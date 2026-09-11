Una parte importante de los hogares enfrenta dificultades para sostener sus gastos cotidianos con los ingresos disponibles. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés (UdeSA) reveló que el 37% de los consultados no logra llegar a fin de mes y debe endeudarse, recurrir a sus ahorros o recortar consumos.

El dato surge de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública elaborada por la casa de estudios. El relevamiento comprendió 1.004 casos y se realizó entre el 3 y el 9 de septiembre.

La medición también mostró que el 40% de los encuestados dispone de ingresos suficientes para cubrir los gastos mensuales, pero llega con lo justo y no cuenta con margen para ahorrar. De esta manera, más de tres cuartas partes de las respuestas reflejan restricciones económicas o una capacidad muy limitada para enfrentar gastos adicionales.

Solamente el 16% afirmó que puede llegar a fin de mes y, al mismo tiempo, conservar una parte de sus ingresos como ahorro.

El estudio expone así diferentes niveles de presión sobre la economía familiar. Mientras un sector consigue cubrir sus obligaciones básicas sin generar reservas, otro debe apelar directamente al endeudamiento, utilizar ahorros acumulados o reducir gastos para completar el mes.

El pago mínimo de la tarjeta encabeza las respuestas

Dentro del grupo que contrajo deudas, el 41% señaló que utilizó el pago mínimo de la tarjeta de crédito como mecanismo de financiamiento. Esta alternativa permite postergar una parte del saldo mensual, aunque mantiene pendiente el monto restante.

Los préstamos otorgados por bancos o entidades financieras aparecen prácticamente en el mismo nivel: fueron utilizados por el 40% de las personas endeudadas consultadas en la encuesta.

A su vez, el 37% manifestó que recibió ayuda económica de familiares, amistades u otras personas cercanas. El resultado muestra que las redes personales también cumplen un papel relevante cuando los ingresos habituales no alcanzan para afrontar todos los compromisos.

Los porcentajes corresponden a distintas respuestas dentro del universo de personas endeudadas, por lo que las herramientas de financiamiento pueden superponerse. Una misma persona pudo haber recurrido, por ejemplo, al pago mínimo de la tarjeta y a un préstamo para cubrir diferentes obligaciones.

Venta de bienes y financiamiento informal

La encuesta detectó, además, decisiones que implican desprenderse de recursos propios. El 24% de quienes se endeudaron aseguró que tuvo que vender bienes o pertenencias para obtener dinero.

Por otra parte, el 20% recurrió a mecanismos informales de ayuda financiera. Esta modalidad quedó por debajo de las tarjetas, los préstamos bancarios y la asistencia de personas cercanas, pero alcanzó a uno de cada cinco integrantes del grupo endeudado.

Los resultados permiten distinguir tres situaciones económicas entre los encuestados: quienes pueden cubrir sus gastos y ahorrar, quienes llegan al cierre del mes sin margen y quienes deben recurrir a deudas, ahorros previos o recortes.

La combinación entre el uso del pago mínimo, la solicitud de préstamos y la venta de pertenencias refleja que una parte de los hogares utiliza múltiples herramientas para compensar la insuficiencia de sus ingresos. El sondeo completo forma parte de la serie de estudios de opinión pública difundida por la Universidad de San Andrés.