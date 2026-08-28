La Liga de Intendentes busca centralidad: dos cumbres, una recorrida provincial y el horizonte de 2027

La Liga de Intendentes se reunió con el senador nacional José Mayans.

La Liga de Intendentes Peronistas encadenó dos reuniones en menos de 24 horas y dejó una señal que excede la agenda institucional. Después del encuentro con Máximo Kirchner, ocho integrantes del espacio fueron recibidos por el senador nacional José Mayans en la sede central del Partido Justicialista.

La secuencia confirmó el método elegido por los jefes comunales para ingresar en la discusión por 2027: construir una identidad propia, recorrer la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, mantener abiertos los canales con las distintas terminales del peronismo.

Los intendentes ya conversaron con Axel Kicillof, se mostraron junto a Eduardo “Wado” de Pedro, compartieron una actividad con legisladores nacionales y sumaron ahora encuentros consecutivos con Máximo y Mayans.

No se presentan como una fuerza destinada a romper el equilibrio interno, sino como una mesa territorial que pretende intervenir en la definición de una alternativa nacional. Su principal argumento es la experiencia de gestión: los municipios reciben de manera directa las consecuencias de la caída del consumo, el cierre de pymes, el aumento de las tarifas y el endeudamiento de los hogares.

La apuesta consiste en transformar ese diagnóstico cotidiano en volumen político. Para conseguirlo, la Liga busca sumar intendentes bonaerenses, establecer vínculos con alcaldes de otras provincias y convertirse en una interlocutora dentro del PJ.

Los ocho intendentes que se reunieron con Mayans

El encuentro se realizó en la sede partidaria de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires. Mayans participó en su doble condición de vicepresidente del PJ nacional y presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado.

Por la Liga estuvieron Marisa Fassi, de Cañuelas; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero.

La representación combinó intendentes del Conurbano con jefes comunales del interior. Esa composición forma parte de la identidad que intenta construir el espacio: mostrar que puede reunir distritos con dimensiones, economías y problemas diferentes bajo una misma agenda política.

La Liga está integrada por doce alcaldes. También forman parte Gastón Granados, de Ezeiza; Juan Pablo García, de Dolores; Juan de Jesús, de La Costa; y Federico Susbielles, de Bahía Blanca.

Con compañeras y compañeros de La Liga de Intendentes Peronistas nos reunimos con el vicepresidente del Partido Justicialista nacional y presidente del bloque justicialista en el Senado, José Mayans, en la sede del PJ de la calle Matheu. pic.twitter.com/zJwpuq4mKa — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 28, 2026

La crisis económica llegó a la mesa del PJ

Los intendentes trasladaron a Mayans un diagnóstico sobre la situación de sus municipios. Mariel Fernández sostuvo que existe un “impacto negativo creciente” de la política económica de Milei y ubicó entre los principales problemas el deterioro de las pymes, el aumento de las tarifas y el endeudamiento familiar.

Mantegazza difundió una evaluación similar: “Le transmitimos nuestra preocupación por el creciente impacto negativo de la política económica de Milei en nuestros distritos”.

La elección de esos temas no es casual. La Liga reúne municipios industriales, turísticos, comerciales, rurales y metropolitanos, pero sus integrantes aseguran que la retracción del mercado interno atraviesa a todos.

En el Conurbano, los intendentes observan cierres de comercios, menor actividad fabril y una mayor demanda de asistencia social. En los distritos del interior se agregan los costos de los servicios, la caída de las ventas y las dificultades de pequeñas empresas vinculadas con las economías regionales.

La crisis también presiona sobre las cuentas municipales. Menor actividad significa menos recaudación, mientras el aumento de la vulnerabilidad obliga a reforzar alimentos, medicamentos y atención sanitaria. Los jefes comunales vienen advirtiendo que deben gestionar más demandas con una disponibilidad menor de recursos. Esa posición territorial es el capital que la Liga busca llevar a la mesa nacional del peronismo.

La Liga está integrada por doce intendentes peronistas del Conurbano y del interior.

La reunión con Mayans se produjo un día después del almuerzo que los intendentes compartieron con Máximo Kirchner. Aquel encuentro tuvo lugar en Merlo, con Gustavo Menéndez como anfitrión, y se extendió durante varias horas. La conversación giró alrededor de la situación social, la unidad del peronismo y la necesidad de construir una propuesta nacional.

Como contó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la foto con Máximo completó una ronda que ya había incluido a Kicillof y a referentes del kirchnerismo legislativo. Los intendentes anticiparon allí que comenzarán a “caminar la provincia” para afianzar el espacio y abrir conversaciones con otros dirigentes.

La Liga pretende evitar que su crecimiento sea interpretado como una ruptura con La Cámpora o con el Movimiento Derecho al Futuro. La sucesión de reuniones con Máximo y Kicillof apunta precisamente a sostener ese equilibrio.

De una mesa bonaerense a una red federal

El dato nuevo de la reunión con Mayans fue la decisión de extender las conversaciones a intendentes peronistas de todo el país. “Coincidimos en la importancia de construir una alternativa nacional que incorpore las necesidades y particularidades de cada territorio”, explicó Mantegazza.

El planteo busca superar una limitación evidente: una agrupación de alcaldes bonaerenses puede intervenir en la interna provincial, pero necesita aliados fuera del distrito para participar en la elaboración de una propuesta nacional.

Mayans representa una conexión con ese mapa federal. El senador formoseño conduce el principal bloque opositor en la Cámara alta y mantiene vínculos con gobernadores, legisladores y estructuras partidarias de distintas provincias.

La Liga pretende utilizar ese canal para convocar a intendentes que enfrentan problemas similares: caída de recursos coparticipables, paralización de obras, aumento de tarifas y mayor demanda social.

Otermín, Achával y Mariel Fernández aparecen entre los nombres que distintos sectores mencionan para una eventual sucesión de Kicillof.

La sucesión bonaerense también está en juego

Aunque la Liga evita presentar públicamente una candidatura, su crecimiento ya forma parte de la discusión por la Gobernación. Otermín, Achával y Mariel Fernández aparecen entre los nombres que distintos sectores mencionan para una eventual sucesión de Kicillof. Ninguno formalizó una postulación y todavía falta definir qué hará el Gobernador en 2027.

El MDF también cuenta con dirigentes que comenzaron a recorrer la Provincia, mientras La Cámpora y el Frente Renovador conservan aspiraciones propias.

En ese tablero, la Liga necesita mostrar cohesión para no quedar reducida a una suma de proyectos individuales. Sus integrantes sostienen que el primer objetivo es construir la unidad y una alternativa nacional, pero saben que su capacidad de negociación dependerá del volumen territorial acumulado. La recorrida provincial servirá para medir ese alcance.