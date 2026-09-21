El endeudamiento aparece cada vez más asociado al sostenimiento de los gastos cotidianos entre los hogares relevados en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Un estudio realizado durante agosto mostró que el 71,8% utilizó tarjetas de crédito o tomó algún préstamo o crédito durante los últimos dos años, con los alimentos como uno de los principales destinos del dinero.

El relevamiento fue elaborado por el Movimiento Evita CABA junto con el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria (OEPSS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La muestra comprendió 231 hogares distribuidos en 26 barrios populares porteños.

Los resultados permiten distinguir entre el uso de préstamos y el financiamiento mediante tarjeta. Entre quienes solicitaron un préstamo o crédito, el 72,5% —redondeado al 73% en la difusión del estudio— destinó los fondos a la compra de alimentos. El 53,5% los utilizó para afrontar gastos de salud y el 44,4% para pagar impuestos y servicios del hogar.

El alquiler también aparece entre las necesidades cubiertas mediante deuda: el 25% de quienes solicitaron financiamiento señaló ese destino. Los datos muestran así que el crédito tiene un peso importante en el pago de consumos esenciales dentro de los hogares analizados.

La tarjeta también se usa para comprar alimentos

La situación se repite entre quienes recurren a la tarjeta de crédito. El 72,9% de los usuarios relevados la utilizó para comprar alimentos, mientras que el 69,2% financió productos de higiene y limpieza y el 50% la destinó a gastos relacionados con la salud.

El estudio también registró dificultades para cancelar esas obligaciones. El 56% de quienes utilizan tarjeta no se encontraba al día con los pagos y el 71,3% debió pedir dinero prestado para cubrir los saldos acumulados.

Ese mecanismo también aparece entre quienes solicitan créditos: el 52,8% declaró haber tomado préstamos para cancelar deudas anteriores. El dato expone una dinámica en la que una nueva obligación financiera puede utilizarse para afrontar compromisos previamente asumidos.

Además, el acceso al crédito no se concentra exclusivamente en el sistema bancario. Entre quienes tomaron préstamos, distintas reconstrucciones del relevamiento muestran una fuerte participación de billeteras virtuales, préstamos de familiares o conocidos, compras fiadas y prestamistas particulares, mientras una proporción menor acudió a bancos tradicionales.

La mora de los hogares, otro indicador bajo presión

Los resultados se conocen en un momento en el que otros indicadores también muestran dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la irregularidad de los préstamos a los hogares alcanzó en julio el 12,9%, el nivel más alto en más de dos décadas, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central. El financiamiento al consumo, al mismo tiempo, registró una caída real del 2,3%.

Ese indicador no significa que el 12,9% de las familias esté en mora, sino que esa proporción del saldo total de los créditos familiares se encontraba en situación irregular. La distinción resulta central al comparar registros bancarios con encuestas sobre hogares.

En paralelo, distintos estudios vienen registrando un mayor uso de herramientas financieras para sostener consumos corrientes. Un informe de Fundación Encuentro basado en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC estimó que el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a alguna modalidad de financiamiento durante el primer trimestre de 2026. El trabajo advierte, sin embargo, que esa proporción no constituye un máximo histórico: el cambio más marcado aparece en las dificultades para pagar las obligaciones asumidas.

El nuevo relevamiento sobre barrios populares aporta una mirada específica sobre los sectores vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese universo, los alimentos, la salud, los servicios y otras necesidades cotidianas concentran buena parte del financiamiento tomado por las familias.