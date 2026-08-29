Encuesta nacional: crece el malestar económico y más de la mitad recurrió a deuda para afrontar gastos.

La economía cotidiana volvió a quedar en el centro de la discusión política. El último Estudio Nacional de Agosto 2026 de Equipo Mide muestra que el 59% de los argentinos considera que la situación económica de su familia empeoró en los últimos seis meses, mientras más de la mitad recurrió al crédito o a dinero prestado para afrontar gastos y una amplia mayoría anticipa problemas para cumplir con sus compromisos durante el próximo trimestre.

El relevamiento fue realizado entre el 11 y el 20 de agosto sobre 1.946 casos efectivos a nivel nacional, con ponderación por variables sociodemográficas y antecedentes de voto de 2023 y un margen de error estimado de ±2,1 puntos. La medición dibuja un escenario en el que la desaceleración de la inflación convive con preocupaciones más asociadas al ingreso, el empleo y la capacidad efectiva de las familias para sostener sus gastos.

Cuando Equipo Mide preguntó cómo estaba la economía familiar respecto de seis meses atrás, 38% respondió “mucho peor” y 21% “algo peor”. Del otro lado, 22% percibió una mejora —8% “mucho mejor” y 14% “algo mejor”—, mientras 18% consideró que estaba igual.

Elaboración propia con datos de la encuesta de Equipo Mide.

Llegar a fin de mes y financiar lo cotidiano

La percepción se vuelve más concreta cuando la encuesta baja al bolsillo. El 28% afirma directamente que no llega a fin de mes y otro 23% dice hacerlo con muchas dificultades. Un 10% atraviesa algunas dificultades, mientras 21% llega justo, sin margen sobrante.

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta de Equipo Mide.

En ese contexto aparece uno de los datos más sensibles del relevamiento: el 53% tuvo que recurrir durante los últimos tres meses a préstamos, tarjetas de crédito o dinero prestado para afrontar sus gastos. No se trata, según las respuestas, principalmente de consumos extraordinarios. Entre quienes se endeudaron, 39% destinó ese financiamiento a comprar alimentos, 18% a pagar servicios como luz, gas o teléfono y 16% a cancelar otras deudas. Otro 7% lo utilizó para alquiler o expensas.

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta de Equipo Mide.

La secuencia que ofrece la encuesta se completa con las expectativas inmediatas. Ante la pregunta sobre si podrán afrontar normalmente gastos, cuotas y deudas durante los próximos tres meses, 46% respondió que probablemente no y 27% que seguramente no. Es decir, el 73% proyecta dificultades para cumplir con sus compromisos. Apenas 5% cree que seguramente podrá hacerlo y otro 15% responde que probablemente sí.

El pesimismo no queda limitado a los sectores de menores ingresos. Una apertura posterior del mismo relevamiento ubica las respuestas negativas en 76% entre la clase media, 71% en los sectores bajos y 70% en los altos. Incluso entre quienes votaron a Javier Milei en la primera vuelta de 2023, el 61% estima que probablemente o seguramente tendrá dificultades para afrontar sus compromisos durante los próximos tres meses.

Salarios y empleo desplazan a la inflación

El cambio en las preocupaciones sociales es otro dato político de peso. Los bajos salarios y el desempleo encabezan las menciones con 24% cada uno, seguidos por corrupción con 10%. La inflación, que dominó buena parte de la agenda que llevó a Milei a la Presidencia, aparece ahora con apenas 5% entre los principales problemas señalados.

El clima emocional relevado por Mide sigue una dirección similar: 21% menciona incertidumbre, 20% angustia o tristeza y 19% enojo. La esperanza alcanza 17%, la confianza 13%, el miedo 5% y la alegría apenas 1%.

Sobre el endeudamiento también aparece una diferencia con la posición que el Gobierno viene sosteniendo públicamente. El 67% considera que el Ejecutivo debería implementar medidas para ayudar a las familias que no pueden pagar sus deudas, mientras 21% cree que se trata de una cuestión entre privados en la que el Estado no debería intervenir. Incluso el 53% de quienes votaron a Milei en 2023 se inclina por algún tipo de asistencia.

Del bolsillo al escenario político

El malestar económico encuentra correlatos en las preguntas políticas del mismo estudio. El 63% considera que Argentina transita una dirección equivocada y el 58% desaprueba la gestión presidencial. En otra pregunta, el 79% manifiesta que percibe corrupción en el Gobierno: 48% considera que sería mayor que en administraciones anteriores y 31% que existiría en menor medida. Se trata de percepciones de los encuestados y no de determinaciones sobre la existencia de delitos.

El escenario electoral, sin embargo, sigue fragmentado. La Libertad Avanza conserva 30% de intención de voto por espacio, frente al 20% del kirchnerismo y 13% del peronismo no kirchnerista; el PRO aparece con 3% y los indecisos alcanzan 17%. Una eventual alianza entre LLA y PRO tiene 23% de voto seguro y un techo potencial de 39%, apenas un punto por encima del 38% que alcanza Milei por separado.

La polarización negativa termina de completar la fotografía. Consultados sobre qué escenario les provoca más miedo, 47% responde que continúe Milei y 42% que vuelva el peronismo. El 11% restante no toma posición.