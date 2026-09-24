A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una nueva encuesta nacional puso el foco no en nombres ni en intención de voto, sino en qué características esperan los consultados de quien ocupe la Presidencia. El relevamiento fue realizado por La Sastrería (Timerman-Malagoli) y Trespuntozero como parte del estudio “Qué tienen los argentinos en la cabeza 2026”.

El trabajo se realizó entre el 7 y el 14 de septiembre sobre una muestra de 1.000 personas mayores de 16 años con acceso a internet. Las preguntas abordaron atributos personales, trayectoria política, estilo de liderazgo, orientación ideológica y prioridades económicas y productivas.

La honestidad aparece como el atributo más mencionado

Ante una pregunta abierta sobre cuál debería ser la principal característica del próximo presidente, el 31,9% mencionó honestidad y transparencia. La respuesta quedó ampliamente por encima de la empatía y cercanía con la gente, elegida por el 14,8%, y de la capacidad e inteligencia, con 7,6%.

La firmeza y fortaleza reunió el 6,2% de las menciones, mientras que respeto y tolerancia alcanzó el 3,7% y nacionalismo o patriotismo, el 3,1%. Además, un 6,6% mencionó espontáneamente a Javier Milei como referencia en esa pregunta.

La honestidad también apareció en primer lugar al segmentar las respuestas según el voto presidencial de 2023. Alcanzó el 34,2% entre quienes habían votado a Sergio Massa, el 34,5% entre los votantes de Milei y el 34,3% entre quienes habían elegido a Patricia Bullrich.

Equilibrio emocional y una conducción racional

Uno de los mayores niveles de acuerdo apareció cuando se consultó por el temperamento del futuro mandatario: el 85,5% respondió que le importaría que tuviera equilibrio emocional, mientras que el 14,5% indicó que no.

Al preguntar sobre el modo de gobernar, el 58,4% prefirió una conducción “más cabeza”, asociada a un perfil racional, frente al 35,3% que eligió “más corazón”.

Sin embargo, el panorama fue mucho más parejo al medir el estilo de liderazgo. El 48% se inclinó por un perfil dialoguista y conciliador, mientras que el 47,3% optó por uno firme y confrontativo. La diferencia entre ambas respuestas fue de apenas 0,7 puntos porcentuales.

Edad, género y trayectoria política

El sondeo también preguntó por características personales del próximo presidente. El 65,3% eligió el rango de entre 40 y 59 años, mientras que el 27,9% prefirió una persona de 60 años o más y el 5,4% se inclinó por alguien menor de 40.

En cuanto al género, el 63,3% manifestó preferencia por un hombre, el 32,6% por una mujer y el 4,2% respondió que no sabía.

La trayectoria también dividió las respuestas. El 49,9% dijo preferir que el próximo mandatario provenga de la política, frente a un 29,1% que optó por una persona ajena a ese ámbito. Otro 21% no manifestó una posición definida.

La vida familiar generó mayores niveles de indefinición. El 54,5% no expresó preferencia sobre el estado civil y el 49,7% tampoco lo hizo respecto de si debería tener hijos. Entre quienes sí tomaron posición, el 35,8% prefirió una persona casada y el 40,2%, un mandatario con hijos.

Derecha, izquierda, progresismo y conservadurismo

Las respuestas sobre orientación ideológica variaron según cómo se formuló la pregunta. Cuando la elección fue entre un perfil progresista o conservador, el 43,9% optó por el primero y el 32,5% por el segundo, mientras el 23,6% no definió una preferencia.

Ante la alternativa entre derecha e izquierda, en cambio, el 41,7% eligió la derecha, el 31,3% la izquierda y un 27% respondió que no sabía. Los resultados muestran que las respuestas cambian según las categorías utilizadas para describir la orientación política.

Crecimiento económico e industria, entre las prioridades

En materia económica, el 59,9% consideró que el próximo gobierno debería priorizar el crecimiento, mientras que el 35,7% se inclinó por la distribución.

A la hora de señalar qué actividad productiva debería recibir mayor prioridad, la industria obtuvo el 53,3%, seguida por minería, gas y petróleo con 20,2%, y el campo con 16,2%.

También hubo paridad relativa sobre hacia dónde orientar el comercio exterior. China alcanzó el 38,1% de las preferencias y Estados Unidos el 33,8%, mientras un 28,1% no definió una opción.

La encuesta ofrece así una fotografía de las características que valoran los consultados de cara a la próxima elección presidencial: un fuerte peso de la honestidad y el equilibrio emocional, una división casi exacta entre diálogo y confrontación y preferencias más definidas cuando se consulta por crecimiento económico e impulso a la industria.