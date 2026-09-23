A menos de dos meses de su primera visita a la Argentina como Papa, León XIV registra una imagen positiva del 68,5% entre los argentinos, según una encuesta nacional realizada por Zuban Córdoba. El estudio también muestra diferencias importantes según el género y, especialmente, la edad de los consultados.

El 68,5% respondió que tiene una imagen “buena” del Pontífice, mientras que el 7,2% expresó una valoración negativa. Otro 9,7% dijo no conocerlo y el 14,6% respondió que no sabía cómo evaluarlo.

El relevamiento fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 casos distribuidos en todo el país y presenta un nivel de confianza del 95%.

La imagen del Papa cambia según la edad

Uno de los principales contrastes de la encuesta aparece al observar las respuestas por grupos etarios.

Entre las personas mayores de 60 años, la imagen positiva de León XIV alcanza el 74%, el registro más alto de los segmentos informados. En el grupo de 31 a 45 años, la valoración favorable llega al 69,2%.

La situación es diferente entre los más jóvenes. Entre quienes tienen entre 16 y 30 años, la imagen positiva desciende al 59,6%, mientras que la negativa alcanza el 16,4%.

La diferencia permite observar una brecha generacional en la valoración del Pontífice: aunque mantiene una mayoría de opiniones favorables incluso entre los más jóvenes, el nivel de aprobación es considerablemente mayor entre los adultos de más edad.

También aparecen diferencias según el género de los encuestados. Entre los varones, el 71,6% manifestó tener una buena imagen de León XIV, mientras que entre las mujeres el indicador se ubicó en el 65,9%.

La encuesta llega en la previa de la visita de León XIV

El estudio se conoció mientras avanzan los preparativos para la llegada del Papa a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Como informó GrupoLaProvincia.com, León XIV permanecerá cuatro días en el país dentro de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y continuará posteriormente en Perú. Su agenda argentina contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre a Buenos Aires. Durante su estadía mantendrá reuniones institucionales, encabezará celebraciones religiosas y participará de encuentros con trabajadores, jóvenes y representantes de distintas comunidades.

Entre las actividades previstas se encuentra una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, además de una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10 está programado su viaje a Córdoba, mientras que el miércoles 11 llegará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

La encuesta de Zuban Córdoba ofrece así una primera radiografía sobre la valoración social del Pontífice en la previa de una visita que tendrá actividades religiosas, sociales e institucionales en distintos puntos del país.