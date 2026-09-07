El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó el ranking de imagen de los jefes comunales del Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2026. El estudio también ubicó a Fernando Gray, de Esteban Echeverría, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, entre los tres dirigentes mejor posicionados.

El relevamiento de CB Global Data evaluó a los intendentes de 24 de los principales municipios del conurbano a partir del diferencial entre las valoraciones positivas y negativas obtenidas por cada uno.

Otermín alcanzó un saldo favorable de 25,8 puntos porcentuales y quedó al frente de la clasificación. Gray ocupó el segundo lugar, con un diferencial positivo de 23,7 puntos, mientras que Nardini completó el podio con 22,9 puntos.

Los intendentes mejor posicionados

Por detrás de los tres primeros se ubicaron Federico Achával, de Pilar, con 19,2, seguido por Ariel Sujarchuk, de Escobar, con 18,7 puntos.

Julio Zamora, de Tigre, apareció en la séptima posición con 17,2 puntos, mientras que Juan José Fabiani, de Almirante Brown, quedó octavo con 16,4.

La franja de resultados positivos se completó con Mariel Fernández, de Moreno, con 10,3; Fernando Espinoza, de La Matanza, con 9; Eva Mieri, de Quilmes, con 7,7; Magdalena Sierra, de Avellaneda, con 7,2; Gastón Granados, de Ezeiza, con 6,1; y Lorena Espina, de José C. Paz, con 4,4 puntos.

En el extremo inferior del ranking se ubicaron Fernando Moreira, de General San Martín, con 17,5 puntos negativos, y Pablo Descalzo, de Ituzaingó, con un diferencial de 17,1 puntos por debajo de cero.

También registraron balances negativos Julián Álvarez, de Lanús, con −15,1 puntos; Ramón Lanús, de San Isidro, con −14,9; Lucas Ghi, de Morón, con −14,5; Damián Selci, de Hurlingham, con −11,4; Carlos Balor, de Berazategui, con −6,9; y Andrés Watson, de Florencio Varela, con −4,7 puntos.

Sujarchuk logró la mayor suba mensual

La comparación con agosto mostró que Ariel Sujarchuk protagonizó la mejora más importante del mes. El intendente de Escobar avanzó 6,3 puntos porcentuales en su diferencial y alcanzó el sexto lugar de la tabla.

El estudio se realizó entre el 1° y el 4 de septiembre sobre 14.705 personas mayores de 18 años. La muestra abarcó los 24 municipios analizados, con entre 478 y 764 casos por distrito y un margen de error promedio de entre tres y cuatro puntos porcentuales.