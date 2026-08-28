Las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes presentan amplias diferencias según la provincia en la que viven. Las jurisdicciones patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires muestran los resultados más favorables, mientras que las mayores dificultades se concentran principalmente en el norte del país.

El diagnóstico surge de “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia”, un informe elaborado por UNICEF a partir de datos oficiales. El documento incorpora el Índice Provincial de Niñez, una herramienta que reúne información sobre condiciones materiales, educación, salud y violencia.

El índice utiliza una escala de 0 a 1. Los valores más próximos a 1 representan mejores condiciones relativas, mientras que los más cercanos a 0 exponen mayores desafíos. El promedio nacional correspondiente a 2025 fue de 0,63 puntos.

Tierra del Fuego encabezó la medición con 0,82 puntos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 0,80; Neuquén, con 0,76; Chubut, con 0,73; y Río Negro, con 0,72.

En el otro extremo quedaron Formosa, con 0,34 puntos; Chaco, con 0,43; Misiones, con 0,52; Corrientes, con 0,53; y Santiago del Estero, con 0,56.

La distancia entre Tierra del Fuego y Formosa alcanzó los 0,48 puntos. El resultado refleja que las condiciones relativas de la jurisdicción mejor posicionada son más del doble que las registradas en la provincia ubicada al final de la medición.

Las brechas en las condiciones materiales

La dimensión vinculada con las condiciones materiales contempla el ingreso familiar por persona, la pobreza monetaria extrema y la presencia de necesidades básicas insatisfechas. El promedio nacional en este apartado fue de 0,67.

La Ciudad de Buenos Aires obtuvo el resultado más favorable, con 0,88 puntos. Luego se ubicaron Tierra del Fuego, con 0,83; Neuquén, con 0,81; Río Negro, con 0,78; y Santa Cruz, con 0,76.

Las situaciones menos favorables se observaron en Chaco, con 0,42 puntos; Corrientes y Santiago del Estero, ambas con 0,54; Catamarca, con 0,57; y Entre Ríos, con 0,58.

El informe señala que la falta de ingresos se combina con otras privaciones vinculadas con el acceso efectivo a derechos fundamentales. Por esa razón, el índice no se limita a medir la pobreza monetaria, sino que incorpora las trayectorias educativas, los indicadores sanitarios y la exposición a situaciones de violencia.

Educación, el indicador con el promedio más bajo

La educación presentó el promedio nacional más bajo entre las cuatro dimensiones, con 0,48 puntos. Para construir este indicador se evaluaron la asistencia escolar, la terminalidad secundaria, los aprendizajes y el acceso a tecnologías de la información y la comunicación.

La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego compartieron el primer lugar, con 0,76 puntos. A continuación quedaron La Rioja, con 0,57; Córdoba, con 0,55; y Río Negro, con 0,54.

Formosa registró el valor más bajo, con 0,26 puntos. También quedaron entre las últimas posiciones Chaco, con 0,27; Santiago del Estero, con 0,30; Misiones, con 0,33; y Tucumán, con 0,37.

Los resultados muestran que las oportunidades educativas continúan fuertemente condicionadas por el territorio, tanto en el acceso y la permanencia escolar como en los aprendizajes y la disponibilidad de herramientas tecnológicas.

Las diferencias provinciales en salud

La dimensión sanitaria consideró el bajo peso al nacer, la mortalidad infantil evitable y la cobertura de vacunación. El promedio nacional fue de 0,51 puntos.

Neuquén encabezó este indicador con 0,76, seguida por Tierra del Fuego, con 0,72; Jujuy, con 0,712; Chubut, con 0,711; y Mendoza, con 0,64.

Las mayores dificultades se registraron en Formosa, con 0,27 puntos; Corrientes, con 0,35; Chaco, con 0,36; Santa Fe, con 0,45; y Misiones, con 0,47.

En la dimensión asociada con la violencia se tomó como indicador el embarazo de niñas menores de 15 años, un fenómeno que puede estar vinculado con situaciones de abuso y vulneración de derechos.

La Pampa obtuvo el valor más favorable, con 0,98 puntos. Luego se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, con 0,97; Tierra del Fuego y Chubut, ambas con 0,96; y Santa Cruz, con 0,92.

Formosa volvió a quedar en el último lugar, con 0,26 puntos, seguida por Misiones, con 0,60; Chaco, con 0,68; Salta, con 0,74; y Corrientes, con 0,77.

La mayoría de las provincias mejoró desde 2016

La comparación entre 2016 y 2025 muestra una evolución general favorable: 22 de las 24 jurisdicciones terminaron el período con un valor superior al registrado al comienzo.

Chaco presentó el mayor avance. También se observaron progresos importantes en Salta, Misiones y Entre Ríos, lo que indica que las mejoras no se concentraron únicamente en las provincias que ya partían de situaciones más favorables.

Pese a esa evolución, las diferencias territoriales siguen siendo amplias. La educación y la salud aparecen como los principales desafíos compartidos, mientras que las condiciones materiales mantienen fuertes contrastes entre provincias.

El informe tendrá una actualización anual para permitir que cada jurisdicción monitoree la evolución de sus indicadores. UNICEF también convocó a los gobiernos provinciales a firmar un compromiso para priorizar las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia.