La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó sin acuerdo luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA abandonaran el encuentro antes de la instancia plenaria. Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional deberá definir el nuevo piso salarial.

Las centrales obreras participaron de la comisión técnica, en la que los representantes sindicales y empresariales presentaron sus respectivas propuestas. Sin embargo, decidieron retirarse antes del plenario por las diferencias salariales y por el rechazo oficial a realizar la negociación de manera presencial.

La CGT reclamó que el salario mínimo pase de los actuales $376.600 a $911.202 de manera inmediata. La propuesta contempla incrementos escalonados hasta alcanzar los $993.300 en diciembre.

El sector empresario planteó un primer monto cercano a los $400.000 y posteriores aumentos mensuales que llevarían el salario mínimo hasta aproximadamente $468.000 en abril de 2027. Las centrales sindicales calificaron la oferta como insuficiente y resolvieron no participar de la siguiente instancia.

Al no concretarse un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el Poder Ejecutivo volverá a establecer los nuevos valores. La última actualización también había sido definida por el Gobierno tras el fracaso de las negociaciones de noviembre de 2025.

La CGT cuestionó la modalidad virtual

Uno de los principales puntos de conflicto fue la decisión de la Secretaría de Trabajo de mantener el formato virtual. Los sindicatos habían solicitado que el debate se realizara presencialmente para facilitar el intercambio entre las partes.

En un comunicado difundido después del encuentro, la CGT sostuvo que “sin diálogo real no hay acuerdo posible” y definió la convocatoria como una “puesta en escena”.

La central obrera afirmó que no existe un impedimento que justifique sostener la virtualidad en una discusión que involucra los ingresos de millones de trabajadores. También cuestionó la ausencia de las máximas autoridades de la Secretaría de Trabajo.

La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa. Según los dirigentes sindicales, la falta de participación de las principales autoridades laborales reflejó la escasa relevancia asignada por el Gobierno a la negociación.

Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron las críticas y defendieron el formato virtual. Fuentes oficiales señalaron que esa modalidad permite registrar las deliberaciones y evitar diferencias posteriores sobre las posiciones expresadas durante el encuentro.

Los sindicatos acudirán nuevamente a la OIT

La CGT y las CTA anticiparon que realizarán una nueva presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que el Gobierno no garantiza un espacio efectivo de diálogo tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

Las centrales ya habían planteado la situación durante la última Conferencia Internacional del Trabajo. La OIT había solicitado al Gobierno argentino que informara antes del 1° de septiembre sobre las medidas adoptadas para impulsar un ámbito de negociación entre los tres sectores.

Los gremios también reclamarán la reactivación de las otras comisiones que integran el Consejo del Salario, vinculadas con la formación profesional, el empleo y la productividad.

La CGT sostuvo que la discusión no puede limitarse a una convocatoria formal y que debe existir una instancia real de intercambio, negociación y búsqueda de consensos.

El salario mínimo volverá a definirse sin consenso

El salario mínimo vigente es de $376.600. Ese valor corresponde al último tramo del esquema establecido por el Ejecutivo luego de la fallida reunión celebrada en noviembre de 2025.

El Consejo del Salario tiene una integración tripartita, con representantes del Gobierno, las centrales sindicales y las organizaciones empresariales. Su función es determinar el salario mínimo y actualizar los montos vinculados con la prestación por desempleo.

Durante la comisión técnica, los gremios y los empresarios expusieron propuestas con una diferencia superior a los $500.000 en el monto inicial. La falta de acercamiento, sumada al conflicto por la modalidad del encuentro, impidió que la discusión llegara al plenario.

Ahora, el Gobierno deberá comunicar el nuevo esquema de incrementos que regirá para los próximos meses. Será una nueva actualización fijada sin un acuerdo entre las representaciones sindicales y empresariales.