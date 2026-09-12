Javier Milei.

La baja de la inflación ya no alcanza para concentrar la agenda de preocupaciones de los argentinos. Una nueva encuesta nacional de AtlasIntel y Bloomberg muestra que la corrupción y el desempleo se ubicaron por encima de los precios entre los principales problemas mencionados por la población, mientras la evaluación del mercado laboral y las expectativas económicas mantienen números adversos para el gobierno de Javier Milei.

El dato surge de la edición de agosto del Latam Pulse Argentina, publicada el 8 de septiembre. El relevamiento fue realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 adultos, con un margen de error de dos puntos porcentuales. AtlasIntel utiliza su metodología de reclutamiento digital aleatorio y reporta un nivel de confianza del 95%.

La fotografía general también vuelve a mostrar dificultades para el oficialismo. El 58% desaprueba el desempeño de Milei, frente al 38,1% que lo aprueba y un 3,9% que no tomó posición. La diferencia negativa alcanza así los 19,9 puntos. Cuando la pregunta se refiere al Gobierno en su conjunto, el 52,7% lo evalúa como malo o muy malo, mientras el 31,5% lo considera bueno o excelente.

Corrupción y desempleo pasan al frente

El cambio más significativo aparece al preguntar cuáles son los principales problemas del país. La corrupción encabeza las respuestas con 44,4% y el desempleo queda prácticamente a la par, con 43,9%. Recién después aparecen la situación económica, con 32,1%, y los altos precios y la inflación, con 28,8%.

El resultado marca una diferencia respecto de una agenda pública que durante buena parte de la gestión libertaria estuvo dominada por la evolución de los precios. La serie del Latam Pulse registra una pérdida de peso relativo de la inflación frente a problemas asociados con el trabajo y las sospechas de irregularidades.

Más abajo se ubican la impunidad y el funcionamiento del sistema judicial, mencionados por el 27,9%; el debilitamiento de la democracia y las instituciones, con 23,8%; los impuestos altos y las dificultades para hacer negocios, con 20,7%; y la inseguridad, con 20,3%.

La preocupación por la corrupción no queda limitada al presente. Cuando AtlasIntel preguntó por posibles riesgos para los próximos seis meses, el 50% consideró “muy probable” que salgan a la luz nuevos grandes fraudes o esquemas de corrupción y otro 15% los juzgó “probables”. En conjunto, el indicador llega al 65%.

El trabajo concentra la peor evaluación

El otro foco de alerta aparece en el mercado laboral. Siete de cada diez consultados califican como mala la situación del empleo en la Argentina, frente a apenas un 14% que la considera buena. Es la peor evaluación entre los indicadores económicos relevados por la encuesta.

La percepción tampoco mejora demasiado cuando se amplía la pregunta a la economía nacional: 63% la califica como mala y sólo 24% como buena. En el plano de las finanzas familiares, el 49% describe su situación como negativa, el 31% como normal y el 20% como positiva.

Las expectativas hacia adelante refuerzan ese cuadro. El 50% espera que el mercado laboral empeore durante los próximos seis meses, contra un 34% que anticipa una mejora. Para la economía general, el 49% proyecta un deterioro y el 37% cree que habrá una evolución favorable. Incluso en la situación económica de cada familia predomina el pesimismo: 41% espera estar peor y 32%, mejor.

El Índice de Confianza del Consumidor elaborado dentro del mismo estudio también permanece en terreno negativo. La medición general se ubica en -24,3 puntos, con una evaluación especialmente desfavorable de la situación actual, que alcanza -41,6. Las expectativas marcan -11,4.

Milei mantiene una brecha negativa

El deterioro se refleja también en la imagen presidencial. Milei registra 62% de imagen negativa y 35% positiva, con otro 3% sin definición. Entre los dirigentes incluidos en el estudio, la valoración favorable del mandatario queda por debajo de la de Myriam Bregman, Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich. Axel Kicillof alcanza 36% de imagen positiva y 55% negativa.

El informe asigna además a la Argentina un índice de riesgo político de 47 puntos, construido a partir de variables vinculadas con inestabilidad institucional, conflicto social, criminalidad y corrupción. Cuanto mayor es el indicador, mayor es la percepción de riesgo.

La última medición de AtlasIntel deja así una señal diferente a la que dominó buena parte de la discusión económica: aunque los precios siguen entre los problemas mencionados por los argentinos, el empleo y la corrupción aparecen ahora por encima de la inflación, mientras la mayoría mantiene una evaluación negativa de la gestión presidencial, la economía y el mercado de trabajo.