros movimientos de esta etapa se produjo en Maipú, donde se reunieron representantes de los 27 municipios de la Quinta Sección Electoral. Allí, dirigentes del espacio fijaron un objetivo concreto: preparar alternativas para disputar 14 intendencias en 2027.

La región reúne más de 1,3 millones de electores, aproximadamente el 9,3% del padrón bonaerense según los datos recopilados por GLP. Durante aquel encuentro, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez afirmó: “No vinimos solamente a reunirnos. Tomamos la decisión de prepararnos para dar la pelea en 14 municipios”.

El diputado provincial Germán Di Cesare, por su parte, puso el énfasis en la construcción local. “Nuestra ambición no es ocupar lugares: es estar preparados para transformar municipios”, sostuvo al enumerar producción, empleo, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos entre los temas que deberían integrar las agendas distritales. Actualmente, el Frente Renovador gobierna en esa sección Chascomús, General Alvarado y Las Flores.

Massa volvió a reunirse con dirigentes de la Quinta

Ese trabajo tuvo una nueva instancia en las últimas horas. Massa recibió al diputado provincial Germán Di Cesare, al concejal de Balcarce y director de FOGABA Andrés Lombardini, y al concejal tandilense Marcelo Valle. Durante el encuentro repasaron la situación política y económica de los distritos y la organización del espacio en la región.

El líder del Frente Renovador insistió en concentrar el trabajo político en los problemas económicos y sociales y mantener las diferencias internas dentro de los ámbitos partidarios.

Semanas atrás, la Cuarta Sección dejó otra fotografía del armado. El plenario realizado en Junín reunió a dirigentes de 16 de los 19 municipios de la región y fue encabezado, entre otros, por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; la senadora Valeria Arata; y los intendentes Darío Golía, Juan Alberto Martínez y Fernando Rodríguez.

En esa reunión hubo un pronunciamiento explícito sobre el futuro de Massa: “Creemos que es la persona indicada para la etapa de la Argentina que se viene”, señalaron los participantes.

El propio Massa había dejado previamente una señal durante un encuentro con intendentes renovadores de la Sexta Sección. Allí expresó: “Si hay que jugar, vamos a jugar”, y agregó que, llegado el momento, “si hay que poner el pecho, se va a poner”.

La reunión de la Sexta había incluido a Pablo Garate, de Tres Arroyos; Sergio Bordoni, de Tornquist; Ricardo Marino, de Patagones; Matías Nebot, de Saavedra; y Carlos Bevilacqua, de Villarino.

El recorrido continuó posteriormente en Pergamino, con dirigentes de la Segunda Sección Electoral. Allí participaron el diputado provincial Carlos Puglelli; los intendentes Luis Mariano Martín, de Exaltación de la Cruz, y Miguel Gesualdi, de San Andrés de Giles; la dirigente local Marita Conti y el exsecretario de Agricultura Jorge Solmi, además de concejales, funcionarios y representantes de otros distritos.

El encuentro estuvo dedicado a organización distrital, afiliaciones, formación de dirigentes y preparación de postulantes locales. También incluyó un repaso de la situación del comercio, los ingresos familiares, las actividades productivas y las economías municipales.

El Frente Renovador de la Séptima Sección se reunió en Olavarría.

PASO o acuerdo: la discusión por las reglas

Uno de los puntos que se repite en las distintas reuniones es cómo deberá definir el peronismo sus candidaturas en 2027. El Frente Renovador viene sosteniendo públicamente la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como herramienta para resolver las diferencias entre los distintos sectores.

Guerrera lo planteó en Junín: “Para nosotros, como peronistas, en sus distintas vertientes —Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador o kirchnerismo—, la PASO es un gran ordenador”.

También afirmó que el candidato presidencial “no puede ser resuelto por una lapicera” y reclamó que la definición tenga legitimación electoral en caso de que no exista un acuerdo previo.

Litza expresó esta semana una posición semejante, aunque agregó otra posibilidad: resolver las reglas mediante PASO o alcanzar un acuerdo político amplio antes de marzo de 2027.

Massa llevó esa misma discusión a su reunión con la Liga de Intendentes Peronistas, realizada el 8 de septiembre en San Fernando y que se extendió durante más de cinco horas. Allí planteó la fórmula de “unidad y competencia” tanto para la candidatura presidencial como para la sucesión bonaerense.

En aquella conversación también se definió como dispuesto a actuar como “arquitecto de la unidad del peronismo y de la ampliación hacia otros sectores para ganarle a Milei”, sin confirmar que vaya a ser él quien encabece una boleta nacional.

De Buenos Aires al armado federal

En paralelo al recorrido bonaerense, el Frente Renovador empezó a organizar encuentros fuera de la Provincia. El 14 de agosto, dirigentes de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja participaron de una cumbre regional en la capital riojana. La convocatoria incluyó al diputado nacional Ismael Bordagaray, Sabrina Selva y José Ignacio de Mendiguren, entre otros referentes.

Luego del encuentro, una delegación renovadora mantuvo un almuerzo con el gobernador riojano Ricardo Quintela. Bordagaray llegó a expresar públicamente que le “encantaría una fórmula encabezada por Massa y Quintela”, aunque esa declaración no estuvo acompañada por un acuerdo electoral ni por candidaturas confirmadas.

En ese período Massa también mantuvo contactos con dirigentes y gobernadores de distintas provincias en el marco de conversaciones políticas y legislativas.

El siguiente encuentro regional ya tiene fecha. Este sábado 26 de septiembre, el Frente Renovador realizará en Resistencia un encuentro del NEA entre las 10 y las 15. Está anunciada la participación de dirigentes de Chaco, Corrientes, Misiones y Buenos Aires, entre ellos la diputada chaqueña Katia Blanc, los diputados nacionales Diego Giuliano y Sabrina Selva, el correntino Germán Braillard, César Lezcano y Cristian Castro.

La convocatoria está planteada alrededor de producción, educación, ciencia y tecnología, salud, empleo joven, vivienda, transporte, energía, logística e infraestructura.

“El futuro del Nordeste no puede pensarse desde la distancia ni decidirse desde un escritorio en Buenos Aires”, afirmó Blanc al presentar el encuentro. La legisladora sostuvo además que el NEA “no es la periferia de la Argentina” y enumeró entre sus activos la producción, la energía, la biodiversidad, el conocimiento, la cultura y el trabajo.

El encuentro de Resistencia seguirá así a la reunión realizada en La Rioja y ampliará la serie de actividades del FR fuera del territorio bonaerense.