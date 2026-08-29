Encuesta nacional: crece el malestar económico y más de la mitad recurrió a deuda para afrontar gastos
La economía cotidiana volvió a quedar en el centro de la discusión política. El último Estudio Nacional de Agosto 2026 de Equipo Mide muestra que el 59% de los argentinos considera que la situación económica de su familia empeoró en los últimos seis meses, mientras más de la mitad recurrió al crédito o a dinero prestado para afrontar gastos y una amplia mayoría anticipa problemas para cumplir con sus compromisos durante el próximo trimestre.
El relevamiento fue realizado entre el 11 y el 20 de agosto sobre 1.946 casos efectivos a nivel nacional, con ponderación por variables sociodemográficas y antecedentes de voto de 2023 y un margen de error estimado de ±2,1 puntos. La medición dibuja un escenario en el que la desaceleración de la inflación convive con preocupaciones más asociadas al ingreso, el empleo y la capacidad efectiva de las familias para sostener sus gastos.
Cuando Equipo Mide preguntó cómo estaba la economía familiar respecto de seis meses atrás, 38% respondió “mucho peor” y 21% “algo peor”. Del otro lado, 22% percibió una mejora —8% “mucho mejor” y 14% “algo mejor”—, mientras 18% consideró que estaba igual.
Llegar a fin de mes y financiar lo cotidiano
La percepción se vuelve más concreta cuando la encuesta baja al bolsillo. El 28% afirma directamente que no llega a fin de mes y otro 23% dice hacerlo con muchas dificultades. Un 10% atraviesa algunas dificultades, mientras 21% llega justo, sin margen sobrante.
En ese contexto aparece uno de los datos más sensibles del relevamiento: el 53% tuvo que recurrir durante los últimos tres meses a préstamos, tarjetas de crédito o dinero prestado para afrontar sus gastos. No se trata, según las respuestas, principalmente de consumos extraordinarios. Entre quienes se endeudaron, 39% destinó ese financiamiento a comprar alimentos, 18% a pagar servicios como luz, gas o teléfono y 16% a cancelar otras deudas. Otro 7% lo utilizó para alquiler o expensas.
La secuencia que ofrece la encuesta se completa con las expectativas inmediatas. Ante la pregunta sobre si podrán afrontar normalmente gastos, cuotas y deudas durante los próximos tres meses, 46% respondió que probablemente no y 27% que seguramente no. Es decir, el 73% proyecta dificultades para cumplir con sus compromisos. Apenas 5% cree que seguramente podrá hacerlo y otro 15% responde que probablemente sí.
El pesimismo no queda limitado a los sectores de menores ingresos. Una apertura posterior del mismo relevamiento ubica las respuestas negativas en 76% entre la clase media, 71% en los sectores bajos y 70% en los altos. Incluso entre quienes votaron a Javier Milei en la primera vuelta de 2023, el 61% estima que probablemente o seguramente tendrá dificultades para afrontar sus compromisos durante los próximos tres meses.
Salarios y empleo desplazan a la inflación
El cambio en las preocupaciones sociales es otro dato político de peso. Los bajos salarios y el desempleo encabezan las menciones con 24% cada uno, seguidos por corrupción con 10%. La inflación, que dominó buena parte de la agenda que llevó a Milei a la Presidencia, aparece ahora con apenas 5% entre los principales problemas señalados.
El clima emocional relevado por Mide sigue una dirección similar: 21% menciona incertidumbre, 20% angustia o tristeza y 19% enojo. La esperanza alcanza 17%, la confianza 13%, el miedo 5% y la alegría apenas 1%.
Sobre el endeudamiento también aparece una diferencia con la posición que el Gobierno viene sosteniendo públicamente. El 67% considera que el Ejecutivo debería implementar medidas para ayudar a las familias que no pueden pagar sus deudas, mientras 21% cree que se trata de una cuestión entre privados en la que el Estado no debería intervenir. Incluso el 53% de quienes votaron a Milei en 2023 se inclina por algún tipo de asistencia.
Del bolsillo al escenario político
El malestar económico encuentra correlatos en las preguntas políticas del mismo estudio. El 63% considera que Argentina transita una dirección equivocada y el 58% desaprueba la gestión presidencial. En otra pregunta, el 79% manifiesta que percibe corrupción en el Gobierno: 48% considera que sería mayor que en administraciones anteriores y 31% que existiría en menor medida. Se trata de percepciones de los encuestados y no de determinaciones sobre la existencia de delitos.
El escenario electoral, sin embargo, sigue fragmentado. La Libertad Avanza conserva 30% de intención de voto por espacio, frente al 20% del kirchnerismo y 13% del peronismo no kirchnerista; el PRO aparece con 3% y los indecisos alcanzan 17%. Una eventual alianza entre LLA y PRO tiene 23% de voto seguro y un techo potencial de 39%, apenas un punto por encima del 38% que alcanza Milei por separado.
La polarización negativa termina de completar la fotografía. Consultados sobre qué escenario les provoca más miedo, 47% responde que continúe Milei y 42% que vuelva el peronismo. El 11% restante no toma posición.