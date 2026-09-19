Salarios, expectativas y género: las señales que deja la nueva encuesta sobre Milei

Javier Milei.

La aprobación de la gestión de Javier Milei se mantuvo en 42% durante septiembre, el mismo nivel registrado en julio y agosto, después de una fuerte caída durante el primer semestre. El último estudio nacional de Poliarquía Consultores muestra así una estabilización del indicador principal, aunque acompañada por un deterioro en variables económicas, expectativas y segmentos específicos del electorado.

El informe, titulado El estado de la opinión pública en septiembre de 2026, registra además un 52% de valoración negativa del Presidente frente a 31% positiva. La propia consultora describe dos momentos durante el año: un primer semestre de deterioro sostenido y un trimestre posterior en el que varios indicadores dejaron de caer, pero sin regresar a los niveles de comienzos de 2026.

Entre enero y julio, la aprobación presidencial perdió nueve puntos; la imagen positiva del Gobierno, 12; y la proporción que consideraba que la administración gobernaba para la mayoría también retrocedió 12 puntos. En ese período aumentó, a su vez, la percepción negativa sobre la integridad de los integrantes del Gobierno. Entre julio y septiembre hubo recuperaciones parciales en algunos de esos indicadores, aunque continuó bajando la evaluación positiva de la economía.

Encuesta de Poliarquía Consultores.

Una brecha inédita entre hombres y mujeres

Uno de los datos más singulares de la medición aparece al separar las respuestas por género. En septiembre, el 52% de los hombres aprueba la gestión de Milei, contra 32% de las mujeres. La diferencia alcanza así los 20 puntos.

Encuesta de Poliarquía Consultores.

La distancia se amplió de manera progresiva: había promediado nueve puntos durante 2024, pasó a 11 en 2025 y llegó a 12 entre enero y mayo de este año. Para el período junio-septiembre alcanzó los 20 puntos. Poliarquía afirma que nunca había registrado en más de tres décadas de mediciones una diferencia tan amplia y sostenida en la evaluación de un dirigente político.

La consultora plantea como hipótesis que la divergencia podría relacionarse tanto con cuestiones económicas vinculadas con ingresos, consumo, empleo y bienestar familiar como con el estilo de liderazgo y comunicación presidencial. Se trata de una interpretación del propio estudio y no de una relación causal demostrada por la encuesta.

El retroceso no aparece únicamente en la comparación por género. Entre quienes habían votado a Patricia Bullrich en 2023, la aprobación de Milei bajó ocho puntos respecto de agosto y acumula una caída de 18 puntos durante 2026. En el nivel socioeconómico alto, el descenso mensual fue de diez puntos y llega a 22 desde comienzos del año.

Salarios y economía ganan peso entre las preocupaciones

La economía ocupa otro lugar central en la medición. El 52% evalúa negativamente la situación económica actual, mientras apenas el 14% la califica de manera positiva. Además, el 55% considera que el país está peor que hace un año.

Las perspectivas tampoco muestran una mayoría optimista: 41% cree que la situación general empeorará durante los próximos doce meses, 35% espera una mejora y 21% considera que permanecerá sin cambios. En el caso específico de la economía, 40% proyecta un empeoramiento y 30% espera una mejora.

Los problemas económicos concentran el 60% de las principales preocupaciones personales, frente al 56% registrado en julio. Dentro de ese conjunto, los bajos salarios alcanzaron 20% de las menciones, el máximo de la serie de Poliarquía, por delante del desempleo y la inflación.

Encuesta de Poliarquía Consultores.

La medición también preguntó por la capacidad del Ejecutivo para responder a los problemas del país. El 56% considera que el Gobierno no sabe cómo resolverlos, cuatro puntos más que en agosto. Otro 35% cree que conoce las soluciones pero necesita tiempo —el registro más bajo de esa respuesta durante la actual gestión— y 7% considera que los problemas ya están siendo resueltos.

Sobre el alcance de las políticas oficiales, alrededor de siete de cada diez encuestados respondieron que el Gobierno actúa pensando en “algunos sectores”, mientras 29% sostuvo que gobierna para la mayoría.

Qué muestra —y qué no— el escenario de 2027

El estudio incluyó además una pregunta de preferencia presidencial con una oferta restringida a Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri. En ese ejercicio, Cristina Kirchner obtuvo 38%, Milei 34% y Macri 18%, mientras 5% eligió voto en blanco y 4% no respondió.

Ese resultado requiere una lectura acotada: no es una proyección electoral ni reproduce una oferta de candidatos posible en las condiciones actuales. Cristina Kirchner se encuentra inhabilitada para competir y la consulta propone deliberadamente sólo tres nombres, por lo que el resultado describe preferencias dentro de ese escenario hipotético y no anticipa el resultado de una elección futura.

La brecha de género vuelve a aparecer en ese ejercicio: Poliarquía registra una diferencia cercana a 20 puntos entre hombres y mujeres en la predisposición a elegir a Milei. También muestra comportamientos territoriales y socioeconómicos diferentes, con mayor respaldo a Cristina Kirchner en el Gran Buenos Aires y a Milei en segmentos de mayores ingresos y el interior.

La fotografía de septiembre deja así dos movimientos simultáneos: el indicador general de aprobación dejó de retroceder y permanece en 42%, pero otras variables continúan mostrando cambios, especialmente en la evaluación económica, la confianza en la capacidad del Gobierno para resolver problemas y la distancia entre hombres y mujeres.